El Salvador vs. Panamá, hoy: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo las eliminatorias del Mundial 2026

Ambos equipos pertenecen al Grupo A de la Ronda Final de Clasificatoria rumbo a la Copa del Mundo

El Salvador se enfrenta a Panamá en la Ronda Final de Clasificatoria rumbo al Mundial 2026 (X/@LaSelecta_SLV-@fepafut)


Este 10 de octubre, El Salvador y Panamá se enfrentan en un partido decisivo rumbo al Mundial 2026. Las sedes y horarios de los encuentros de la Ronda Final de Clasificatoria fueron confirmados por la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf).

Es la tercera fecha de la tercera y última ronda de las eliminatorias y ambas selecciones deben sumar para mantener la esperanza de llegar a la Copa del Mundo.

La Selección de Futbol de Panamá se enfrentará a El Salvador tras haber empatado en su último partido (X/@fepafut)


Hora y cómo ver en vivo el partido de El Salvador vs. Panamá desde EE.UU.

  • El encuentro entre La Selecta vs. La Marea Roja tendrá lugar hoy viernes 10 de octubre en el Estadio Cuscatlan, San Salvador a las 20.55 hs (hora Este de EE.UU.), de acuerdo con Telemundo.
  • Este duelo crucial de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 será transmitido en Estados Unidos a través de Telemundo Deportes, con una narración en español.

Los partidos de la Ronda Final de Clasificatoria para la Copa del Mundo también serán compartidos con aficionados de todo el mundo a través de plataformas como YouTube y Concacaf Go, de acuerdo con la confederación.

Telemundo Deportes Ahora transmitirá en Estados Unidos el encuentro entre El Salvador vs. Panamá y otros partidos de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 (telemundo.com)


Algunas otras cadenas de televisión y plataformas de streaming que se encargarán de las transmisiones de los partidos son:

  • Inglés

CBS Sports

Network

Golazo

Paramount+

  • Español

FOX Deportes

Golazo

Telemundo Deportes Ahora

Telemundo

Universo

  • México

Azteca Deportes

Formaciones de El Salvador vs. Panamá

El Director Técnico Hernán Darío Gómez y la Federación Salvadoreña de Futbol (Fesfut, por sus siglas en español) publicaron la lista de convocados de la que saldrá la formación para el próximo encuentro:

  • Mario González
  • Benji Villalobos
  • Tomás Romero
  • Julio Sibrián
  • Henry Romero
  • Jorge Cruz
  • Rudy Clavel
  • Roberto Domínguez
  • Bryan Tamacas
  • Jefferson Valladares
  • Adán Clímaco
  • Darwin Cerén
  • Marcelo Díaz
  • Jairo Henríquez
  • Noel Rivera
  • Enrico Dueñas
  • Bryan Landaverde
  • Mauricio Cerritos
  • Joshua Pérez
  • Harold Osorio
  • Christian Martínez
  • Josué Rivera
  • Styven Vásquez
  • Rafael Tejada
  • Brayan Gil
  • Nathan Ordaz
Entrenamiento de la Selección de El Salvador para su partido ante Panamá (X/@LaSelecta_SLV)


Por otro lado, La Marea Roja publicó la lista de convocados que será dirigida por su Técnico, el Thomas Christiansen. Se trata de 24 jugadores, la mayoría de ellos milita en clubes del extranjero:

  • Orlando Mosquera
  • Luis Mejía
  • César Samudio
  • José Córdoba
  • Andrés Andrade
  • César Blackman
  • Fidel Escobar
  • Jiovany Ramos
  • Amir Murillo
  • Eric Davis
  • Jorge Gutiérrez
  • Aníbal Godoy
  • Edward Cedeño
  • Cristian Martínez
  • José Luis Rodríguez
  • Édgar Bárcenas
  • Adalberto Carrasquilla
  • José Murillo
  • Omar Browne
  • Ismael Díaz
  • Azarías Londoño
  • Cecilio Waterman
  • José Fajardo
  • Tomás Rodríguez
La selección Panamá en entrenamiento para su partido de este viernes por la Fase Final de las Eliminatorias Mundialistas contra El Salvador (X/@fepafut)


Clasificación de las Eliminatorias Mundialistas Concacaf

El Salvador y Panamá forman parte del Grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf.

Este grupo está liderado por Surinam, con 4 puntos, de acuerdo con la tabla de clasificaciones, le sigue La Selecta con 3 puntos, Panamá con 2 puntos y al final se encuentra la Selección de Guatemala con un solo punto.

Clasificación de las selecciones del Grupo A en la Ronda Final de Clasificatoria rumbo al Mundial 2026 (Concacaf)


La historia entre El Salvador vs. Panamá

Ambas selecciones se han enfrentado en ocho partidos de eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo a lo largo de la historia, según estadísticas de Live Futbol.

De estos encuentros, tres fueron victorias para la Marea Roja, un empate y cuatro triunfos para los salvadoreños.

Los equipos también se han enfrentado en partidos amistosos, en donde Panamá se lleva la ventaja con 11 victorias sobre 6 de La Selecta.

