El cruce entre Eric Adams y Trump por la seguridad del metro de Nueva York y 12 millones de dólares

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, pidió al gobierno de Donald Trump que mantenga los fondos destinados a la seguridad antiterrorista en el sistema de metro de la ciudad. Su administración presentó un escrito amicus curiae en apoyo a la demanda del gobierno estatal de Kathy Hochul para impedir que se revoquen 12 millones de dólares del Programa de Subvenciones para la Seguridad del Tránsito (TGSP, por sus siglas en inglés), recursos clave para las tareas del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés).

Adams exige al gobierno de Trump mantener los fondos antiterroristas para el metro de Nueva York

“El sistema de metro es el alma de nuestra ciudad, lo que lo convierte en uno de los mayores objetivos terroristas de EE.UU. Por eso, no podemos permitirnos perder ni un solo dólar, y mucho menos US$12 millones, cuando se trata de proteger a 5,5 millones de pasajeros diarios”, declaró Adams en su cuenta de X.

La publicación de Eric Adams contra el gobierno de Trump X @NYCMayor - X @NYCMayor

Según el comunicado oficial, la administración Trump busca revocar las subvenciones asignadas a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés), que cada año transfiere parte de esos recursos al NYPD para operaciones antiterroristas. El alcalde defendió la necesidad de esos fondos para mantener la vigilancia y la respuesta ante posibles ataques en el metro.

La administración Trump enfrenta una demanda por los recortes a la MTA y al NYPD

El estado de Nueva York, gobernado por la demócrata Kathy Hochul, presentó una demanda en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York para impedir que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ejecute la revocación. En la causa “Estado de Nueva York contra Kristi Noem”, la ciudad se sumó como parte interesada en defensa de la MTA y del NYPD.

La presentación de Adams sostiene que los recortes violan el estatuto que regula el TGSP, que ordena distribuir los fondos “basándose únicamente en el riesgo” de terrorismo. De acuerdo con el escrito, el sistema de metro neoyorquino enfrenta un riesgo más alto que cualquier otro en el país norteamericano.

El escrito legal de Nueva York busca frenar el recorte de US$12 millones

El documento presentado por la ciudad afirma que la decisión de la secretaria del DHS de negar la financiación fue arbitraria y motivada por diferencias políticas con funcionarios estatales y municipales. También recuerda que, desde la creación del programa, el NYPD recibió cerca de US$250 millones en subvenciones para sostener su infraestructura de seguridad.

Eric Adams busca evitar el recorte de fondos federales para el NYPD (AP foto/Seth Wenig) Seth Wenig - AP

Así utiliza el NYPD los fondos para reforzar la seguridad en el sistema de metro

La moción resalta que la MTA planeaba transferir los US$12 millones al NYPD para reforzar las unidades especializadas que operan en el metro, entre ellas:

El equipo de barrido radiológico, encargado de inspeccionar estaciones, túneles y vagones.

La unidad canina de detección de explosivos.

El equipo móvil de revisión de equipaje.

Los agentes encubiertos dedicados a prevenir ataques.

Las patrullas de respuesta operativa con armas pesadas y perros adiestrados.

Los entrenamientos para responder a situaciones con tiradores activos.

Los antecedentes de ataques y amenazas que refuerzan el reclamo de Eric Adams

El gobierno de la Gran Manzana insiste en que la pérdida de esos fondos afectaría la protección no solo de los usuarios del metro, sino también de los 8,5 millones de residentes de Nueva York y de los millones de turistas que la visitan cada año.

La presentación judicial del gobierno de Eric Adams a la administración Trump incluye ejemplos recientes de ataques terroristas en el metro de Nueva York (AP Foto/Peter Morgan, Archivo) Peter Morgan - AP

El escrito menciona incidentes recientes, como la amenaza de bomba en la estación Hudson Yards, el tiroteo de 2022 en el tren N y el intento de atentado de 2017 cerca de Times Square, como evidencia del riesgo persistente.

El gobierno de Nueva York acusa al DHS de poner en riesgo la seguridad pública por motivos políticos

Muriel Goode-Trufant, abogada de la Corporación de la Ciudad de Nueva York, expresó: “Recortar los fondos federales que apoyan las vitales iniciativas antiterroristas del Departamento de Policía de Nueva York pone en peligro a todos los neoyorquinos”. La funcionaria sostuvo que la decisión del gobierno federal “debe ser prohibida” por su carácter ilegal y por el riesgo que impone a la seguridad pública.

El documento de la ciudad concluye que la revocación de los fondos constituye una medida arbitraria y que el interés público exige mantener el financiamiento para las operaciones de seguridad del metro, considerado uno de los principales objetivos terroristas del país norteamericano.