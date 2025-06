“No Kings” el “antidesfile” contra Donald Trump durante su festejo de cumpleaños: lo que hay que saber

Donald Trump cumple 79 años este 14 de junio, fecha que coincide con el Día de la Bandera en Estados Unidos y con el desfile militar que conmemora el 250.º aniversario del Ejército. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de celebración nacional se ha convertido también en un foco de tensión política, ya que se espera una gran movilización civil en su contra bajo el lema “No Kings”.

“No Kings”, el movimiento que se alza contra Donald Trump

Organizaciones como Indivisible, Common Defense y otros grupos activistas progresistas están convocaron protestas simultáneas en cientos de localidades de EE.UU. y otros países. El objetivo: denunciar el autoritarismo, rechazar el gasto millonario del desfile militar y enviar un mensaje simbólico de resistencia contra la figura de Trump.

Manifestantes de “No Kings” se preparan para marchar el 14 de junio en más de 1.600 ciudades de EE.UU. y el extranjero, en rechazo al desfile militar promovido por Donald Trump. Foto: Archivo Jacquelyn Martin - AP

“No Kings” (Sin Reyes) es una campaña nacional de desobediencia civil pacífica que se presenta como un Día Nacional de Desafío contra el autoritarismo. Sus organizadores denuncian que Trump ha impulsado políticas que socavan los derechos civiles, fomentan la violencia institucional y promueven un culto a la personalidad que, a juicio de los activistas, se asemeja más a una monarquía que a una democracia, señalan en su sitio web.

Con el eslogan “No hay tronos. No hay coronas. No hay reyes”, la protesta busca oponerse simbólicamente al desfile militar que Trump ha promovido desde su paso por la Casa Blanca, al cual muchos critican por su alto costo —estimado en 45 millones de dólares— y por querer simular una imagen de poderío propio de regímenes autoritarios.

Organizan protestas en todo el país en el cumpleaños de Trump

Más de 1.600 protestas están programadas no solo en Estados Unidos, sino también en países como México, Canadá, diversas naciones de Europa, África y el Caribe. En lugares como Newark, Jersey City, Princeton, Atlantic City y Cape May se han anunciado eventos específicos con horarios y ubicaciones precisas, explica Economic Times.

Los interesados pueden registrarse en el sitio oficial nokings org o a través de la plataforma mobilize.us. Las acciones están diseñadas para ser pacíficas y legales. Los organizadores insisten en que no se permitirá el uso de armas, ni siquiera las permitidas por ley, y que todos los participantes deben comprometerse con la no violencia y el respeto a las normas locales.

El Día Nacional de Desafío "No Kings" coincide con el 79.º cumpleaños de Trump y busca oponerse a lo que consideran una exaltación del autoritarismo disfrazada de celebración patriótica BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entrenamientos previos y convocatorias por Zoom

En los días previos al evento, los coordinadores han organizado múltiples sesiones de entrenamiento virtual para anfitriones, comisarios, veteranos y asistentes. Estas reuniones, a través de Zoom, tienen como objetivo coordinar la logística, afinar mensajes clave y reforzar los protocolos de seguridad. El 11 y 12 de junio se realizarán las últimas capacitaciones antes del gran día.

Además, el 16 de junio, los organizadores planean una “llamada masiva” para evaluar los resultados de las protestas y trazar los próximos pasos del movimiento.

El desfile presidencial: tanques, aviones y millones de dólares

El desfile impulsado por Trump incluirá más de 7 mil militares, 130 vehículos blindados y más de 50 aeronaves. Para muchos, se trata de una demostración innecesaria de fuerza financiada por los contribuyentes, en lugar de un homenaje sobrio al Ejército. El evento generó fuertes críticas, incluso dentro de sectores conservadores, por su elevado costo y su enfoque propagandístico.

Al respecto, “No Kings” afirma: “La bandera no le pertenece al presidente Trump. Nos pertenece a nosotros. No estamos viendo cómo se desarrolla la historia. La estamos creando.” Esta frase resume el espíritu de una protesta que no solo busca oponerse a un hombre, sino a una forma de hacer política que consideran excluyente, opresiva y desconectada del pueblo.

¿Podría arruinarle el cumpleaños?

Aunque el desfile sigue en pie, las protestas de “No Kings” prometen hacer ruido, literal y simbólicamente, el mismo día.

Según estimaciones oficiales, el desfile militar impulsado por Trump costaría al menos 45 millones de dólares, incluyendo 16 millones en reparaciones viales en Washington D.C. Manuel Balce Ceneta - AP

Lejos de ser una celebración unificada, el 14 de junio podría convertirse en un día de contrastes: mientras en Washington desfilan tanques y banderas, en las calles de todo el país resonará el eco de una ciudadanía que rechaza la figura del “rey moderno” y reclama una democracia más justa y participativa.