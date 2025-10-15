Cómo avanza la tabla de posiciones y grupos de las eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026

La ronda final de las eliminatorias de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) para disputar el Mundial 2026 está cerca de culminar. A falta de dos fechas, los grupos están por definirse y en noviembre se conocerá qué selecciones clasifican de manera directa y cuál jugará un repechaje en busca del pasaje a la Copa del Mundo.

Eliminatorias Concacaf: grupos, tabla de posiciones y partidos restantes

En la fecha FIFA de noviembre se conocerá la suerte de las selecciones de Centroamérica y el Caribe. Las tres que terminen primeras en su grupo, obtendrán el boleto directo para disputar la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Por ser sedes del evento y tener su lugar asegurado, estos tres países no participaron de las eliminatorias.

Estados Unidos, México y Canadá esperan a los clasificados para el Mundial 2026 Concacaf

En tanto, el conjunto que finalice como mejor tercero podrá acceder a un repechaje en el que se enfrentará contra seleccionados de otros continentes, según el sitio web oficial de Concacaf.

Surinam: la sorpresa del grupo A de las eliminatorias

El grupo A es el más ajustado de las eliminatorias, ya que todos cuentan con chances de terminar en cualquiera de las cuatro posiciones de la tabla. La gran sorpresa es Surinam, que marcha primero. Sin embargo, en la última fecha dejó escapar una gran chance frente a Panamá, que empató el partido en tiempo agregado. En tanto, Guatemala venció a El Salvador y escaló posiciones.

Surinam - 6 puntos.

Panamá - 6 puntos.

Guatemala - 5 puntos.

El Salvador - 3 puntos.

Surinam es la gran sorpresa del Grupo A y mantiene el liderato (Facebook/Dany Futbol2)

Así se jugarán las últimas dos fechas del Grupo A:

13 de noviembre de 2025:

Surinam vs. El Salvador.

Guatemala vs. Panamá.

18 de noviembre de 2025:

Panamá vs. El Salvador.

Guatemala vs. Surinam.

Grupo B: Jamaica encamina su clasificación

Jamaica y Curazao se reparten el primer y segundo puesto del grupo B, respectivamente. Más abajo aparece Trinidad y Tobago, mientras que Bermuda aún no sumó puntos y ya está matemáticamente sin chances mundialistas.

En la última jornada, los jamaiquinos golearon a Bermuda por 4 a 0, mientras que Curazao igualó con Trinidad y Tobago 1 a 1.

Jamaica - 9 puntos.

Curazao - 8 puntos.

Trinidad y Tobago - 5 puntos.

Bermuda - 0 puntos.

Jamaica es la única selección con tres victorias en la Ronda Final del eliminatorio de Concacaf (X/@jff_football) (X/@jff_football)

Así se jugarán las últimas dos fechas del Grupo B:

13 de noviembre de 2025:

Bermuda vs. Curazao.

Trinidad y Tobago vs. Jamaica.

18 de noviembre de 2025:

Jamaica vs. Curazao.

Trinidad y Tobago vs. Bermuda.

Grupo C: Honduras se consolida y Costa Rica se fortalece

La selección hondureña avanza a paso firme por el grupo C: invicto y sin recibir goles. En el último partido, Honduras goleó 3 a 0 a Haití. Por su parte, Costa Rica no se queda atrás: tras un comienzo con tres empates consecutivos, goleó a Nicaragua por 4 a 1 y se colocó segundo.

Honduras - 8 puntos.

Costa Rica - 6 puntos.

Haití - 5 puntos.

Nicaragua - 1 punto.

Honduras se encuentra en la cima del grupo C (Facebook/Selección Nacional de Honduras - Fenafuth)

Así se jugarán las últimas dos fechas del Grupo C:

13 de noviembre de 2025:

Nicaragua vs. Honduras.

Haití vs. Costa Rica.

18 de noviembre de 2025:

Costa Rica vs. Honduras.

Haití vs. Nicaragua.

Quiénes son los grandes candidatos de Concacaf para clasificar al Mundial 2026

Con el escenario planteado y los grupos sin definición, existen algunos candidatos firmes para obtener el boleto directo a la Copa del Mundo 2026. Uno de ellos es Jamaica, que con nueve puntos se consolidó en su grupo con diez goles a favor y tan solo dos en contra, aunque es seguido de cerca por la sorprendente Curazao.

Las eliminatorias de Concacaf concluirán el próximo 18 de noviembre (Concacaf)

Por su parte, Honduras lleva una gran eliminatoria y mantiene su invicto sin recibir goles. De todas maneras, en su camino aparece la siempre difícil Costa Rica, con su figura Keylor Navas. Ambos conjuntos se enfrentarán en la última fecha, en un partido que promete ser decisivo.