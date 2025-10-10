El Salvador vs. Panamá, hoy: hora de EE.UU. y cómo ver en vivo las eliminatorias del Mundial 2026

Este 10 de octubre, El Salvador y Panamá se enfrentan en un partido decisivo rumbo al Mundial 2026. Las sedes y horarios de los encuentros de la Ronda Final de Clasificatoria fueron confirmados por la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Fútbol Asociación (Concacaf).

Es la tercera fecha de la tercera y última ronda de las eliminatorias y ambas selecciones deben sumar para mantener la esperanza de llegar a la Copa del Mundo.

La Selección de Futbol de Panamá se enfrentará a El Salvador tras haber empatado en su último partido (X/@fepafut)

Hora y cómo ver en vivo el partido de El Salvador vs. Panamá desde EE.UU.

El encuentro entre La Selecta vs. La Marea Roja tendrá lugar hoy viernes 10 de octubre en el Estadio Cuscatlan, San Salvador a las 20.55 hs (hora Este de EE.UU.), de acuerdo con Telemundo .

Este duelo crucial de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 será transmitido en Estados Unidos a través de Telemundo Deportes, con una narración en español.

Los partidos de la Ronda Final de Clasificatoria para la Copa del Mundo también serán compartidos con aficionados de todo el mundo a través de plataformas como YouTube y Concacaf Go, de acuerdo con la confederación.

Telemundo Deportes Ahora transmitirá en Estados Unidos el encuentro entre El Salvador vs. Panamá y otros partidos de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 (telemundo.com)

Algunas otras cadenas de televisión y plataformas de streaming que se encargarán de las transmisiones de los partidos son:

Inglés

CBS Sports

Network

Golazo

Paramount+

Español

FOX Deportes

Golazo

Telemundo Deportes Ahora

Telemundo

Universo

México

Azteca Deportes

Formaciones de El Salvador vs. Panamá

El Director Técnico Hernán Darío Gómez y la Federación Salvadoreña de Futbol (Fesfut, por sus siglas en español) publicaron la lista de convocados de la que saldrá la formación para el próximo encuentro:

Mario González

Benji Villalobos

Tomás Romero

Julio Sibrián

Henry Romero

Jorge Cruz

Rudy Clavel

Roberto Domínguez

Bryan Tamacas

Jefferson Valladares

Adán Clímaco

Darwin Cerén

Marcelo Díaz

Jairo Henríquez

Noel Rivera

Enrico Dueñas

Bryan Landaverde

Mauricio Cerritos

Joshua Pérez

Harold Osorio

Christian Martínez

Josué Rivera

Styven Vásquez

Rafael Tejada

Brayan Gil

Nathan Ordaz

Entrenamiento de la Selección de El Salvador para su partido ante Panamá (X/@LaSelecta_SLV)

Por otro lado, La Marea Roja publicó la lista de convocados que será dirigida por su Técnico, el Thomas Christiansen. Se trata de 24 jugadores, la mayoría de ellos milita en clubes del extranjero:

Orlando Mosquera

Luis Mejía

César Samudio

José Córdoba

Andrés Andrade

César Blackman

Fidel Escobar

Jiovany Ramos

Amir Murillo

Eric Davis

Jorge Gutiérrez

Aníbal Godoy

Edward Cedeño

Cristian Martínez

José Luis Rodríguez

Édgar Bárcenas

Adalberto Carrasquilla

José Murillo

Omar Browne

Ismael Díaz

Azarías Londoño

Cecilio Waterman

José Fajardo

Tomás Rodríguez

La selección Panamá en entrenamiento para su partido de este viernes por la Fase Final de las Eliminatorias Mundialistas contra El Salvador (X/@fepafut)

Clasificación de las Eliminatorias Mundialistas Concacaf

El Salvador y Panamá forman parte del Grupo A de la Ronda Final de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf.

Este grupo está liderado por Surinam, con 4 puntos, de acuerdo con la tabla de clasificaciones, le sigue La Selecta con 3 puntos, Panamá con 2 puntos y al final se encuentra la Selección de Guatemala con un solo punto.

Clasificación de las selecciones del Grupo A en la Ronda Final de Clasificatoria rumbo al Mundial 2026 (Concacaf)

La historia entre El Salvador vs. Panamá

Ambas selecciones se han enfrentado en ocho partidos de eliminatorias de la Concacaf rumbo a la Copa del Mundo a lo largo de la historia, según estadísticas de Live Futbol.

De estos encuentros, tres fueron victorias para la Marea Roja, un empate y cuatro triunfos para los salvadoreños.

Los equipos también se han enfrentado en partidos amistosos, en donde Panamá se lleva la ventaja con 11 victorias sobre 6 de La Selecta.