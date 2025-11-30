El Whitecaps de Müller despierta del sueño a San Diego y es finalista de la MLS

Liderado por el alemán Thomas Müller, el Vancouver Whitecaps venció este sábado 3-1 en la cancha del San Diego FC y avanzó por primera vez a la final de la liga norteamericana (MLS).

El equipo canadiense, que se coronó ganador de la Conferencia Oeste, enfrentará el próximo sábado por el título al Inter Miami de Lionel Messi, que hospedará la final en su estadio.

"Disfruto viendo a Messi, pero Miami es un equipo muy fuerte", recalcó Müller al ser preguntado por el historial de enfrentamientos entre ambos, que incluye la victoria de Alemania ante Argentina en la final del Mundial de 2014.

"Es una gran final, deseo esta final y aquí está", se felicitó el mediapunta, que en agosto eligió al modesto club canadiense como destino tras su exitosa carrera en el Bayern de Múnich.

Vancouver, con un doblete del estadounidense Brian White, se ganó este sábado una segunda oportunidad de inaugurar su palmarés tras su derrota de junio en la final de la Copa de Campeones de la Concacaf ante Cruz Azul.

Para San Diego, en cambio, fue una dolorosa despedida a su sueño de coronarse en su primera temporada en la MLS, una gesta que solo consiguió el Chicago Fire en 1998.

El mexicano Hirving "Chucky" Lozano, que volvió a partir como suplente, anotó el gol de los californianos en el minuto 60 cuando los Whitecaps ya dominaban por un rotundo 3-0.

White abrió el marcador en el Snapdragon Stadium en el minuto 8 tras una recuperación de balón de Andrés Cubas en el campo local.

El argentino naturalizado paraguayo hizo dos paredes con Sebastian Berhalter y Ali Ahmed y envió un pase de la muerte para White.

San Diego encajó un segundo golpe en el minuto 11 en una desafortunada jugada en la que el arquero mexicano Pablo Sisniega metió el gol en su propia portería, después de que dos de sus defensores fallaran en despejar un disparo de Ahmed.

El propio mediocampista canadiense dejó casi noqueado a San Diego con una internada y un centro al área que White remató con el pecho para marcar el 3-0 en el 45+2.

El entrenador de los locales, Mikey Varas, se encomendó en el descanso al Chucky Lozano, al que condenó a la suplencia desde el altercado que ambos sostuvieron en octubre.

El internacional mexicano dio un hilo de esperanza a las tribunas al descontar en el minuto 60 con un potente disparo desde fuera del área que rebotó en un defensor.

Los locales se abocaron sobre el arco del japonés Yohei Takaoka y Vancouver lo aprovechó para asegurar el pase provocando una tarjeta roja directa de Sisniega por derribo del escocés Ryan Gauld, quien acababa de sustituir a Müller.

gbv/raa/