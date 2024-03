Ryan Graves, director ejecutivo de Americans for Safe Aerospace, David Grusch, ex representante del Oficial Nacional de Reconocimiento de la Fuerza de Tareas de Fenómenos Anómalos No Identificados en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y el Comandante Jubilado de la Marina, David Fravor, prestan juramento durante una audiencia del Comité de Supervisión de la Cámara titulada "Fenómenos Anómalos No Identificados: Implicaciones para la Seguridad Nacional, la Seguridad Pública y la Transparencia del Gobierno" en Capitol Hill el 26 de julio de 2023 en Washington, DC.

DREW ANGERER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA