El Salvador vs. Panamá: hora de EE.UU. y cuándo es el partido de eliminatorias Concacaf rumbo al Mundial 2026
La selecta y los canaleros se enfrentarán en un partido clave para ambos, ya que deben consolidarse como los líderes de su grupo si quiere lograr el sueño mundialista
En la primera semana de octubre arrancará la fecha tres de la Ronda Final de la Clasificatoria de la Confederación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf, por sus siglas en español). El Salvador y Panamá tienen que buscar la consolidación de sus equipos en la cima del Grupo A, la cual está liderada por la selección de Surinam.
A qué hora juega el Salvador vs. Panamá y cómo ver desde EE.UU.
El Salvador y Panamá se enfrentarán el próximo 10 de octubre en el Estadio Cuscatlan, San Salvador, a las 21.00 hs tiempo del Este de los Estados Unidos, de acuerdo con Concacaf.
El partido podrá verse a través de Paramount+, según Los Angeles Times.
Posteriormente, El Salvador visitará a Surinam, mientras la escuadra panameña viajará a Guatemala para finalizar la tercera fecha.
Posible alineación El Salvador vs. Panamá
Hernán Darío Gómez, técnico de El Salvador, ha mantenido estable su base de jugadores desde el arranque de eliminatorias. En esta ocasión, el técnico presentó una lista de 26 jugadores para los dos partidos de eliminatoria, entre los que destacan Nathan Ordaz, Henry Romero, Mario González, quienes han sido habituales en la selección.
Por otro lado, Thomas Christiansen, técnico de Panamá, aún no ha presentado su lista de convocados, pero tendrá mucha presión en este juego, ya que otro empate o derrota los puede alejar del primer lugar del grupo y, por lo tanto, de la posibilidad de clasificar de manera directa a la justa mundialista.
Ante esto, se espera mantenga la base de jugadores importantes como Aníbal Godoy, Adalberto Carrasquilla, Fidel Escobar, entre otros. Entre los 11 probables que salten a la cancha se encuentran:
- El Salvador: Mario González, Diego Flores, Julio Sibrián, Jorge Cruz, Henry Romero, Jefferson Valladares, Bryan Landaverde, Marcelo Díaz, Joshua Pérez, Brayan Fil y Nathan Ordaz
- Panamá: Orlando Mosquera, Michael Amir Murillo, Fidel Escobar, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez, Aníbal Godoy, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla, Ismael Díaz, José Luis Rodríguez, Cecilio Waterman
Historial de partidos entre El Salvador y Panamá
Las dos selecciones se han enfrentado en partidos de Copa Oro, eliminatorias de Concacaf, así como amistosos en los últimos años. En los últimos cinco partidos, las dos selecciones cuentan con una victoria y el resto fueron empates, según ESPN.
El último enfrentamiento entre ambos se dio en la Copa Oro 2023 en el partido correspondiente a ronda de grupos. En aquella ocasión, El Salvador y Panamá repartieron puntos tras un empate a dos anotaciones.
