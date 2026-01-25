El truco poco conocido de Dollar Tree para comprar artículos por un centavo de dólar
Una plataforma de ahorro descubrió una de las políticas de la cadena minorista de descuentos, lo que permite a sus clientes encontrar artículos más baratos
- 4 minutos de lectura'
La tienda de descuentos Dollar Tree aplica diversas estrategias para ayudar a los compradores a ahorrar dinero en todas sus tiendas de EE.UU. En redes sociales se viralizó un truco con el que sus clientes pueden adquirir artículos por un centavo de dólar.
El truco para comprar por un centavo de dólar en Dollar Tree
Krazy Coupon Lady, plataforma de ahorro de dinero, publicó un video donde afirma que Dollar Tree llevó a cabo cambios en su política y en las tiendas se pueden comprar artículos por solo un centavo.
En la descripción del video se indica que a partir de enero, Dollar Tree venderá artículos de un centavo a los clientes. “Durante años Dollar Tree se negó, pero finalmente ofrece artículos por US$0,01”, indicó.
Los productos estarán disponibles en las más de 9000 tiendas en todos los establecimientos de Estados Unidos.
Cómo encontrar los artículos de Dollar Tree por un centavo
The Krazy Coupon Lady aconseja que, para encontrar dichos productos, lo primero que se debe hacer es revisar los contenedores de liquidación.
Si no se consiguen artículos allí, otra opción es verificar los pasillos, que también tienen productos con descuento escondidos en la parte trasera.
A través de la aplicación móvil de Dollar Tree se puede escanear el código de barras para obtener productos a solo un centavo.
Si al revisar los productos los clientes reciben una notificación de “producto no encontrado”, significa que probablemente solo les costará un centavo una vez que lleguen al área de pago.
Una vez que los compradores reciben dicho mensaje por algún artículo, se aconseja tomar todo lo necesario y efectuar el pago rápidamente, ya que los empleados también aprovechan las ofertas de un centavo y tienen mayores posibilidades de adquirir los productos antes que los compradores.
Qué otros trucos de ahorro se pueden implementar en Dollar Tree
Para ayudar a hacer rendir el presupuesto mensual en Dollar Tree, es posible aplicar una serie de tácticas y métodos inteligentes que permitirán reducir los gastos al mínimo en cada compra, según The Sun.
Entre ellos se encuentran:
- Blog de Buscadores de Valor
Para quienes buscan soluciones económicas en decoración, eventos o cocina, el blog de Buscadores de Valor de Dollar Tree dedica una página entera a enseñar cómo ahorrar dinero en distintos proyectos.
Desde artesanías hechas a mano, recetas de desayunos y aperitivos hasta ideas sofisticadas para decorar “baby showers”, la plataforma ofrece toda la inspiración necesaria para transformar artículos económicos en resultados de alta calidad.
- Enviar artículos a la tienda
Para optimizar el presupuesto, se debe elegir la entrega local sobre el envío a domicilio, el cual genera costos adicionales según la complejidad logística del pedido. La política de envío gratis de Dollar Tree está disponible para todas las órdenes en línea que se recojan directamente en los establecimientos físicos de la cadena.
- Usar cupones
La tienda admite exclusivamente cupones de fabricante, por lo que conviene buscarlos directamente en las marcas que suelen vender. Es necesario tener en cuenta estas reglas clave: solo se permite un cupón por artículo y el uso es presencial.
Si el cupón vale más que el producto, el valor se ajustará al precio del artículo sin devolución de efectivo. Se pueden usar hasta cuatro cupones del mismo fabricante y dos cupones impresos de internet por cliente al día, aunque la tienda se reserva el derecho de limitar su uso.
- Reembolsos en efectivo
Una de las formas más efectivas de ahorrar en Dollar Tree es recuperar parte del dinero mediante herramientas digitales y financieras. Plataformas de ahorro como Ibotta permiten obtener reembolsos en más de tres mil establecimientos.
Otras noticias de Agenda EEUU
- 1
¿Quién puede frenar a Trump? Sus ambiciones encuentran cada vez más límites dentro y fuera de Estados Unidos
- 2
Dónde entregan comida gratis en Florida durante la semana del 26 al 31 de enero 2026
- 3
Qué se sabe de Alex Jeffrey Pretti, el hombre abatido por agentes federales en Minnesota
- 4
Trump elogia a las tropas británicas tras recibir críticas por sus comentarios sobre la guerra en Afganistán