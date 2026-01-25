El truco poco conocido de Dollar Tree para comprar artículos por un centavo de dólar

La tienda de descuentos Dollar Tree aplica diversas estrategias para ayudar a los compradores a ahorrar dinero en todas sus tiendas de EE.UU. En redes sociales se viralizó un truco con el que sus clientes pueden adquirir artículos por un centavo de dólar.

El truco para comprar por un centavo de dólar en Dollar Tree

Krazy Coupon Lady, plataforma de ahorro de dinero, publicó un video donde afirma que Dollar Tree llevó a cabo cambios en su política y en las tiendas se pueden comprar artículos por solo un centavo.

El truco de Dollar Tree para encontrar artículos a un centavo

En la descripción del video se indica que a partir de enero, Dollar Tree venderá artículos de un centavo a los clientes. “Durante años Dollar Tree se negó, pero finalmente ofrece artículos por US$0,01”, indicó.

Los productos estarán disponibles en las más de 9000 tiendas en todos los establecimientos de Estados Unidos.

Cómo encontrar los artículos de Dollar Tree por un centavo

The Krazy Coupon Lady aconseja que, para encontrar dichos productos, lo primero que se debe hacer es revisar los contenedores de liquidación.

Si no se consiguen artículos allí, otra opción es verificar los pasillos, que también tienen productos con descuento escondidos en la parte trasera.

Si buscan bien, los compradores podrían encontrarse con un auténtico tesoro (X/@DollarTree)

A través de la aplicación móvil de Dollar Tree se puede escanear el código de barras para obtener productos a solo un centavo.

Si al revisar los productos los clientes reciben una notificación de “producto no encontrado”, significa que probablemente solo les costará un centavo una vez que lleguen al área de pago.

Una vez que los compradores reciben dicho mensaje por algún artículo, se aconseja tomar todo lo necesario y efectuar el pago rápidamente, ya que los empleados también aprovechan las ofertas de un centavo y tienen mayores posibilidades de adquirir los productos antes que los compradores.

Qué otros trucos de ahorro se pueden implementar en Dollar Tree

Para ayudar a hacer rendir el presupuesto mensual en Dollar Tree, es posible aplicar una serie de tácticas y métodos inteligentes que permitirán reducir los gastos al mínimo en cada compra, según The Sun.

La tienda de descuentos cuenta con su propio blog donde se pueden encontrar consejos de ahorro (Dollar Tree) Dollar Tree

Entre ellos se encuentran:

Blog de Buscadores de Valor

Para quienes buscan soluciones económicas en decoración, eventos o cocina, el blog de Buscadores de Valor de Dollar Tree dedica una página entera a enseñar cómo ahorrar dinero en distintos proyectos.

Desde artesanías hechas a mano, recetas de desayunos y aperitivos hasta ideas sofisticadas para decorar “baby showers”, la plataforma ofrece toda la inspiración necesaria para transformar artículos económicos en resultados de alta calidad.

Enviar artículos a la tienda

Para optimizar el presupuesto, se debe elegir la entrega local sobre el envío a domicilio, el cual genera costos adicionales según la complejidad logística del pedido. La política de envío gratis de Dollar Tree está disponible para todas las órdenes en línea que se recojan directamente en los establecimientos físicos de la cadena.

Usar cupones

La tienda admite exclusivamente cupones de fabricante, por lo que conviene buscarlos directamente en las marcas que suelen vender. Es necesario tener en cuenta estas reglas clave: solo se permite un cupón por artículo y el uso es presencial.

Si el cupón vale más que el producto, el valor se ajustará al precio del artículo sin devolución de efectivo. Se pueden usar hasta cuatro cupones del mismo fabricante y dos cupones impresos de internet por cliente al día, aunque la tienda se reserva el derecho de limitar su uso.

Reembolsos en efectivo

Una de las formas más efectivas de ahorrar en Dollar Tree es recuperar parte del dinero mediante herramientas digitales y financieras. Plataformas de ahorro como Ibotta permiten obtener reembolsos en más de tres mil establecimientos.