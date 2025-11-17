El regreso de Selena Quintanilla: las imágenes inéditas del nuevo documental sobre la artista latina

La cantante Selena Quintanilla, asesinada en 1995, aparece en nuevas imágenes domésticas que su familia resguardó durante décadas. Ese material integra Selena y Los Dinos, el documental de Netflix que se estrenó este lunes 17 de noviembre y que se distingue por su archivo íntimo: videos caseros y registros privados captados por su hermana Suzette, baterista de la banda, que permiten reconstruir la vida de la artista desde adentro.

Qué revela el archivo familiar de Selena

Suzette Quintanilla filmó a Selena y a los integrantes de la banda durante viajes, ensayos y pausas en la carretera. “Yo era la fastidiosa con la cámara en aquellos días”, contó en una entrevista a CNN Quintanilla. Esa costumbre creó un archivo que ahora resulta clave para el documental, producido por la propia Suzette y por A. B. Quintanilla III.

El registro privado diferencia este proyecto de versiones anteriores

La producción incluye videos íntimos, entrevistas profundas y apuntes manuscritos que la cantante escribió cuando practicaba español para fortalecer su vínculo con el público mexicano. También incorpora una carta que Selena le envió a Chris Pérez, su esposo y compañero de banda. CNN destacó que estos elementos diferencian la propuesta de la película de 1997 dirigida por Gregory Nava y de la serie estrenada en 2020.

La vida de Selena Quintanilla: desafíos, logros y legado musical retratados

El documental repasa los obstáculos que la artista enfrentó en la escena texana dominada por hombres a finales de los años 80. Aun así, logró consolidarse como una de las primeras figuras latinas capaces de cruzar del mercado en español al inglés. Su quinto álbum, con “Dreaming of You” e “I Could Fall in Love”, salió tras su muerte en 1995, cuando tenía solo veintitrés años y ya había ganado un Grammy.

El documental muestra imágenes domésticas inéditas de Selena preservadas por su familia Captura de video de trailer Netflix

La directora Isabel Castro explicó al medio citado que buscó una narración diferente: “El documental no es una versión hollywoodense de su historia, son ellos contándola directamente”.

Uno de los momentos más comentados muestra a un presentador pidiéndole a Selena que gire para la audiencia. Ella lo hace, pero luego lo invita a él a repetir la acción. El conductor se niega, aunque el gesto revela la postura de la artista frente a los estándares que se imponían a las mujeres.

Una carta dirigida a Chris Pérez aparece entre los materiales más personales Captura de video de trailer Netflix

El impacto cultural de Selena y el auge renovado de su figura

La popularidad de Selena continúa vigente. La línea de maquillaje de MAC Cosmetics inspirada en la cantante se agotó en un día, que su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood batió récords de asistencia y que las bolsas conmemorativas de H-E-B colapsaron su sitio web durante semanas. Para Suzette, este documental permite proteger la esencia real de su hermana frente a homenajes creados con inteligencia artificial, que -según señaló- no logran reproducir su humanidad.

La directora Isabel Castro buscó una narración centrada en la voz de la familia Captura de video de trailer Netflix

“Es como tomar una cápsula del tiempo y traerla a 2025”, afirmó. Explicó que muchas personas jóvenes buscan información sobre la artista. Por eso, consideró esencial mostrar una versión fiel: “Esta es la auténtica Selena”, dijo.

Selena Quintanilla: qué pasó con Yolanda Saldívar y cómo fue la noche del crimen

La muerte de Selena Quintanilla ocurrió el 31 de marzo de 1995 y tuvo como protagonista a Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans y administradora de la tienda Selena & Etc.

Según los registros judiciales, el padre de la artista, Abraham Quintanilla Jr., detectó inconsistencias en el manejo del dinero y decidió apartarla de sus funciones. Ese quiebre marcó el final de un vínculo que la propia Selena había mantenido de manera cercana.

El archivo incluye videos íntimos, entrevistas y apuntes manuscritos de la cantante Captura de video de trailer Netflix

La cantante accedió a reunirse con Saldívar en la habitación 158 del hotel Days Inn, en Corpus Christi. El encuentro derivó en una discusión. Cuando la artista se dirigió hacia la salida, recibió un disparo en la zona superior del torso. Herida, logró avanzar por el pasillo del hotel para pedir ayuda antes de colapsar. Los médicos del Corpus Christi Memorial Hospital intentaron reanimarla, pero poco después confirmaron su fallecimiento.

A pesar de las barreras, la artista se convirtió en una figura latina capaz de cruzar al mercado angloparlante Captura de video de trailer Netflix

Después del ataque, Saldívar se encerró en su camioneta durante casi diez horas y amenazó con quitarse la vida. Finalmente, se entregó a la policía y enfrentó un juicio que concluyó con una pena de cadena perpetua y la posibilidad de solicitar libertad condicional a partir de 2025.