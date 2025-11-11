El Salvador vs. Surinam: hora de EE.UU. y cuándo es el partido de eliminatorias Concacaf de noviembre 2025

El juego entre El Salvador vs. Surinam se disputará el próximo jueves 13 de noviembre por la fecha 5 del grupo A en lo que respecta a la Ronda Final de eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf).

se posicionan como , con seis puntos en total, al igual que . Esto les proporciona una leve ventaja contra su próximo rival. El Salvador, con solo tres puntos, se encuentra en la última posición y debe ganar sus próximos partidos para tener una pequeña oportunidad de pelear el pase a la próxima Copa del Mundo.

Surinam lidera el grupo A con sies puntos junto a Panamá (Instagram/@officialsvb)

A qué hora es el partido de El Salvador vs. Surinam

El encuentro entre El Salvador vs. Surinam correspondiente al Grupo A se llevará a cabo en el estadio Dr. Ir. Franklin Essed. Se podrá ver a las 17.00 hs, tiempo del Este de los Estados Unidos, de acuerdo con Concacaf.

De acuerdo con Concacaf, los partidos de las eliminatorias se pueden ver en Estados Unidos en CBS Sports Network, Golazo y Paramount+.

Cuándo es el partido El Salvador vs. Surinam en noviembre

El encuentro entre El Salvador vs. Surinam se disputará el jueves 13 de noviembre. Los equipos están obligados a dejar el alma en la cancha en la búsqueda de los tres puntos vitales que se les escaparon en la fecha pasada.

El dueño de casa Surinam llega tras igualar 1-1, en contraste con el equipo visitante, que sufrió una derrota en su último compromiso liguero, destacó Prensa Libre.

El Salvador jugará sus últimos dos partidos en las Clasificatorias de la Concacaf en noviembre (Facebook/La Selecta SLV)

Entre los próximos partidos que deberán enfrentar los equipos se encuentran:

Martes 18 de noviembre: Guatemala vs. Surinam en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol, Ciudad de Guatemala.

Guatemala vs. Surinam en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol, Ciudad de Guatemala. Martes 18 de noviembre: Panamá vs. El Salvador en el Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá.

Cuáles son las posibles alineaciones para el partido de El Salvador vs. Surinam

Si bien aún no hay alineaciones oficiales, los siguientes jugadores fueron titulares en el último partido de sus clubes y podría repetirse el esquema, según Tribuna.

Surinam podría defender la posición en la tabla con los siguientes jugadores: Vaessen, Pinas, Denswil, Balker, Haps, Paal, Lonwijk, Anderson, Chery, Margaret y Becker.

Por otro lado, El Salvador podría salir a la cancha con González, Clímaco, Rodríguez, Sibrián, Valladares, Díaz, Cerritos, Pérez, Henríquez, Gil y Ordaz.

Tabla de posiciones del Grupo A (Captura/Concacaf)

Últimos resultados de Surinam y El Salvador correspondiente al Grupo A

Surinam rescató un único punto en la jornada anterior tras igualar 1-1 con Panamá. Su desempeño reciente en el torneo se resume en una victoria y tres empates, con un balance de cinco goles a favor y cuatro en contra, destacó Prensa Libre.

Por su parte, El Salvador sufrió una derrota por la mínima (0-1) frente a Guatemala en su partido más reciente. El historial del equipo no es favorable, suma dos caídas, un triunfo y un empate en sus últimas cuatro presentaciones. En ese lapso, anotaron 3 goles, pero su defensa fue vulnerada en 5 ocasiones.

Historial reciente de los últimos cinco partidos entre El Salvador y Surinam

Esto son los últimos cinco partidos en los que se enfrentaron los equipos por las eliminatorias de Concacaf:

8 de septiembre de 2025 : Surinam le gana 2-1 a El Salvador en las eliminatorias de Concacaf.

: Surinam le gana 2-1 a El Salvador en las eliminatorias de Concacaf. 10 de junio de 2025 : Surinam y El Salvador empatan 1-1 en las eliminatorias de Concacaf.

: Surinam y El Salvador empatan 1-1 en las eliminatorias de Concacaf. 15 de noviembre de 2011 : El Salvador vence 4-0 a Surinam en las eliminatorias de Concacaf.

: El Salvador vence 4-0 a Surinam en las eliminatorias de Concacaf. 11 de noviembre de 2011 : El Salvador le gana 3-1 a Surinam en las eliminatorias de Concacaf.

: El Salvador le gana 3-1 a Surinam en las eliminatorias de Concacaf. 15 de octubre de 2008: El Salvador le gana 3-0 a Surinam en las eliminatorias de Concacaf.

Tabla de posiciones de todos los grupos de las eliminatorias de Concacaf

Grupo A

Surinam - 6 puntos.

Panamá - 6 puntos.

Guatemala - 5 puntos.

El Salvador - 3 puntos.

Grupo B

Jamaica - 9 puntos.

Curazao - 8 puntos.

Trinidad y Tobago - 5 puntos.

Bermuda - 0 puntos.

Grupo C