El video que revela la realidad de los migrantes detenidos por el ICE en Nueva York: “El sueño americano”

La organización Coalición de Inmigración de Nueva York (NYIC, por sus siglas en inglés) compartió un video que muestra las condiciones de detención en el edificio del 26 Federal Plaza, en Manhattan, administrado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Los migrantes detenidos en el décimo piso duermen en el suelo del baño, sin poder ducharse o cambiarse la ropa y, según denuncian, les dan pequeñas raciones de comida.

El video que muestra cómo viven los migrantes detenidos por el ICE

En diferentes ocasiones, los migrantes han denunciado condiciones inhumanas en los centros de detención del ICE. Sin embargo, un nuevo clip, compartido por NYIC, reveló como los extranjeros detenidos en el décimo piso de un edificio federal de Nueva York duermen amontonados. “Mira cómo nos tienen aquí, como perros”, se escucha decir al hispano que graba.

Un video muestra las condiciones en las que se encuentran detenidos los migrantes que esperan ser procesados en el 26 Federal Plaza Captura de TikTok: @ thenyic

“Estamos durmiendo en el baño, el sueño americano”, ironiza el latino que hace el video. La grabación muestra a varios hombres y mujeres en una habitación sin muebles, algunos de ellos acostados sobre toallas y mantas de aluminio en el suelo.

La persona que graba se encuentra en el sector del baño de la habitación, donde hay dos inodoros detrás de medias paredes; uno de ellos está cubierto con papel aluminio. Los registros audiovisuales fueron originalmente por The City.

¿Dónde se grabó el video que muestra las condiciones de los migrantes detenidos por el ICE?

De acuerdo con la organización que compartió el material, se trata del décimo piso del 26 Federal Plaza, utilizado como centro de procesamiento. “Las personas se encuentran retenidas durante días o semanas sin duchas, medicamentos o cambio de ropa; durmiendo en el suelo, con mínima comida y contacto exterior”, denunciaron.

Video evidencia cómo viven los migrantes como detenidos del ICE en plena ciudad de Nueva York

La respuesta del DHS sobre el video viral

Benjamin Remy, abogado senior del New York Legal Assistance Group, señaló que hace más de un mes ha escuchado críticas sobre las condiciones de detención por parte de personas que han pasado entre dos y 20 días en el Federal Plaza. “Me gustaría decir que fue un shock, pero no lo fue”, manifestó sobre el video en declaraciones a CBS News.

El letrado explicó que los detenidos advierten no tener un lugar seguro para dormir, no recibir atención médica adecuada y, en caso de emergencias médicas, se les niega esa atención. ”La comida es, primero, insuficiente y, luego, de pésima calidad”, añadió.

El DHS negó las críticas sobre hacinamiento y condiciones inhumanas en los centros de detención de ICE (Photo by Michael M. Santiago/ Getty Images via AFP. Archivo). MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Por su parte, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Tricia McLaughlin, envió un comunicado al medio estadounidense donde negó las críticas. “Cualquier afirmación de que exista hacinamiento o condiciones precarias en las instalaciones del ICE es categóricamente falsa”, remarcó.

En ese sentido, la funcionaria explicó que, a medida que crecieron las deportaciones de migrantes ilegales, el ICE ha trabajado para obtener el mayor espacio de detención necesario y evitar el hacinamiento. “La secretaria Noem ha instado a los estados y gobiernos locales a que contribuyan con la capacidad de camas y espacios de detención”, apuntó.

Y aseguró: “Todos los detenidos reciben alimentación adecuada, tratamiento médico y tienen la oportunidad de comunicarse con sus familiares y abogados”.