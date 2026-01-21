La ley HB 2038 firmada por Greg Abbott en Texas que favorece a trabajadores de un área clave

El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó en 2025 una ley en Texas que favorece a los trabajadores del área de la salud. Con la entrada en vigor de la HB 2038, los profesionales formados en el extranjero pueden solicitar una licencia provisional si cumplen con ciertas condiciones, ya que esta medida eliminó el requisito de la residencia adicional.

A qué trabajadores favorece la ley HB 2038 firmada por Greg Abbott en Texas

Anteriormente, los médicos recibidos en el extranjero debían realizar una residencia adicional para ejercer la profesión en Texas. La situación cambió definitivamente con la aplicación de la ley HB 2038, conocida como Ley para Disminuir los Plazos, Obstáculos y Regulaciones de Certificación Ocupacional (Doctor Act). En específico, elimina el requisito y entrega una licencia provisional a quienes cumplan ciertas condiciones esenciales.

La ley firmada por Greg Abbott facilita a los médicos recibidos en el extranjero trabajar en Texas Facebook Greg Abbott - Facebook Greg Abbott

La entrada en vigor de la legislación, promulgada en 2025, sumó a Texas a la lista de 18 estados que ya no exigen esta práctica. No obstante, para comenzar a ejercer la profesión, los médicos deben contar con un título de doctor en medicina (o equivalente aceptable) de un programa acreditado reconocido.

Además, tienen que haber estado legalmente licenciados y en buen estado como médicos en otro país y cumplir con otros requisitos:

Haber completado la residencia o capacitación de posgrado requerida en su país y haber practicado como médico por al menos cinco años .

. Aprobar el examen de jurisprudencia médica de Texas.

de Texas. Poseer un nivel de inglés fluido y autorización federal para trabajar en Estados Unidos.

y en Estados Unidos. Recibir una oferta de empleo formal en Texas por parte de una entidad de atención médica (hospital, sistema de salud, clínica, entre otros).

De acuerdo con los profesionales, el objetivo de la medida es atraer médicos con mayor rapidez a las ciudades y pueblos de Texas. Esto sucede mientras el estado experimenta una escasez de proveedores de atención en el sistema de salud.

Licencia provisional para médicos en Texas: cómo obtener el permiso completo

La licencia provisional facilita una vía de entrada al ejercicio médico sin haber completado todos los requisitos de residencia en EE. UU. De este modo, habilita a quienes pueden demostrar su experiencia en el área a trabajar en el campo de la medicina.

El documento legal señala que el permiso expira al tercer aniversario de su emisión o cuando obtenga una licencia completa, lo que ocurra primero.

Ahora, los médicos extranjeros pueden evitar la residencia adicional y conseguir una licencia provisional para ejercer la profesión en Texas Freepik - Freepik

Pasado este tiempo, el médico puede solicitar una licencia completa tras haber practicado bajo la provisional por al menos tres años. La ley remarca que para realizar esta petición no debe contar con investigaciones o medidas de disciplina activas en su contra.

En septiembre, cuando entró en vigor la normativa, la Junta Médica de Texas (TMB, por sus siglas en inglés) celebró una reunión para crear y publicar reglas que permitan la aplicación. Si bien todavía no se entregaron licencias provisionales, el proceso de regulación está en desarrollo y pronto podrían comenzar a hacerlo.

Falta de médicos: el panorama que enfrenta Texas por la escasez de trabajadores

La implementación de la ley busca mitigar una problemática acuciante que enfrenta actualmente el Estado de la Estrella Solitaria. En un informe reciente, The Texas Tribune indicó que el Departamento de Servicios de Salud estatal (DSHS, por sus siglas en inglés) predijo que la región experimentará una escasez de 10.000 médicos para 2032.

“Las proyecciones actuales de inscripción a la educación médica indican que el sistema de educación médica del estado no creará una oferta de médicos que satisfaga la demanda proyectada", determinó el DSHS.

El DSHS advirtió que, de no tomar acciones, Texas experimentará una escasez de 10.000 médicos en 2032 Freepik

Al respecto, el representante estatal que redactó el proyecto, el anestesiólogo Tom Oliverson, remarcó que su objetivo no es atraer a más médicos de otros países, sino a profesionales formados en el extranjero que ya viven en Estados Unidos.

Con la implementación de esta norma, el Estado de la Estrella Solitaria busca suplir la falta de médicos en la jurisdicción mediante la facilitación del acceso a las licencias para profesionales capacitados antes de llegar a un escenario dramático para la salud estatal.