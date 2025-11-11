El Senado de EE.UU. dio un paso más hacia la reapertura del gobierno, pero falta el aval de la Cámara de Representantes

El Senado de Estados Unidos aprobó este lunes una iniciativa de ley para reabrir el gobierno, con lo que se acerca a su fin del cierre más largo en la historia del país. Este nuevo paso se dio gracias a que un grupo de demócratas ratificó un acuerdo con los republicanos a pesar de las duras críticas que recibieron al interior de su partido.

El cierre, que ya lleva 41 días, podría durar unos días más a la espera de que los miembros de la Cámara de Representantes, que ha estado en receso desde mediados de septiembre, vuelvan a Washington para votar la iniciativa de ley.

El líder de la mayoría en el Senado, el republicano John Thune, dijo estar feliz por estar llegando al final del cierre (AP Foto/J. Scott Applewhite) J. Scott Applewhite - AP

La votación final del Senado, 60-40, rompió un estancamiento que duró más de seis semanas mientras los demócratas exigían que los republicanos negociaran con ellos para extender los créditos fiscales para los seguros de gastos médicos que expiran el 1 de enero. Los republicanos nunca lo hicieron, y cinco demócratas finalmente cambiaron sus votos mientras la ayuda alimentaria federal se retrasaba, las demoras en los aeropuertos empeoraban y cientos de miles de trabajadores federales continuaban sin recibir pago.

Después de la votación, el líder de la mayoría del Senado y miembro del Partido Republicano, John Thune, agradeció al personal no remunerado y a la Policía del Capitolio que se encontraba cerca de él en el piso. Dijo que se daba cuenta de que la tensión había sido inmensa durante seis semanas “extenuantes”. “Estoy muy, muy feliz de poder decir que estamos llegando al final”, dijo.

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, instó a los legisladores a regresar a Washington “a partir de este momento” debido a las demoras en los viajes que se están dando como consecuencia del cierre. “Tenemos que hacer esto lo más rápido posible”, sostuvo Johnson.

La senadora demócrata Jeanne Shaheen fue una de las que decidió cambiar su voto para viabilizar este paso de avance en busca de la apertura del gobierno federal estadounidense (Foto de Andrew Harnik/Getty Images) Andrew Harnik - Getty Images North America

Después de semanas de negociaciones, los senadores Jeanne Shaheen, Maggie Hassan y Angus King acordaron votar para hacer avanzar tres proyectos de ley de gastos anuales bipartidistas y extender el resto de la financiación del gobierno hasta finales de enero. Los republicanos prometieron realizar una votación a mediados de diciembre sobre extender los subsidios a los seguros de gastos médicos, pero no hay garantía de éxito.

“Habíamos llegado a un punto en el que creo que varios de nosotros creímos que el cierre había sido muy efectivo para aumentar la preocupación por la atención médica”, señaló Shaheen. Además dijo que la promesa de una votación futura “da la oportunidad de seguir abordando eso en el futuro”.

Por otra parte, la iniciativa de ley que finalmente progresó incluye revertir los despidos masivos de trabajadores federales que llevó a cabo el gobierno de Donald Trump a partir del comienzo del cierre, el 1 de octubre. También protege a los trabajadores federales contra más despidos hasta enero y garantiza que se les pague una vez que termine el cierre.

El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, votó en contra (AP Foto/J. Scott Applewhite) J. Scott Applewhite - AP

Además de Shaheen, King y Hassan, el senador demócrata Tim Kaine de Virginia, hogar de decenas de miles de trabajadores federales, también votó el domingo a favor de avanzar en el acuerdo. Otros senadores: Dick Durbin, John Fetterman, Catherine Cortez Masto y Jacky Rosen también votaron por el sí. Todos los demás demócratas, incluido el líder demócrata del Senado Chuck Schumer, votaron en contra.

Los demócratas moderados esperaban que un mayor número de demócratas votara con ellos, ya que de 10 a 12 senadores demócratas habían sido parte de las negociaciones. Pero al final, solo cinco cambiaron sus votos, el número exacto que los republicanos necesitaban. King, Cortez Masto y Fetterman ya habían estado votando a favor de abrir el gobierno desde el 1 de octubre.

Algunos demócratas están en contra de haber cedido y consideran que eso envalentonará a Donald Trump (AP Photo/Luis M. Alvarez) Luis M. Alvarez� - FR596 AP�

“No renunciaremos a la lucha”, afirmó Schumer, remarcando que los demócratas, en este proceso, han “hecho sonar la alarma” sobre la atención médica.

Por otra parte, el senador Chris Murphy dijo que podrían "haber ganado” y que rendirse sólo envalentonará a Trump. Indicó que los votantes estaban de su lado después de las abrumadoras victorias de los demócratas en las elecciones de la semana pasada. “Estábamos construyendo impulso para ayudar a salvar nuestra democracia”, agregó Murphy.

En tanto, el senador independiente Bernie Sanders dijo que llegar a un acuerdo fue “un error horrible”.

Con información de AP.