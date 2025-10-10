El nuevo feriado que declaró Donald Trump en Estados Unidos: en octubre

El presidente Donald Trump firmó una proclamación que modifica el próximo feriado federal en Estados Unidos. El 13 de octubre pasará a ser exclusivamente el Día de Cristóbal Colón (Columbus day), lo que dejará atrás un honor compartido para los pueblos indígenas estadounidenses establecido durante el gobierno del demócrata Joe Biden.

Trump cambió este feriado de octubre en Estados Unidos

El jueves 9 de octubre, la administración Trump estableció este cambio de feriado federal, a través de una proclamación. El texto compartido por la Casa Blanca y firmado por el presidente, proclama el 13 de octubre de 2025 como el Día de Colón.

Ssstwitter.com 1760116576509

El mandatario republicano también instó “al pueblo estadounidense a conmemorar este día con ceremonias y actividades apropiadas”. Por otro lado, ordenó que “la bandera de los Estados Unidos se exhiba en todos los edificios públicos en la fecha señalada en honor al gran Cristóbal Colón y a todos los que contribuyeron a la construcción de nuestra nación”.

A pesar de no haber nacido en territorio norteamericano, Trump nombró a Colón como: “El gran héroe estadounidense original, un gigante de la civilización occidental y uno de los hombres más valientes y visionarios que jamás haya pisado la faz de la tierra”.

En este sentido, el mandatario señaló que “escandalosamente” Colón había sido “el blanco principal de una campaña despiadada para borrar nuestra historia, difamar a nuestros héroes y atacar nuestro patrimonio”.

Donald Trump firmó la proclamación que elimina lo establecido por el expresidente Joe Biden JIM WATSON� - AFP�

El expresidente Joe Biden había modificado el Columbus Day en 2021, al agregarle la conmemoración del Día de los Pueblos Indígenas, en honor al genocidio de esta población. Por este motivo, Trump concluyó: “Ante nuestros propios ojos, radicales de izquierda derribaron sus estatuas, vandalizaron sus monumentos, mancharon su reputación y buscaron exiliarlo de nuestros espacios públicos”.

Cuáles son los feriados federales en Estados Unidos

Además de mantener exclusivamente el Día de Cristóbal Colón, Estados Unidos posee varios feriados federales. Estos son considerados fechas inhábiles, reconocidos por el gobierno estadounidense como no laborables:

Estados Unidos posee varios feriados federales en el año calendario Freepik