El tenso momento en que la cantante de Paramore detiene un show por una pelea en el público: “¿Qué creen que es esto?”

Hayley Williams, la cantante de Paramore, vivió un momento tenso esta semana mientras se presentaba con la banda en Canadá y tuvo que interrumpir abruptamente el concierto para disolver una pelea entre el público.

Mientras interpretaban “Caught in the Middle” en History, un local de Toronto, un tumulto llamó la atención de la vocalista, quien decidió frenar todo para lanzar un contundente mensaje.

El incidente quedó grabado en un video que enseguida fue furor en redes sociales y en donde se aprecia a Hayley decir por el micrófono: “Paren. ¿Estás bien?, ¿todo el mundo está bien?”, preguntó mientras caminaba hacia el borde del escenario: “¿Tenemos una pelea? Oh, ¿qué creen que es esto, un show de terror? No somos una banda hardcore, hermano. Vamos a bailar esta noche, vamos a divertirnos”, exclamó la cantante.

Williams reprochó la situación en el concierto: “Me tienen aquí actuando como profesora. Detención para todos”. Cuando ya había logrado calmar la situación, lanzó una clara advertencia para sus seguidores: “Será mejor que no tenga que hacerlo de nuevo”.

Hayley Williams detiene un concierto en Canadá por una pelea

Este no ha sido el único incidente durante la gira, en Utah ocurrió uno más por el que la banda tomó acciones luego de que un hombre agredió “física y verbalmente a varias mujeres, incluida una pareja comprometida” en el teatro Great Saltair. Aunque los artistas no fueron testigos de este encuentro, el equipo de seguridad de la banda y el personal del recinto lograron retirar al agresor.

En un comunicado emitido el 5 de octubre, la banda destacó que habrían actuado diferente: “No nos dimos cuenta de lo que ocurría, ya que el incidente tuvo lugar fuera de la vista del escenario. Si lo hubiéramos visto, habríamos detenido el espectáculo hasta que la situación estuviera bajo control. Paramore no perdona la violencia, la homofobia ni el fanatismo de ningún tipo. Los espectáculos están pensados para ser un lugar seguro para la gente. Si no puedes respetar eso, no vengas”, sentenciaron los integrantes.

Estos incidentes fueron parte de su gira de conciertos de otoño de 2022 que inició el 2 de octubre en Bakersfield, California, y que tendrá como último destino a la Ciudad de México, con uno el próximo 19 de noviembre. Además, el grupo de pop-punk promete más sorpresas, porque las entradas para su próxima gira ya están a la venta y serán sobre su próximo álbum “This Is Why” que sale a la venta en febrero.

Hayley recibió su primer “Dr. Simi”

Este 2022, una tendencia que marcó los conciertos fueron los peluches del “Dr. Simi”, una ola que empezó en México y que ha llegado a otras partes del mundo. En su presentación en Canadá, Hailey también se llevó uno de estos muñecos personalizados.

Todo fue porque un fan mexicano, identificado como Miguel, lo compró para hacerlo especial para la vocalista. Según describió en un video de TikTok que se volvió viral, tomó como inspiración el look de la cantante hace 15 años, en el que sobresale por su cabello bicolor, la corbata azul y la falda negra que lo vuelven una clara referencia.

Fan mexicano le da su primer Dr. Simi a Hayley Williams en Canadá

Este fanático volvió a feliz a casa porque Hayley recibió su primer “Dr. Simi” de una forma especial y lo abrazó mientras le decía algunas palabras a sus seguidores.

La tradición de lanzar peluches del Dr. Simi a los escenarios comenzó en México y con artistas nacionales, pero pronto llegaron a otras partes del mundo. Entre los que los han recibido los suyos se encuentran: Lady Gaga, Dua Lipa, Rosalía, la banda Rammstein, los Jonas Brothers y ahora Hailey.

