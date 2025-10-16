El veredicto de Mister Chip sobre Guatemala y sus posibilidades reales de clasificar al Mundial 2026

Después del triunfo de Guatemala sobre El Salvador en la cuarta fecha de la Ronda Final de las Eliminatorias mundialistas de la Concacaf, la Bicolor tiene buenas posibilidades de asistir a su primer Mundial en 2026 (EE.UU., México y Canadá), según un experto de ESPN.

Mister Chip prevé que Guatemala podría llegar al Mundial 2026

A través de sus redes sociales, Alexis, más conocido como Mister Chip, indicó que Guatemala tiene amplias posibilidades de hacer historia y calificar por primera vez a una Copa del Mundo, después de sellar su victoria ante La Selecta.

A Guatemala le restan dos partidos más para saber si llega al Mundial 2026 (Concacaf) Salvador Melendez

“Guatemala está a dos victorias en casa de jugar su primera Copa del Mundo. Si en noviembre derrota como local a Panamá y a Surinam, el sueño se hará realidad”, señaló el especialista de ESPN.

Agregó que Guatemala tiene posibilidades y no son pocas, ya que en los primeros juegos empató como visitante ante ambas escuadras; además, el nivel de los panameños es bastante más bajo de lo que se esperaba.

El especialista en deportes adelantó que los últimos dos partidos de las selecciones de Concacaf serán muy emocionantes, en especial en el Grupo A, donde se ubica la Bicolor, cuya competición está muy cerrada para definir qué combinado consigue su boleto directo al Mundial del próximo año.

Cómo va la tabla de posiciones de la Concacaf

Después de la victoria de Guatemala ante El Salvador el pasado 14 de octubre, la tabla de posiciones de los grupos de Concacaf queda de la siguiente manera (hasta el cuarto partido):

Guatemala está a un punto de los líderes del grupo de las eliminatorias mundialistas (Concacaf) SALVADOR MELENDEZ

Grupo A

Surinam – 6 puntos

Panamá – 6 puntos

Guatemala – 5 puntos

El Salvador – 3 puntos

Grupo B

Jamaica – 9 puntos

Curazao – 8 puntos

Trinidad y Tobago – 5 puntos

Bermudas – 0 puntos

Grupo C

Honduras – 8 puntos

Costa Rica – 6 puntos

Haití – 5 puntos

Nicaragua – 1 punto

Mientras que el ranking de los mejores segundos lugares a nivel general es:

Curazao – 8 puntos

Costa Rica – 6 puntos

Panamá – 6 puntos

Cuántos equipos de la Concacaf clasifican al Mundial 2026

Según las reglas de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), de la Concacaf únicamente pueden calificar tres equipos de manera directa a la Copa del Mundo 2026, que son los tres primeros lugares de cada zona.

La selección de Guatemala podría conseguir su pase directo al Mundial 2026 (Facebook/Federación de Fútbol de Guatemala)

De esta manera, de las 12 selecciones nacionales que llegaron a esta Ronda Final de las eliminatorias mundialistas, solo los líderes del Grupo A, B y C obtendrán su cupo para la fiesta mundialista.

De igual manera, los dos mejores segundos lugares de la clasificación general de la región obtendrán la oportunidad de ir al repechaje intercontinental en el Torneo Clasificatorio que se llevará a cabo a finales de marzo de 2026, en tierras mexicanas.

Aun si la Bicolor llegara a perder uno de los dos últimos partidos que restan en noviembre, podría entrar a la zona de repesca, que actualmente está ocupada por Curazao y Costa Rica.

Cuáles son los partidos que faltan de Guatemala y el resto del Grupo A

Después de jugar el cuarto partido de la última fase de las eliminatorias mundialistas, solo restan dos juegos a cada selección, que se disputarán hasta noviembre de 2025. Los encuentros programados del bombo A son los siguientes:

Guatemala gana la revancha contra El Salvador (X @fedefut_oficial)

Jueves, 13 de noviembre de 2025

Guatemala vs. Panamá – Estadio Manuel Felipe Carrera – 22.00 hs (tiempo del Este de Estados Unidos)

Surinam vs. El Salvador – Estadio Franklin Essed – 18.00 hs (tiempo del Este de Estados Unidos)

Martes, 18 de noviembre de 2025

Panamá vs. El Salvador – Estadio Romel Fernández – 21.00 hs (tiempo del Este de Estados Unidos)

Guatemala vs. Surinam – Estadio Manuel Felipe Carrera – 21.00 hs (tiempo del Este de Estados Unidos)