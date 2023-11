escuchar

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a los funcionarios de su país acelerar los planes para recuperar un tesoro debajo del mar, valuado en 20.000 millones de dólares. El galeón San José, que ha sido llamado el santo grial entre los barcos hundidos durante la colonia española en América, fue ubicado en aguas colombianas en 2015, pero está en disputa con una empresa de Estados Unidos.

El ministro de Cultura, Juan David Correa, afirmó que la recuperación del tesoro “es una de las prioridades de la administración Petro”, en una entrevista telefónica para Bloomberg. En la misma charla, manifestó que el presidente los invitó a que aceleren el ritmo de sus esfuerzos y que establezcan una asociación público-privada, o lleguen a un acuerdo con una empresa privada, para sacar el galeón San José del fondo del mar Caribe lo antes posible.

¿Qué hay en el naufragio?

De acuerdo con el medio citado, el mandatario colombiano quiere recuperar los restos antes de que termine su mandato en 2026, aunque no está claro si eso será posible, dijo Correa. El tesoro en oro, plata y gemas de un naufragio de tres siglos de antigüedad, se estimó en un valor que oscila entre US$4000 y US$20.000 millones. Sin embargo, nadie sabe con seguridad la cifra exacta.

El Ministerio de Cultura de Colombia afirma que el hallazgo del galeón es sin duda uno de los hitos más emblemáticos de la historia reciente del patrimonio cultural del país. Con el propósito de estudiarlo en profundidad, se empezó el proceso para construir una ruta de investigación especializada, que incluye a diversas agencias nacionales, con las que se creó una mesa técnica interinstitucional.

El tesoro del galeón San José está valuado en 20.000 millones de dólares Presidencia de Colombia

Cuando el galeón español de 62 cañones fue hundido en batalla por los británicos en 1708, estaba repleto de tesoros acumulados durante años, como cofres llenos de esmeraldas y millones de monedas de oro y plata, de acuerdo con el libro El Tesoro del San José, de la historiadora Carla Rahn Phillips, retomado por Bloomberg.

Según AFP, el galeón San José fue declarado Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional en enero de 2020, a través de la resolución 0085 del Ministerio de Cultura. Tres meses antes había recibido una protección igual por parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, por lo que los restos del galeón “no pueden ser vendidos o embargados”, al estar protegidos por la Constitución.

La disputa legal con una empresa de Estados Unidos por el tesoro debajo del mar

En 1981, una empresa estadounidense llamada Glocca Morra dijo que había encontrado el galeón y entregó las coordenadas, con el acuerdo de tener derecho a la mitad del tesoro. Sin embargo, en 2015, el entonces presidente Juan Manuel Santos respondió que la Armada de Colombia, en colaboración con una compañía llamada MAC, habían encontrado el naufragio en un lugar diferente.

Las coordenadas con la ubicación son un secreto de estado, pero Sea Search Armada (sucesor de Glocca Morra Company), cree que la expedición de 2015 encontró parte del mismo campo de escombros. La compañía de Estados Unidos llevó su caso a arbitraje en Londres, en virtud del Acuerdo de Promoción Comercial entre EE.UU. y Colombia, donde solicita US$10.000 millones, equivalente a la mitad de la fortuna, según sus cálculos.

En 2007, la Corte Suprema de Justicia de Colombia confirmó que Sea Search tenía derechos sobre el 50% del tesoro que había descubierto, pero según el documento presentado ante la Corte Permanente de Arbitraje, el país sudamericano se negó a reconocer los derechos y optó por expropiarlos, explicó el medio.

¿Quién se quedará con el tesoro?

Colombia ha sostenido que Sea Search Armada no tiene derecho sobre el galeón y señaló que se comprobó que su predecesora, Glocca Morra Company, no dio con el barco, dado que las coordenadas que proporcionó en 1982 no eran las del lugar donde se encuentra. El gobierno colombiano vivistó las ubicaciones facilitadas por la empresa y concluyó que allí no hay ningún naufragio, confirmó para Bloomberg el ministro de Cultura.

El tesoro está en disputa entre Colombia y una empresa de Estados Unidos Presidencia de Colombia

LA NACION