El té relajante que EE.UU., México y Ecuador retiran del mercado por un problema con sus ingredientes

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) informó que un té relajante fue retirado de los mercados de Estados Unidos, México y Ecuador. En específico, se trata de una infusión de Herbalife que fue fabricada con un ingrediente incorrecto y que podría desencadenar efectos adversos temporales en la salud de los consumidores.

La compañía Herbalife International of America, con sede en Los Ángeles, retiró voluntariamente su té relajante, denominado Relaxation Tea, el pasado 21 de julio. La decisión implicó la quita de 5888 productos vendidos en línea en Estados Unidos, México y Ecuador.

Herbalife Nutrition retiró su Relaxation Tea de los mercados en línea en Estados Unidos, México y Ecuador Página: Herbalife

De acuerdo al comunicado oficial de la FDA, la deteminación se debió a que la empresa recibió un “ingrediente incorrecto del proveedor” y lo usó en la fabricación del producto. Sin embargo, no detallaron de qué compuesto se trababa.

Cómo identificar el té relajante de Herbalife con ingredientes incorrectos

Para identificar los productos afectados se debe revisar el código de lote de los artículos, que suele encontrarse cerca del código de barras del envase. En el caso del Relaxation Tea afectado, es el D925507J02. También hay que chequear que la fecha de caducidad sea el 11 de abril de 2027, según informó la agencia.

El sitio oficial de Herbalife, que todavía tiene disponible la publicidad del Relaxation Tea en línea, detalla que el producto no llevaba cafeína agregada ni tampoco calorías. “El té ayuda a favorecer la relajación y calmar el cuerpo y la mente”, destaca.

Los productos quitados del mercado son envases de 48 gramos y tienen una fecha de caducidad el 11 de abril de 2027 Página: Herbalife

La lista de ingredientes en la etiqueta en línea enumera:

Melisa

Pasiflora

Lavanda

Manzanilla

Extracto de la hoja de stevia como edulcorante

Extracto de menta y hierbabuena

Maltodextrina, que se puede usar como conservante

“La melisa se utiliza tradicionalmente para mejorar la relajación, ayudar a lidiar con el estrés ocasional, mantener un estado de ánimo saludable y mejorar un sueño reparador”, precisan.

La FDA clasificó al Relaxation Tea con un riesgo de Clase II. La designación indica que el producto puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles. Es decir, si bien el consumo del té implica un riesgo para la salud, no consideraron que podría ser a largo plazo o fatal. La recomendación es suspender su uso o no consumirlo en caso de haberlo comprado.

La FDA tiene diferentes clasificaciones para indicar el grado de riesgo que tiene el producto que se retira del mercado (AP Foto/Jose Luis Magana, Archivo) Jose Luis Magana - FR159526 AP

Qué significa que un producto sea Clase II para la FDA

Los inspectores de alimentos y medicamentos de la FDA les asignan a los retiros una de tres clasificaciones para indicar el grado de riesgo que tiene el producto para la salud de las personas. Las diferentes categorías son: