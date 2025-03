El musical "Hamilton" cancela sus shows en el Kennedy Center tras intervención de Trump

Los productores del exitoso musical "Hamilton" cancelaron el miércoles sus actuaciones previstas en el Kennedy Center de Washington, al alegar que Donald Trump ha cercenado la "neutralidad" política de ese prestigioso centro cultural desde que volvió a la Casa Blanca.

El espectáculo, creado por el estadounidense de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda y que explora la vida de Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, iba a representarse allí entre marzo y abril de 2026 para conmemorar los 250 años de la Declaración de Independencia.

Pero los responsables del musical consideran que ya no pueden actuar en ese escenario desde que fue intervenido por Trump poco después de asumir la presidencia el 20 de enero asegurando que se había convertido en una institución demasiado liberal.

En un comunicado en la red social X, el productor Jeffrey Seller destacó que el majestuoso complejo de mármol blanco con vistas al río Potomac en la capital estadounidense fue fundado como un lugar donde personas de todas las tendencias políticas pudieran reunirse para disfrutar de las artes.

"Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto tristemente cómo se destruyen décadas de neutralidad del Kennedy Center", escribió.

"La reciente purga por parte de la administración Trump tanto del personal profesional como de los eventos de artes escénicas en el Kennedy Center o producidos originalmente por él va en contra de todo lo que representa este tesoro cultural nacional", añadió Seller.

Esta cancelación es la última de una serie de bajas artísticas desde el regreso a la Casa Blanca de Trump, quien inicialmente incluso se nombró presidente del centro y expulsó a los demócratas de la junta directiva.

Luego designó en el consejo administrador a varios de sus más leales colaboradores y seleccionó como titular a Richard Grenell, su embajador en Alemania durante su primer mandato (2017-2021).

Entre los artistas que han suspendido sus planes de presentarse en el Kennedy Center destacan la cantante y folclorista Rhiannon Giddens o la actriz Issa Rae.

"Esta última acción de Trump significa que este no es el Kennedy Center tal y como lo conocíamos", consideró Lin-Manuel Miranda en una entrevista junto a Seller con el diario The New York Times el miércoles.

"El Kennedy Center no fue creado con este espíritu, y no vamos a formar parte de él mientras sea el Kennedy Center de Trump", remarcó.

En un comunicado en X, Grenell calificó la cancelación de "truco publicitario que será contraproducente".

"Las artes son para todos, no solo para la gente que le gusta a Lin y con la que está de acuerdo", escribió el nuevo presidente del centro.

