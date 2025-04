El pueblo “ideal para criar hijos”, a dos horas de Kansas City, que paga US$50.000 a quien se mude allí

Una pequeña ciudad de Estados Unidos ofrece 50.000 dólares en asistencia para la compra de viviendas a quienes decidan mudarse allí. Se trata de Pawnee City, en Nebraska, que tiene menos de 900 habitantes y acaba de lanzar el programa Vision 2030. La propuesta generó impacto: en solo dos semanas, la localidad recibió 115 solicitudes.

Casas nuevas y apoyo económico para mudarse

El plan incluye la construcción de 25 viviendas unifamiliares en terrenos baldíos del pueblo. Son casas estilo rancho, con tres dormitorios, dos baños, garaje para dos vehículos y amplios patios, con un valor estimado de 325 mil dólares, informó Business Insider.

Pawnee City espera con este incentivo fomentar el desarrollo económico y la renovación demográfica Foto de google maps

Para facilitar el acceso, la ciudad de Nebraska otorga los 50.000 dólares como ayuda para el pago inicial, destinados exclusivamente a quienes compren estas propiedades.

El beneficio está disponible para familias, personas solteras o jubiladas que cumplan con ciertos topes de ingresos. Por ejemplo, un hogar de una persona no debe superar los 69.450 dólares anuales, y uno de seis integrantes, los 115.100, según detalla el sitio oficial del programa Vision Pawnee City.

Más de 100 personas ya se postularon para mudarse

El plan fue anunciado el 14 de marzo y, hasta el 27 de ese mes, 115 personas habían completado la solicitud, según declaró Aaron Sawyer, miembro de la Cámara de Comercio local, al medio Business Insider.

Para postularse, es necesario completar un formulario con datos sobre empleo, ingresos mensuales y tamaño del hogar. El objetivo es seleccionar a quienes realmente planeen establecerse de forma permanente en el pueblo.

La propuesta forma parte de una iniciativa para revitalizar Pawnee City, un municipio rural con problemas de despoblación Foto de google maps

Una ciudad que busca frenar el éxodo rural

La población de Pawnee City cayó de 1280 habitantes a 865 en las últimas cinco décadas. Con este plan, el gobierno local espera revertir el declive y promover un “renacimiento rural”, como señala la presentación del programa Vision 2030.

La ciudad se encuentra a 90 minutos de Lincoln y a dos horas de Kansas City. Tiene escuela, hospital, dos parques y un nuevo anfiteatro inaugurado el año pasado.

“El pueblo es ideal para criar hijos”, afirmó Sawyer, quien tiene raíces familiares en la zona, en diálogo con Business Insider.

En solo dos semanas, el programa recibió 115 solicitudes de interesados Foto de google maps

Historia y legado de Pawnee City

Pawnee City, ubicada en el sureste de Nebraska, fue trazada y vendida por primera vez en la primavera de 1857, según documenta el sitio oficial Explore Nebraska History. Desde sus inicios, desempeñó un papel clave en la organización territorial del estado: el 4 de noviembre de 1856 fue elegida como sede del condado de Pawnee, una región nombrada en honor a los Pawnee, pueblos originarios que habitaron la zona durante generaciones.

Con el paso de los años, la ciudad consolidó su infraestructura institucional. En 1869 se completó la construcción de un edificio de piedra caliza destinado a funcionar como palacio de justicia permanente. En agosto de 1881, un incendio devastador destruyó dos tercios del distrito comercial.

Lejos de frenar su desarrollo, la ciudad se reconstruyó con estructuras resistentes al fuego entre finales del siglo XIX y principios del XX. Este esfuerzo permitió conservar un valioso patrimonio arquitectónico: en 1994, 56 edificios ubicados en seis cuadras del centro histórico fueron incluidos en el Registro Nacional de Lugares Históricos, entre ellos, el palacio de justicia de 1911, de acuerdo con la misma fuente.

Pawnee City también ha sido cuna de varias figuras destacadas en la historia del estado y del país. Entre ellas se encuentran David Butler, el primer gobernador del estado de Nebraska; el senador Kenneth Wherry; el ícono del cine mudo Harold Lloyd; la actriz Irish McCalla, conocida por su papel como “Sheena, Queen of the Jungle”; y el comediante Dan Whitney, más conocido por su personaje “Larry the Cable Guy”, como señala Explore Nebraska History.