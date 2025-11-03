Elon Musk asegura que el 3I/ATLAS podría ser de origen alienígena: qué significa para la Tierra

El cometa 3I/ATLAS es uno de los tres objetos interestelares que los astrónomos han descubierto en la historia de la humanidad. Esto quiere decir que el cuerpo celeste se originó fuera del sistema solar. Aunque la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) aseguró que el cometa no es un peligro para la Tierra, Elon Musk explicó qué pasaría si impactara contra el planeta.

Elon Musk describió qué pasaría si 3I/ATLAS colisionara contra la Tierra

El empresario Elon Musk habló sobre 3I/ATLAS en el podcast Joe Rogan Experience el 31 de octubre de 2025. Un día antes, el cometa pasó por su punto más cercano al Sol, a una distancia aproximada de 130 millones de millas (210 millones de kilómetros), como detalló la NASA.

Joe Rogan mencionó en su podcast una teoría que sostiene que 3I/ATLAS podría no ser un objeto natural al estar compuesto de níquel. Musk aseguró que la presencia de este elemento químico no es inusual en cometas y asteroides, pero que se trataría de “una nave espacial pesada” si estuviera fabricada por completo con níquel.

Hasta el momento, los expertos de la NASA no han logrado determinar el tamaño exacto de 3I/ATLAS, pero estiman que su diámetro es de al menos 1444 pies (440 metros) y de máximo 3,5 millas (5,6 kilómetros).

Como mencionó Rogan, algunas personas han comparado las dimensiones del cometa con las de Manhattan, porque el punto más ancho de la isla es de 2,3 millas (3,7 kilómetros).

Elon Musk mencionó que, si un objeto de esa magnitud impactara contra la Tierra, “sería como arrasar con un continente entero. O peor”. Cuando Rogan sugirió que un acontecimiento como ese acabaría con la vida humana, Musk explicó que eso dependería de la masa total de 3I/ATLAS.

El CEO de SpaceX detalló que existieron cinco grandes eventos de extinción confirmados por los registros fósiles en la Tierra. Sin embargo, esos registros muestran las colisiones que causaron extinciones masivas y no aquellas que “solo” habrían sido capaces de destruir un continente entero.

Por eso Musk pensó que no sería descabellado proponer que han existido múltiples fenómenos de esa magnitud en la historia del planeta.

Una teoría sostiene que 3I/ATLAS se mueve gracias a un motor interno

En su podcast, Joe Rogan mencionó una teoría que afirma que el movimiento de 3I/ATLAS podría no estar propulsado por la fuerza gravitacional. Esta hipótesis fue publicada por el físico teórico Avi Loeb, quien sostiene que objetos interestelares como este cometa y el asteroide Oumuamua, "podrían ser naves espaciales“.

Las propuestas de Avi Loeb han sido cuestionadas y refutadas por la comunidad científica (Wikimedia Commons/Christopher Michel)

El 31 de octubre, Loeb publicó un artículo en Medium en el cual aseguró que 3I/ATLAS mostró la primera evidencia de una aceleración no gravitacional, según datos reportados por la NASA. El científico señaló que ese movimiento podría deberse a la eyección de gas, como sucede con un cohete.

Avi Loeb contó que existe una segunda hipótesis que explicaría la propulsión del cometa. Según el físico, ese tipo de aceleración podría ser una señal tecnológica de un motor interno.

¿3I/ATLAS es peligroso para la Tierra?

La NASA señaló que 3I/ATLAS se desplaza a una velocidad de 37 mil millas por hora (221 mil kilómetros por hora). A pesar de su tamaño y de la rapidez con la cual recorre el sistema solar, la agencia afirmó que el cometa no representa ningún peligro para la Tierra.

Imagen del cometa 3I/ATLAS tomada por el Telescopio espacial Hubble el 21 de julio de 2025 (Wikimedia Commons/NASA)

De acuerdo con la NASA, la distancia más cercana entre el cuerpo celeste y el planeta será de aproximadamente 170 millones de millas (270 millones de kilómetros). Esta separación es suficiente para que no existan probabilidades de impacto.

3I/ATLAS volverá a ser visible para los telescopios terrestres durante los primeros días de diciembre de 2025. En este momento, el cometa no puede ser observado por lo cerca que se encuentra del Sol.