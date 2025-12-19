En 6 sencillos pasos, prepara esta receta de pan de maíz americano para la Nochebuena

No hay nada que evoque más el espíritu de una cena navideña que el delicioso y reconfortante pan de maíz americano o también llamado cornbread. Esta versión casera es suave por dentro y ligeramente crujiente por fuera, por lo que se convertirá en el acompañamiento estrella de la mesa, sin contar que se puede preparar en pocos pasos para sorprender a los invitados de Nochebuena.

Cómo preparar pan de maíz americano para Nochebuena

Este tradicional pan de maíz americano (cornbread) es originario del sur de EE.UU. y se elabora con harina de maíz. Se utiliza clásicamente para acompañar platos contundentes como chile, sopas y carnes a la parrilla, aunque también se puede combinar con el sabor salado de finas lonchas de pavo, pollo o jamón, según ABC.

Con esta receta se obtiene un pan de maíz esponjoso y exquisito (Instagram/@skinnypoints)

Para esta receta de pan de maíz americano se necesitan los siguientes ingredientes:

170 g de harina de maíz amarilla para polenta

170 g de harina de trigo de todo uso

12 g de levadura química

1 cucharadita de sal (5 gramos)

1/4 cucharadita de bicarbonato sódico

250 g de leche

1 cucharada de vinagre o zumo de limón

2 huevos

120 ml. de aceite vegetal (girasol, semillas o aceite de oliva)

Un molde cuadrado de 20 x 20 cm.

Paso a paso:

Crear una buttermilk o suero de mantequilla. Para ello, solo se debe mezclar la leche (que debe estar a temperatura ambiente) con el vinagre. Tras remover bien, se deja reposar durante diez minutos para que espese y adquiera una textura ligeramente grumosa.

El pan de maíz e un clásico en el Sur de EE.UU. (Instagram/@panaderialamia)

Segundo paso:

En un cuenco amplio, tamizar o mezcla las dos harinas. Agregar los agentes leudantes (levadura química y bicarbonato sódico) junto con la sal, y remover hasta integrar. Formar un cráter en el centro, verter los huevos y batirlos.

Tercer paso:

Una vez lista la buttermilk, añadirla al cuenco y remover de nuevo hasta obtener una masa homogénea y sin grumos.

Cuarto paso:

Incorporar a la masa el aceite y amasar. La mezcla pueda parecer fluida al inicio, es normal. A medida que las partículas de harina se hidratan, la masa espesará significativamente, y tendrá una textura densa y algo rústica.

Quinto paso:

Engrasar un molde cuadrado de 20 x 20 cm, apto para horno, volcar la masa, y verificar que quede lisa.

Sexto paso:

Calentar el horno a 392 °F (200 °C) y colocar el pan de maíz por aproximadamente 20 o 30 minutos, o hasta que se vea un color marrón dorado intenso en la superficie. Otra forma de verificar si está listo es introducir un palillo y si sale seco, ya se puede retirar.

El pan de maíz es perfecto para celebrar en Nochebuena con los amigos o familia (ABC)

El origen del tradicional pan de maíz

El pan de maíz hace referencia a la herencia americana. El maíz es nativo de esta región y lo cultivaban civilizaciones indígenas durante milenios, pueblos como los navajos y hopis contaban con versiones ancestrales cocidas sobre piedras calientes u hornos de tierra, destacó Azymum Bakery.

Los colonizadores europeos evolucionaron la receta al añadir ingredientes como la harina de trigo y la leche que fusionó las técnicas de cocina, y transformó el pan de maíz en la delicia que se conoce actualmente. Esta adaptación lo consolidó como un pilar fundamental de la dieta del sur de los Estados Unidos y lo elevó a un lugar popular en la gastronomía nacional.

La tradicional preparación del cornbread cuenta con múltiples beneficios para la salud (Pixabay)

El pan de maíz destaca por su color amarillento, su esponjosa miga y peculiar sabor. Se consume hace siglos y cuenta con múltiples propiedades que lo hacen beneficioso para la salud, consignó Horgrupan, entre los que se encuentran: