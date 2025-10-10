El Salvador vs. Panamá, hoy: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo las eliminatorias del Mundial 2026
Ambos equipos pertenecen al Grupo A de la Ronda Final de Clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo
Este 10 de octubre, El Salvador y Panamá se enfrentan en un partido decisivo rumbo al Mundial 2026. Las sedes y horarios de los encuentros de la Ronda Final de Clasificatoria fueron confirmados por la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf).
Es la tercera fecha de la tercera y última ronda de las eliminatorias y ambas selecciones deben sumar para mantener la esperanza de llegar a la Copa del Mundo.
Hora y cómo ver en vivo el partido de El Salvador vs. Panamá desde EE.UU.
- El encuentro entre La Selecta vs. La Marea Roja tendrá lugar hoy viernes 10 de octubre en el Estadio Cuscatlan, San Salvador a las 20.55 hs (hora Este de EE.UU.), de acuerdo con Telemundo.
- Este duelo crucial de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 será transmitido en Estados Unidos a través de Telemundo Deportes, con una narración en español.
Los partidos de la Ronda Final de Clasificatoria para la Copa del Mundo también serán compartidos con aficionados de todo el mundo a través de plataformas como YouTube y Concacaf Go, de acuerdo con la confederación.
Algunas otras cadenas de televisión y plataformas de streaming que se encargarán de las transmisiones de los partidos son:
- Inglés
CBS Sports
Network
Golazo
Paramount+
- Español
FOX Deportes
Golazo
Telemundo Deportes Ahora
Telemundo
Universo
- México
Azteca Deportes
Formaciones de El Salvador vs. Panamá
El Director Técnico Hernán Darío Gómez y la Federación Salvadoreña de Futbol (Fesfut, por sus siglas en español) publicaron la lista de convocados de la que saldrá la formación para el próximo encuentro:
- Mario González
- Benji Villalobos
- Tomás Romero
- Julio Sibrián
- Henry Romero
- Jorge Cruz
- Rudy Clavel
- Roberto Domínguez
- Bryan Tamacas
- Jefferson Valladares
- Adán Clímaco
- Darwin Cerén
- Marcelo Díaz
- Jairo Henríquez
- Noel Rivera
- Enrico Dueñas
- Bryan Landaverde
- Mauricio Cerritos
- Joshua Pérez
- Harold Osorio
- Christian Martínez
- Josué Rivera
- Styven Vásquez
- Rafael Tejada
- Brayan Gil
- Nathan Ordaz
Por otro lado, La Marea Roja publicó la lista de convocados que será dirigida por su Técnico, el Thomas Christiansen. Se trata de 24 jugadores, la mayoría de ellos milita en clubes del extranjero:
- Orlando Mosquera
- Luis Mejía
- César Samudio
- José Córdoba
- Andrés Andrade
- César Blackman
- Fidel Escobar
- Jiovany Ramos
- Amir Murillo
- Eric Davis
- Jorge Gutiérrez
- Aníbal Godoy
- Edward Cedeño
- Cristian Martínez
- José Luis Rodríguez
- Édgar Bárcenas
- Adalberto Carrasquilla
- José Murillo
- Omar Browne
- Ismael Díaz
- Azarías Londoño
- Cecilio Waterman
- José Fajardo
- Tomás Rodríguez
Clasificación de las Eliminatorias Mundialistas Concacaf
El Salvador y Panamá forman parte del Grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf.
Este grupo está liderado por Surinam, con 4 puntos, de acuerdo con la tabla de clasificaciones, le sigue La Selecta con 3 puntos, Panamá con 2 puntos y al final se encuentra la Selección de Guatemala con un solo punto.
La historia entre El Salvador vs. Panamá
Ambas selecciones se han enfrentado en ocho partidos de eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo a lo largo de la historia, según estadísticas de Live Futbol.
De estos encuentros, tres fueron victorias para la Marea Roja, un empate y cuatro triunfos para los salvadoreños.
Los equipos también se han enfrentado en partidos amistosos, en donde Panamá se lleva la ventaja con 11 victorias sobre 6 de La Selecta.
Más notas de Agenda EEUU
- 1
Alerta por trayectoria de la tormenta Jerry en el Atlántico: ¿cuándo se convertirá en huracán?
- 2
El gabinete israelí ratificó el plan de paz y comienza la cuenta regresiva para el inicio de la primera fase
- 3
Último temblor EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 10 de octubre
- 4
Es de EE.UU. y denuncia la detención de su esposo venezolano en Texas: fue a su cita migratoria y el ICE se lo llevó