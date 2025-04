Elon Musk vuelve a la carga y podrá acceder a información sensible de migrantes en EE.UU. a través de DOGE

El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Estados Unidos (DOGE, por sus siglas en inglés) logró ingresar a la base de datos judiciales que conserva registros detallados sobre millones de inmigrantes, tanto legales como ilegales. La medida impulsada por el magnate tecnológico Elon Musk, quien lidera el organismo, generó una enorme controversia y la advertencia de la justicia.

La información que tiene a disposición Elon Musk a través de DOGE

Según documentos revisados por The Washington Post, el equipo de asesores obtuvo autorización para acceder al Sistema de Tribunales y Apelaciones de la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Casos de Inmigración (ECAS, por sus siglas en inglés), administrado por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Elon Musk encabeza de manera temporal el Departamento de Eficiencia Gubernamental de EE.UU. Matt Rourke - AP

Este sistema gestiona cada aspecto del paso de un inmigrante por los tribunales e incluye información como nombres, domicilios, testimonios judiciales, antecedentes y detalles de contactos con agencias estatales. Ahora, el DOGE tendrá acceso a estos datos.

Cuál es el objetivo de DOGE con estos datos judiciales de migrantes

Entre los asesores figuran nombres como Adam Hoffman, exintegrante de un fondo de cobertura, y dos empleados de una firma de capital privado vinculada a Musk: Payton Rehling y Jon Koval, según reveló The Washington Post.

Por lo pronto, no se ha aclarado qué tipo información espera encontrar el departamento en este sistema, como así tampoco para razón que la piensan utilizar. También forma parte del grupo Marko Elez, quien regresó al gobierno tras renunciar por el escándalo de una cuenta en redes sociales asociada con contenido racista.

Elon Musk tiene a diversos integrantes en DOGE que ahora investigan a los inmigrantes Jose Luis Magana - FR159526 AP

DOGE tiene acceso a más información sobre inmigrantes

En el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés), el personal de DOGE promueve una iniciativa para localizar y desalojar a familias de estatus migratorio mixto. El objetivo es impedir que inmigrantes indocumentados vivan en casas subsidiadas por el gobierno, aun si conviven con estadounidenses.

Elon Musk tiene acceso a información detallada sobre los movimientos de los inmigrantes Ben Curtis - AP

DOGE ya había solicitado acceso a datos que los ciudadanos entregaron con fines específicos, algo que fue criticado por Lynn Damiano Pearson, abogada del Centro Nacional de Derecho de Inmigración. La especialista indicó que se puede comprometer la privacidad no solo de inmigrantes, sino también de ciudadanos estadounidenses.

La letrada señaló que usar ECAS con otros fines rompe acuerdos implícitos de confidencialidad y podría perjudicar a muchas personas. Incluso, la agencia de noticias EFE reveló que una jueza federal bloqueó temporalmente el acceso a los miembros de DOGE a la información de los estadounidenses en los sistemas de la Seguridad Social.

La advertencia de la justicia a Elon Musk

Elon Musk recibió una advertencia por parte de la justicia de EE.UU. Jeffrey Phelps - FR59249 AP

Christopher Cooper, juez de la Corte Distrital de Washington, determinó en su fallo que DOGE debe hacer públicos los registros de sus operaciones, caracterizadas por un “secreto inusual” que ha estipulado Musk.

Esta determinación tuvo lugar en respuesta a una demanda presentada por el grupo de vigilancia gubernamental Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), que busca recopilar datos sobre el papel del DOGE en los despidos masivos y la reestructuración de agencias federales durante la segunda administración de Donald Trump.