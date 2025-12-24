El tipo de ropa que la TSA no recomienda para viajar en las vacaciones

En vísperas de las vacaciones invernales en Estados Unidos, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) emitió una recomendación para los viajeros sobre qué tipo de ropa deberían evitar para no generar alerta en los escáneres de los aeropuertos.

TSA advierte qué ropa evitar en el aeropuerto durante las fiestas

Según publicó la TSA, a los escáneres corporales de las terminales aéreas de EE.UU. “no les gustan” los brillos en la ropa.

La TSA instó a los viajeros a que no usen ropa con brillos a la hora de tomar un avión en EE.UU. TSA

“No queremos opacar su brillo navideño, pero no recomendamos usar su suéter navideño brillante en el aeropuerto”, escribió la agencia en la publicación en redes sociales del 18 de diciembre.

Qué ropa conviene usar para pasar el control de la TSA sin demoras

En su control de seguridad estándar, los oficiales de la TSA le solicitan a los viajeros que pasen por el escáner corporal sin los artículos que pueden estorbar dicho procedimiento.

Por eso, las personas deben quitarse los zapatos, cinturones y abrigos y colocarlos en la bandeja para que sean escaneados, destacó el sitio del organismo federal.

Sumado a esto, entre sus recomendaciones, la agencia instó a los pasajeros a que acomoden sus cinturones, zapatos y ropa que vayan en el equipaje de mano o facturado en capas ordenadas para “ayudar a los oficiales de la TSA a ver claramente su bolso y reducir la necesidad de una revisión adicional”.

Llevar la ropa en capas ordenadas tanto en el equipaje facturado como en el de mano es de mucha ayuda para las labores de los oficiales de la TSA Archivo

En su web, la agencia ordena claramente cuáles son las vestimentas y accesorios que sí pueden llevarse en el equipaje de mano o facturado:

Horquillas para el pelo

Chaleco antibalas

Guantes de boxeo

Calentadores de manos

Esposas

Auriculares

Campera o suéter con calefacción

Cascos

Joyas

Chaleco salvavidas

Gafas de visión nocturna

Collares de descarga eléctrica

Plantillas para calzado

Patines (incluidos los de hielo y los en línea)

Botines deportivos con tapones

Botas con puntera de acero

Cadenas para billetera

La regla 3-1-1 de la TSA que se debe cumplir en el aeropuerto para evitar retrasos

Otro de los aspectos importantes a la hora de tomar un vuelo en EE.UU. es el transporte de líquidos. Para ello, la TSA cuenta con su regla “3-1-1″, que dispone la forma de llevarlos en el equipaje de mano.

La regulación fija restricciones precisas para el transporte de líquidos, gases y aerosoles: los recipientes no pueden superar las 3,4 onzas (100 mililitros). Además, deben guardarse en una bolsa transparente y con cierre hermético, con una capacidad máxima de un cuarto de galón (unos 946 ml). Cada viajero tiene permitido llevar únicamente una de estas bolsas.

Los líquidos en el equipaje de mano deben respetar la regla 3-1-1 y estar en una bolsa hermética Freepic

Los productos que excedan ese límite deben colocarse en el bolso facturado, donde no rigen las restricciones. En los controles de seguridad, la mayoría de los aeropuertos del país norteamericano todavía exige sacar esa bolsa del equipaje de mano para revisarla por separado.

Sin embargo, algunas terminales (como el Aeropuerto Internacional de Orlando y el John F. Kennedy de Nueva York) ya dejaron de aplicar ese requisito. De todos modos, las autoridades aconsejan ser precavidos, ya que los procedimientos pueden variar según cada aeropuerto.