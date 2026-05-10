El único dumpling del planeta con un ticket de oro con un premio en dólares entra en circulación este 16 de mayo

Los Mystery Squishy Dumplings conquistaron a cientos de miles de fanáticos en todo Estados Unidos. La marca detrás de estos juguetes, RMS, anunció una nueva edición promocional. A partir del 16 de mayo de 2026 estará disponible un dumpling dorado que, además de ser único en su tipo, incluirá un premio con mil dólares para gastar en la cadena Five Below.

Cómo funciona el Mystery Squishy Dumpling dorado con premio de US$1000 en Five Below

En su portal oficial, la cadena estadounidense Five Below compartió que la nueva serie de dumplings de RMS estará disponible en todas sus sucursales a partir de la próxima semana. Como parte del lanzamiento, en alguna de sus tiendas se esconderá el “único dumpling con un boleto dorado del mundo”. Además de ser un objeto coleccionable, incluye un premio de US$1000 para gastar en la cadena.

Según las reglas establecidas por la compañía, los únicos requisitos para participar son ser mayor de edad y residir en Estados Unidos.

Otra opción: cómo participar por el premio de US$1000 sin encontrar el dumpling dorado

Únicamente habrá un dumpling dorado en toda la serie que se distribuirá en las sucursales de Five Below en Estados Unidos. No obstante, no es la única forma de participar por el premio.

El boleto dorado está escondido en alguna de las cajas de Squishy Dumpling Five Below

RMS explica en su página que cualquier persona puede enviar por correo una tarjeta manuscrita estándar de 7,6 por 12,7 centímetros con su nombre completo, dirección postal, correo electrónico y número de teléfono a Megan Flynn, “Viral Dumpling Competition” Sweepstakes, 39 High St., North Andover, Massachusetts 01845.

La fecha límite para enviar la carta es el 31 de julio de 2026. La compañía llevará a cabo un sorteo y elegirá a un ganador que también recibirá una tarjeta de regalo por US$1000 para gastar en Five Below.

RMS lanza nuevos Squishy Dumplings raros y coleccionables en Five Below

Aunque el premio más importante en la nueva edición de los Mystery Squishy Dumplings es el juguete dorado, la compañía RMS anunció otros lanzamientos destacados. Los fanáticos podrían encontrarse con dumplings de plata exclusivos y coleccionables.

Los Squishy Dumpling son virales en Estados Unidos

Sobre esto, Zack Farber, director ejecutivo de RMS USA, le dijo al medio Business Wire que la comunidad ha convertido cada lanzamiento de Mystery Dumplings en todo un acontecimiento, por lo que quieren ofrecerle la búsqueda más grande disponible hasta la fecha.

Añadió que el boleto dorado combina todo lo que los fanáticos adoran: el suspenso y la búsqueda exclusiva hasta la revelación final. “Le añade un momento de premio único en la vida”, declaró. También compartió que planean más lanzamientos coleccionables, expansiones de la línea y sorpresas para finales de 2026.

Qué son los Squishy Dumplings virales que arrasan en Five Below y redes sociales

Los Squishy Dumplings son parte de Crazy Fun, una colección de juguetes antiestrés, coleccionables y con diferentes texturas, niveles de resistencia y formas de interacción para despertar la curiosidad y generar calma, asegura RMS.

Específicamente, los Squishy Dumplings son juguetes con textura blanda que las personas pueden estirar, apretar o simplemente coleccionar.

Estos juguetes añaden un toque de misterio, ya que los compradores no pueden saber qué modelo viene en la caja. Ese factor provocó que en redes sociales se comparta el momento en el que se descubre la sorpresa, donde se ve a los compradores con la expectativa de hallar alguna de las versiones especiales.