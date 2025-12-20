TSA ConfirmID en 2026: así funciona el pago de US$45 por no tener una Real ID en EE.UU.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) anunció hace unas semanas la implementación del sistema ConfirmID. Con esta iniciativa, la agencia exigirá un pago de 45 dólares a los viajeros que no cuenten con una identificación Real ID y deseen abordar un vuelo dentro de Estados Unidos.

El pago que exigirá la TSA por no tener una Real ID

La TSA ofrecerá a todos los pasajeros que no presenten una forma aceptable de identificación, y quieran volar, la opción de pagar una tarifa de US$45 para usar un sistema de verificación de identidad alternativo en los puntos de control de seguridad de los aeropuertos.

La TSA recordó a los viajeros que en febrero del próximo año se comenzará a cobrar una tarifa especial X @TSA - X @TSA

Los viajeros podrán pagar para usar TSA ConfirmID durante un período de viaje de diez días. La agencia también advierte que aquellos que se sometan al proceso en un aeropuerto “deben esperar retrasos”.

Hace unos días, la agencia recordó cómo funcionará el nuevo sistema e indicó: “Obtén tu Real ID hoy mismo para evitar el estrés de última hora. En el futuro, te alegrarás de haberlo hecho”.

TSA ConfirmID: ¿qué es y cómo funcionará en febrero de 2026?

TSA ConfirmID comenzará a utilizarse a partir del domingo 1º de febrero de 2026. Este es un servicio de pago diseñado para mejorar la seguridad y agilizar la verificación de identidad de los viajeros aéreos que no cuentan con una identificación válida, como la Real ID, el pasaporte estadounidense u otra aprobada por la agencia.

TSA ConfirmID es una opción de pago que se lanzará en febrero de 2026 Freepik/TSA

Este programa “garantiza el cumplimiento de las normas federales de seguridad y refuerza la seguridad de los viajes aéreos al impedir que personas no autorizadas, como terroristas, inmigrantes ilegales y otros delincuentes, accedan a los sistemas de aviación nacionales”, explicó la agencia.

Los viajeros con una identificación perdida o sin una Real ID o una forma de identificación aceptable pueden usar TSA ConfirmID para verificar su identidad antes de abordar los vuelos.

Después del lanzamiento en febrero de 2026, los viajeros podrán acceder al sitio oficial y seguir las instrucciones proporcionadas para verificar su identificación. El proceso tardará un promedio de diez a 15 minutos; sin embargo, podría tomar 30 minutos o más, aclaró la dependencia.

La lista de todos los documentos aprobados por la TSA para viajar en avión

La TSA indica que todos los pasajeros de aerolíneas mayores de 18 años deben presentar una credencial Real ID u otra identificación válida.

Los pasajeros que aún no tengan una Real ID u otra identificación válida por la TSA podrían sufrir retrasos y revisiones adicionales TSA

Estos son todos los documentos aceptados por la agencia en los aeropuertos de EE.UU.: