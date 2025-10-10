El nuevo feriado que declaró Donald Trump en Estados Unidos: en octubre
El mandatario republicano modificó la conmemoración de este día no laborable para los estadounidenses
El presidente Donald Trump firmó una proclamación que modifica el próximo feriado federal en Estados Unidos. El 13 de octubre pasará a ser exclusivamente el Día de Cristóbal Colón (Columbus day), lo que dejará atrás un honor compartido para los pueblos indígenas estadounidenses establecido durante el gobierno del demócrata Joe Biden.
Trump cambió este feriado de octubre en Estados Unidos
El jueves 9 de octubre, la administración Trump estableció este cambio de feriado federal, a través de una proclamación. El texto compartido por la Casa Blanca y firmado por el presidente, proclama el 13 de octubre de 2025 como el Día de Colón.
El mandatario republicano también instó “al pueblo estadounidense a conmemorar este día con ceremonias y actividades apropiadas”. Por otro lado, ordenó que “la bandera de los Estados Unidos se exhiba en todos los edificios públicos en la fecha señalada en honor al gran Cristóbal Colón y a todos los que contribuyeron a la construcción de nuestra nación”.
A pesar de no haber nacido en territorio norteamericano, Trump nombró a Colón como: “El gran héroe estadounidense original, un gigante de la civilización occidental y uno de los hombres más valientes y visionarios que jamás haya pisado la faz de la tierra”.
En este sentido, el mandatario señaló que “escandalosamente” Colón había sido “el blanco principal de una campaña despiadada para borrar nuestra historia, difamar a nuestros héroes y atacar nuestro patrimonio”.
El expresidente Joe Biden había modificado el Columbus Day en 2021, al agregarle la conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas, en honor al genocidio de esta población. Por este motivo, Trump concluyó: “Ante nuestros propios ojos, radicales de izquierda derribaron sus estatuas, vandalizaron sus monumentos, mancharon su reputación y buscaron exiliarlo de nuestros espacios públicos”.
Cuáles son los feriados federales en Estados Unidos
Además de mantener exclusivamente el Día de Cristóbal Colón, Estados Unidos posee varios feriados federales. Estos son considerados fechas inhábiles, reconocidos por el gobierno estadounidense como no laborables:
- Año nuevo: el 1° de enero se celebra el año nuevo en Estados Unidos
- Día de Martin Luther King, Jr.: el tercer lunes de enero, el 20 de ese mes en 2025, se celebra el nacimiento del activista por los derechos humanos.
- Día de los Presidentes: el 17 de febrero, tercer lunes de ese mes, se conmemora el natalicio del primer presidente del país, George Washington.
- Día de la Conmemoración de los Caídos: el último lunes de mayo, 26 de ese mes 2025, se honra a quienes fallecieron en servidio de las Fuerzas Armadas.
- “Juneteenth” o Día de la Liberación: el 19 de junio se conmemora el fin de la esclavitud en el país.
- Día de la Independencia: cada 4 de julio se celebra la independencia de Estados Unidos.
- Día del Trabajo: el primer lunes de septiembre, 1° de ese mes en 2025, se reconoce el aporte de todos los trabajadores del país.
- Día de Cristóbal Colón: el lunes 13 de octubre de 2025 (segundo lunes del mes) se conmemora la llegada de Cristóbal Colón a las cosas del nuevo mundo.
- Día de los Veteranos: cada 11 de noviembre (martes en 2025) se honra a aquellos que sirvieron en las Fuerzas Armadas.
- Día de Acción de Gracias: el cuarto jueves de noviembre (27 en 2025) se celebra el “Thanksgiving”.
- Navidad: cada 25 de diciembre, jueves en 2025, es el día festivo federal de Navidad.
