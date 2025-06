El talento oculto de Donald Trump lejos de la política de Estados Unidos: “Era excepcional”

El presidente Donald Trump ofreció una reciente entrevista que dejó a todos sorprendidos. El mandatario reveló que tiene un talento especial para la música. De hecho, reconoció que cuando era niño su madre lo impulsó a perfeccionar sus habilidades, pero al final la historia fue distinta.

El talento de Donald Trump que pudo haberlo alejado de la política de EE.UU.

Antes de convertirse en político y presidente de Estados Unidos, el magnate y empresario Donald Trump dio sus primeros saltos a la televisión al hacer pequeñas apariciones en grandes producciones de Hollywood. Home Alone 2: Lost in New York (Mi pobre angelito 2), junto a Macaulay Culkin; The Fresh Prince of Bel-Air (El príncipe de Bel-Air), junto a Will Smith, son apenas un par de las apariciones más recordadas del mandatario, según recuerda 20 minutos.

Lejos de los días en los que protagonizaba cameos en distintas películas, o incluso su propio reality show, Donald Trump dio a conocer en una entrevista que tiene habilidad para el arte, hasta ahora desconocida. Lejos de la actuación, el mandatario reveló que posee un gran talento para la música.

En entrevista para el podcast Pod Force One, conducido por la columnista del New York Post Miranda Devine, Donald Trump reveló que cuando tenía unos 11 o 12 años, sus padres decidieron realizarle pruebas de aptitud con el propósito de descubrir sus habilidades y preferencias personales.

Estas evaluaciones mostraron que Trump tenía una extraordinaria capacidad para la música, según indicó el mandatario, algo que tomó por sorpresa a la familia y que en su momento no fue la noticia que su padre esperaba recibir.

Durante estas pruebas, podía identificar notas musicales específicas después de escucharlas una sola vez y reconocerlas mucho tiempo después, lo que demostraba que poseía un “excepcional oído musical”; sin embargo, no profundizó demasiado en el tema. La única vez que estudió un instrumento de manera formal fue mediante lecciones de flauta, algo que calificó como “poco común”.

La madre de Donald Trump, Mary Anne MacLeod, fue clave en este punto de la vida del ahora mandatario. Tras descubrir su talento musical, contrató a un instructor particular para que pudiera desarrollar sus habilidades como artista, pero al no estar cómodo con el instrumento elegido (la flauta), optó por dejar las lecciones

La carrera política de Donald Trump tras dejar la música

Las declaraciones hechas para el New York Post son inéditas, ya que el mandatario nunca había ahondado en su historia como hasta ahora. Incluso el propio Donald Trump mencionó que jamás se le había preguntado sobre sus talentos infantiles o sus “otras pasiones”.

Las declaraciones se presentan en un punto político de su carrera donde las redadas y detenciones a migrantes marcan la agenda de su segundo mandato, así como la llamada guerra arancelaria disputada con diversas naciones como China y México.

El mandatario reveló que su madre intentó ayudarle a desarrollar su talento musical, pero terminó por dejarlo. Foto: Archivo Jacquelyn Martin - AP

Luego de una larga semana de tensión en Los Ángeles, donde las protestas contra las redadas migrantes obligaron a implementar un toque de queda, así como la organización de protestas en todo Estados Unidos bajo el movimiento “No Kings”, las políticas migratorias dieron un volantazo en la administración presidencial.

El volantazo de Trump a las detenciones migrantes

De acuerdo con el New York Times, el viernes 13 de junio Donald Trump decidió poner en pausa las detenciones indiscriminadas de inmigrantes debido a que los arrestos masivos comenzaron a tener un impacto negativo a la industria agrícola y en la hostelería. Sin contar que su popularidad también se vio afectada por sus decisiones políticas.

Dicho medio tuvo acceso a un correo en el que el poder Ejecutivo le pidió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), poner en pausa todas las detenciones migrantes que afecten directamente a las industrias agrícolas y de hostelería.