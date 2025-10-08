“Deberían estar en la cárcel”: el brutal ataque de Donald Trump a JB Pritzker y Brandon Johnson

El presidente Donald Trump reavivó la polémica con un duro mensaje en su red social Truth Social, donde apuntó directamente contra el gobernador de Illinois, JB Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson. En su publicación, el mandatario afirmó que ambos “deberían estar en la cárcel” por lo que consideró una falta de protección a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El mensaje de Trump contra el gobernador JB Pritzker y Brandon Johnson

El posteo de Trump sacudió el escenario político local. “El alcalde de Chicago debería estar en la cárcel por no proteger a los agentes del ICE. ¡El gobernador Pritzker también!”, escribió en su cuenta oficial. El mensaje marcó un nuevo episodio en la disputa abierta entre el presidente y dos referentes demócratas.

Trump arremetió contra el gobernador Pritzker y el alcalde de Chicago truthsocial.com/@realDonaldTrump

Según informó NBC News, el enfrentamiento escaló un día después de que tropas de la Guardia Nacional de Texas llegaran al estado de Illinois pese a la oposición del gobernador y del alcalde.

El envío de personal militar, impulsado directamente por la Casa Blanca, fue un impacto político. Trump amenazó durante semanas con desplegar fuerzas federales en Chicago como parte de su plan para reforzar la seguridad y endurecer las políticas migratorias.

Tanto Pritzker como Johnson consideraron la medida un acto de extralimitación del poder presidencial. En respuesta, el estado de Illinois presentó una demanda judicial para bloquear el despliegue.

El lunes, un juez se negó a otorgar una orden de restricción temporal que impidiera la llegada de las tropas, aunque fijó una audiencia para continuar con el caso. Mientras tanto, cientos de efectivos fueron vistos en las afueras de Chicago. Desde Washington, voceros defendieron la decisión y alegaron que la presencia militar busca “proteger los bienes federales y al personal de seguridad” frente a protestas que se multiplicaron tras las redadas migratorias.

Pritzker aseguró que no retrocederá x.com/GovPritzker

El gobernador Pritzker reaccionó de inmediato a las declaraciones del presidente. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario estatal dijo: “No retrocederé. Trump está pidiendo el arresto de representantes electos que intentan poner límites a su poder. ¿Qué más falta para llegar al autoritarismo pleno?”. La respuesta buscó exponer lo que, según él, representa una amenaza directa al equilibrio democrático.

Por su parte, el alcalde Brandon Johnson también se refirió a las palabras del jefe de Estado y las vinculó con un trasfondo racial. “No es la primera vez que Trump intenta hacer arrestar injustamente a un hombre negro”, declaró a NBC.

Reacciones en Washington tras el ataque de Trump a Pritzker y al alcalde de Chicago

La disputa se trasladó rápidamente al Congreso. Cuando la cadena NBC News preguntó al titular de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, si coincidía con su jefe político en que el gobernador y el alcalde deberían ir a prisión, el legislador eludió la cuestión: “¿Deberían estar presos? No soy el fiscal general. Soy el presidente de la Cámara, y trato de manejar el caos aquí. No estoy siguiendo ese asunto día a día”.

La Guardia Nacional de Texas, federalizada, llegó a Illinois con la oposición del gobernador y el alcalde Erin Hooley - AP

Este nuevo ataque no fue un hecho aislado. Trump utilizó en repetidas ocasiones su plataforma digital para presionar a sus adversarios políticos y a las autoridades judiciales. Semanas atrás, pidió públicamente a la fiscal general Pam Bondi que no demorara más las acciones legales contra sus opositores, al asegurar que “la justicia debe servirse ahora”.