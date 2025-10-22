Pan de maíz americano vs. pan de elote mexicano: cuál es la principal diferencia del platillo de Thanksgiving
Estas dos recetas típicas del Día de Acción de Gracias, que tendrá lugar este 27 de noviembre en EE.UU., difieren en sabor, textura y método de preparación
El pan de maíz americano y el pan de elote mexicano son dos clásicos que, aunque comparten su ingrediente principal, se diferencian notablemente en textura, sabor y forma de preparación. El primero de estos platillos es típico de Estados Unidos y se caracteriza por tener una miga más seca y esponjosa. En cambio, el segundo es más húmedo y denso, con una consistencia tipo bizcocho, ambos son ideales para acompañar platillos o disfrutarse como postre, y es uno de los infaltables en la mesa de Thanksgiving.
Cornbread estadounidense: el clásico pan de maíz con múltiples variantes
El pan de maíz americano clásico, conocido también como cornbread, es una receta tradicional de Estados Unidos que formó parte de la dieta de diversas culturas del continente. Su preparación es muy sencilla y su elaboración se asemeja más a la de un bizcocho que a la de un pan convencional. Se puede ajustar al gusto, haciéndolo más o menos dulce, según detalló Bonviveur.
La harina de maíz amarillo es la opción más recomendada, ya que aporta un sabor más intenso y es fácil de trabajar. Otro ingrediente clave es la nata o crema agria, que aporta un ligero sabor ácido y equilibra el dulzor.
Este platillo también sirve como base para añadir sabores adicionales y crear versiones originales. Por ejemplo, al incorporar queso rallado se obtiene un pan de queso, mientras que los jalapeños picados generan un pan de maíz picante. También es común añadir tocino cocido picado o hierbas frescas como tomillo o romero para darle un toque aromático y distintivo.
Cómo se prepara el pan de maíz americano
Los ingredientes necesarios para preparar esta receta son los siguientes:
- 125 gramos de harina de maíz amarillo (molida a piedra, polenta o precocida)
- 150 gramos de harina de trigo
- 50 gramos de azúcar
- 12 gramos de polvo de hornear
- Seis gramos de sal
- Cinco gramos de bicarbonato de sodio
- 60 gramos de mantequilla
- Dos huevos
- 320 gramos de nata o crema agria
El paso a paso de la receta:
- Precalentar el horno a 200 °C.
- Mezclar y tamizar los ingredientes secos: harina de maíz y de trigo, azúcar, polvo de hornear, sal y bicarbonato sódico. Reservar en un bol.
- Fundir la mantequilla en el microondas o a fuego muy bajo, y dejarla atemperar.
- Batir ligeramente los huevos en un recipiente aparte y añadir la nata agria. Integrarlo.
- Incorporar gradualmente la preparación de ingredientes secos y remover hasta obtener una masa espesa y homogénea.
- Añadir la mantequilla atemperada e integrarla por completo.
- Opcional: agregar 50 gramos de granos de maíz dulce a la masa.
- Verter la mezcla en un molde previamente engrasado o en una sartén de hierro forrada con papel de horno.
- Hornear durante 20-25 minutos a 200 °C.
- Comprobar la cocción al pinchar con un palillo; si sale limpio, retirar del horno.
- Dejar reposar cinco minutos antes de desmoldar.
- Colocar sobre una rejilla para que se enfríe por completo.
- Servir cortado en porciones.
Pan de elote: el dulce tradicional de México hecho con maíz fresco
El pan de elote, también conocido como pan de maíz, es un postre tradicional muy popular en México. Se trata de un bizcocho o pan dulce elaborado con maíz fresco crudo, aromatizado con un toque de canela. El secreto de su sabor y textura está en utilizar granos de maíz frescos, lo que da como resultado una consistencia densa y húmeda. Existen diversas versiones de esta receta; algunas incluyen harina de maíz o de trigo para lograr una miga más esponjosa y aireada, aunque la forma tradicional se prepara sin ellas.
Cómo preparar el pan de elote
Los ingredientes para cocinar el platillo son:
- 100 gramos de mantequilla
- 250 gramos de granos de maíz fresco crudo
- Tres huevos
- 20 gramos de leche en polvo
- 50 gramos de azúcar
- Una pizca de sal
- Una cucharadita de canela
- Una cucharadita de polvo de hornear
- Azúcar impalpable para decorar
La receta es la siguiente:
- Precalentar el horno a 190 ºC mientras se prepara la masa.
- Forrar un molde redondo de 18 cm de diámetro con papel de hornear.
- Fundir la mantequilla y dejar enfriar un poco.
- Colocar el maíz fresco y los huevos en un procesador o batidora y triturar hasta obtener una crema.
- Añadir la leche en polvo y el azúcar. Triturar nuevamente hasta integrar.
- Incorporar la sal, la canela y el polvo de hornear.
- Añadir la mantequilla fundida y mezclar bien todos los ingredientes durante unos segundos.
- Verter la masa en el molde previamente forrado.
- Hornear durante 45 minutos a 190 ºC.
- Comprobar la cocción al pinchar con un palillo.
- Desmoldar el pan y dejar enfriar sobre una rejilla.
- Espolvorear con azúcar glass y cortar en porciones antes de servir.
