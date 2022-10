Empezó la “lotería de visas” de Estados Unidos: los 13 datos clave para aplicar y obtener la residencia en 2024

El gobierno de Estados Unidos abrió oficialmente las inscripciones para la llamada “lotería de visas” 2024, el cual beneficiará a 55.000 personas que provengan de países con bajos niveles de migración.

Su nombre oficial es Programa de Visas de Diversidad para Inmigrantes y otorga ese números de visas al azar, dentro del numeroso grupo de solicitantes.

Para formar parte de ese grupo, hay que prestar especial atención a los requisitos (y asegurarse de cumplir con todos) y luego al proceso de registro, llenando atentamente cada uno de los datos de la solicitud.

¿Quiénes son elegibles para la Lotería de Visas de Estados Unidos?

Las personas que pueden aplicar a la Lotería de Visas son las que provienen de naciones con una tasa de menos de 50.000 inmigrantes en Estados Unidos en los últimos cinco años. Los países del continente americano admisibles son:

Argentina

Bolivia

Chile

Costa Rica

Cuba

Ecuador

Guatemala

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

Uruguay

Los demás del continente están excluidos ya que no cumplen con el requisito de baja tasa de inmigración a Estados Unidos.

Consideraciones especiales para la visa

Quienes no provengan de un país admitido, pero están casados con alguien que sí, pueden participar siempre y cuando figuren en esa entrada, sean considerados elegibles e ingresen al país al mismo tiempo.

Otros que sí pueden hacer su solicitud son aquellos cuyos padres provienen de países elegibles. Por ejemplo, en el caso de un ciudadano argentino que viajó por trabajo a México y ahí tuvo a su hijo.

Requisitos para ser elegible para la Lotería de Visas 2024

Cómo aplicar paso a paso para la Lotería de Visas y quiénes son elegibles Shutterstock

Se debe haber completado la educación secundaria o equivalente o tener dos años de experiencia en un empleo en los últimos cinco años que requiera al menos dos de capacitación. La evidencia se solicitará en la entrevista.

Cómo participar en la Lotería de Visas paso a paso

El formulario para la Lotería de Visas se puede enviar a través de este enlace. No se podrá ingresar a través de un navegador que no esté actualizado. Se deberán completar los siguientes 13 datos para la solicitud de visa:

Nombre y apellido completos como aparecen en el pasaporte

Género

Fecha de nacimiento

País de nacimiento

País por el que se aplica

Una fotografía reciente

Fotos del cónyuge e hijos si están en la solicitud

Dirección

País de residencia actual

Número de teléfono (opcional)

Email

Nivel educativo actual

Estatus marital e información sobre los hijos

Cómo acceder a la residencia en Estados Unidos con una visa de diversidad Unsplash

En caso de tener cónyuge, el solicitante deberá aclarar si planea viajar o no en pareja. No hay que añadirlos cónyuges si se trata de residentes legales o ciudadanos estadounidenses. Este es el mismo caso en la información de los hijos, hay que agregarlos aunque no se planee llevarlos a ese país.

Para finalizar el proceso, el solicitante deberá cerciorarse de ver una pantalla de confirmación con su nombre y número. Estos datos es necesario guardarlos para acceder al sistema en el futuro y consultar los resultados de la lotería de visas.

Fecha límite para inscribirse a la Lotería de Visas

El final de la inscripción para el sorteo es el martes 8 de noviembre a las 12.00 pm, hora local de Miami. No habrá prórroga y tampoco se considerará ninguna solicitud hecha después de ese tiempo. La página con el formulario, de hecho, dejará de estar disponible.

