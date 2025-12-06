Dónde están las tiendas más baratas que Dollar Tree que abrieron en EE.UU.: habrá más en 2026
La compañía, que también compite con Marshalls, adquirió nuevas tiendas para continuar con su expansión
Burlington es una tienda minorista de precios reducidos con relevancia a nivel nacional. Muchos consumidores aseguran que se trata de “tiendas más baratas que Dollar Tree”. Con más de mil sucursales en 46 estados de EE.UU. y Puerto Rico, la cadena continuará con su expansión en 2026.
Dónde están las nuevas tiendas de Burlington que abrieron en EE.UU.
Los compradores de Burlington sostienen que las tiendas son “más baratas que Dollar Tree “, y por eso acuden a ellas. La cadena tiene previsto cerrar 2025 con un total de 104 tiendas nuevas, según expresaron en un comunicado oficial.
Burlington vende una amplia selección de productos a precios bajos, hasta un 60% menos que otros minoristas. Incluye ropa, calzado, juguetes, artículos para el hogar, productos de belleza y más.
Las últimas tiendas que abrieron en noviembre fueron las siguientes:
- Lancaster, California: 1070 W Avenue K
- Coconut Creek, Florida: 4847 Coconut Creek Parkway
- Chicago, Illinois: 2554 N Narragansett Avenue
- Revere, Massachusetts: 151 VFW Parkway, Suite 50
- San Pablo, Minnesota: 2089 Old Hudson Road
- Reno, Nevada: 1901 Silverada Boulevard
- Albuquerque, Nuevo México: 9500 Montgomery Boulevard NE, Suite A
- Arden, Carolina del Norte: 11 McKenna Road
- Allentown, Pensilvania: 3300 Lehigh Street
- Carolina, Puerto Rico: Los Colobos II Carretera 3 KM 14.1
- Juncos, Puerto Rico: 1 Carretera Estatal 31
- Mayagüez, Puerto Rico: 975 Avenida Eugenio María de Hostos Suite 114
- Columbia, Carolina del Sur: 6880 Garners Ferry Road
- Arlington, Texas: 5781 SW Green Oaks Boulevard
- Brownsville, Texas: 1601 E Price Road
- Lago Jackson, Texas: Carretera 125, 332 Oeste
- Parkville, Maryland: 1959 E Joppa Road
- Nashville, Tennessee: 5702 Nolensville Pike
El director ejecutivo de Burlington Stores, Michael O’Sullivan, dijo que las inauguraciones de las tiendas contarán con el nuevo diseño de la compañía.
“Estamos encantados de aumentar la presencia de Burlington en todo el país y en Puerto Rico. Nuestra nueva y renovada flota de tiendas ofrece a los clientes una mejor experiencia de compra y ofertas increíbles todos los días“, dijo O’Sullivan en USA Today.
Burlington dice que las nuevas tiendas contarán con un "diseño más pequeño y eficiente“, y la mayoría de las ubicaciones restantes se convertirán para fines de 2026.
La empresa también informó mayores ventas en el tercer trimestre de 2025 y elevó su perspectiva para todo el año, en una señal de que los consumidores asisten en masa a los minoristas con precios bajos por la inflación y la economía.
El minorista reportó un ingreso neto de US$105 millones, o US$1,63 por acción, frente a los US$91 millones, o US$1,40 por acción, del año anterior. Las ganancias ajustadas fueron de US$1,80 por acción y las ventas totales aumentaron un 7%, al alcanzar los US$2710 millones, según The Wall Street Journal.
Burlington planea abrir más tiendas en EE.UU. en 2026
El minorista confirmó que se hizo cargo de los espacios de 45 locales Joann que fracasaron después de que el minorista de telas frenara sus operaciones a principios de 2025, informó The Sun.
Joann cerró 545 sucursales en mayo de 2025 después de atender a clientes durante más de 80 años, debido al aumento de la competencia, la disminución de las ventas y una acumulación de deuda.
Burlington aprovechó la oportunidad y abrirá esas nuevas tiendas en 2026. La cadena tiene planes de inaugurar un total de 110 sucursales en 2026. En el tercer trimestre de 2025, Burlington abrió 73 nuevas tiendas y un total de 18 tiendas solo en noviembre.
La compañía dijo que tuvo 10 reubicaciones y dos cierres durante el trimestre, en su comunicado trimestral.
Sin embargo, continúa con su expansión y planea abrir más tiendas en 2027, aunque todavía no brindan el número exacto. Las grandes inauguraciones de tiendas elevan ahora la empresa a 1211 sucursales en todo Estados Unidos.
