El novio de su mejor amiga le dijo una verdad antes de casarse y ella quedó entre la espada y la pared

Los triángulos amorosos pueden convertirse en una vorágine de incertidumbre, dado que siempre tienen vencedores y vencidos. Sin embargo, no todas las personas que forman parte de uno lo saben. Eso le ocurrió a una mujer, que mientras preparaba todos los detalles para ser dama de honor en el casamiento de su mejor amiga, se enteró de que el prometido la amaba hacía tiempo. En una encrucijada, tuvo que tomar una decisión. Su caso se volvió viral y generó un debate en redes sociales.

“Fue muy inapropiado”, dijo, para calificar el accionar del ahora esposo de su mejor amiga. Su historia fue parte de un episodio del podcast Girls Overheard y se volvió viral también en TikTok, dado que el programa suele compartir algunos momentos destacados de sus episodios en su perfil de esa red social.

En uno de los segmentos, las locutoras suelen compartir las revelaciones de sus seguidores. La de esta exdama de honor llamó a atención de miles de personas, porque la mujer decidió callar “el secreto más grande” de toda su vida. De todas maneras, antes del casamiento, pasó por un incómodo momento. “El marido de una amiga mía me envió un montón de mensajes de texto después de obtener mi número de teléfono para declararme su amor eterno. Me dijo que había sentido eso por meses”, reveló la mujer en su historia enviada al programa. “Me había amado a distancia durante mucho tiempo y nunca había sabido qué hacer al respecto”.

Una mujer confesó que el novio de su mejor amiga le declaró su amor días antes de su boda

La mujer, cuya identidad permaneció en el anonimato, admitió que esas palabras habían dejado una huella en su corazón, porque le parecían las “más hermosas que alguien le había dicho”. Aun así, sabía que no era correcto, por lo que tomó la decisión de tampoco decirle a su amiga.

El casamiento tendría lugar dos días después de haberse enterado del amor secreto. “Tuve que estar allí mientras intercambiaban votos”, expresó. El momento más difícil para ella fue cuando durante la ceremonia preguntaron si alguien se oponía a la unión. Ese mismo día, contó la mujer, la pareja había revelado que esperaba un hijo juntos, lo que agravó la situación. “Me chirriaban las entrañas, pero no podía decir nada”, señaló.

¿Una mala amiga?

El clip se volvió viral de inmediato. Hasta el momento consiguió más de 964 mil reproducciones y tuvo cientos de comentarios. En el programa, las conductoras también mostraron su asombro por la anécdota. Una de ellas dijo que había una similitud del caso con la comedia romántica británica Realmente amor (2003), pero ahora como una historia fuera de guion.

Una de las conductoras del podcast mostró su asombro y comparó el caso con una comedia británica @firlsoverheard/TikTok

Por su parte, los usuarios también se pronunciaron en los comentarios y debatieron sobre si la forma de actuar de la amiga había sido la correcta. “¿Respondió ella a los mensajes de texto o simplemente los ignoró?”; “No es una buena amiga, debió haberlo dicho”; “Ella hizo lo correcto. Todo pasa y años después serán felices juntos”; “Todos los días escucho algo en este podcast que me hace desear ser soltera para siempre”, fueron algunas de las reacciones.

