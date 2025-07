El restaurante de comida mexicana que respondió a una citación del DHS con despidos y cierre temporal: “Nos vimos obligados”

El restaurante Fernando’s Omaha, ubicado en Nebraska, recibió una citación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) para verificar el estatus migratorio de sus empleados. Según informó el propio establecimiento en una publicación en redes sociales este domingo, la inspección provocó la pérdida de varios puestos de trabajo y obligó al cierre temporal de sus dos locales.

Fernando’s Omaha despide empleados tras revisión del DHS

El local, inaugurado en 1993, es un restaurante mexicano familiar que ofrece “auténticas recetas de estilo sonorense”, según su sitio oficial. Entre su menú incluye pico de gallo, “taquitos”, frijoles, fajitas, chiles rellenos, quesadilla grande, ensalada de fajita, ensalada de taco, tamales verdes y huevos rancheros. Cuenta con dos ubicaciones en el estado de Nebraska, situadas en 114th y Dodge y 75th y Pacific.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, Fernando's Omaha comunicó que cerró temporalmente sus dos locales Facebook: Fernandos Omaha

En un comunicado, Fernando’s Omaha informó a su público: “Estamos comprometidos a mantener altos estándares de profesionalismo, integridad y cumplimiento de todos los requisitos legales y regulatorios. Recientemente, recibimos una citación del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos solicitando documentación relacionada con nuestros empleados. Como empresa responsable, hemos cooperado plenamente con esta investigación”.

Como resultado de esta revisión, varios empleados dejaron de trabajar en el local. “Esto afecta nuestra capacidad para contar con todo el personal necesario y puede impactar temporalmente los horarios y niveles de servicio. Proporcionaremos actualizaciones en nuestro sitio web y redes sociales mientras enfrentamos este desafío”, agregó el local.

El restaurante expresó que comprendía la posible preocupación generada entre su equipo y la comunidad debido a la situación, y aseguró que abordaba el asunto con la mayor sensibilidad y respeto hacia todas las personas involucradas. Además, manifestó un profundo agradecimiento por las contribuciones de todos sus empleados.

Fernando's Omaha aclaró que no ocurrieron redadas en sus locales ni que sus empleados fueron arrestados Captura de pantalla de KETV

“La pérdida de colegas es difícil y puede afectar la moral y productividad de los miembros restantes del equipo. A nuestro equipo, expresamos nuestro sincero agradecimiento por su resiliencia durante este tiempo de incertidumbre. Estamos comprometidos a regresar a operaciones completas lo antes posible”, aseguró Frenando’s Omaha.

A su vez, detalló que no se llevaron a cabo redadas en el establecimiento y ningún empleado fue arrestado. “Todos nuestros empleados están en casa hoy y no están trabajando en el restaurante. Para cualquier persona que nos haya proporcionado documentos que no cumplieron con la citación, por ley nos vimos obligados a rescindir su contrato laboral”, agregó.

Fernando’s Omaha, el restaurante mexicano con un estilo sonorense

Según el sitio oficial del negocio, Fernando’s es propiedad de Mitch y Carole Tempus, ambos con más de 30 años de experiencia en la industria gastronómica. El primer local fue inaugurado en 1993, en 114th y Dodge; un año después, abrió una segunda sucursal en 75th y Pacific.

Fernando's Omaha es un restaurante de comida mexicana Fernandos Omaha

El primer restaurante cuenta con un salón para eventos con capacidad para 100 personas, mientras que la de 75th y Pacific ofrece un área al aire libre con una amplia terraza cubierta con vista a Pacific Street. Las salsas son caseras, las carnes sazonadas y las recetas de Fernando’s se hicieron conocidas en todo el estado.

La comida sonorense tiene raíces en Jalisco, México, y se caracteriza por sus sabores variados, pero sin ser picantes. Según los clientes, el pico de gallo con totopos de harina recién horneados es uno de los platos favoritos.