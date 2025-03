En Carolina del Norte: un niño aprendió la maniobra de Heimlich en YouTube y le salvó la vida a un compañero

En Raleigh, la capital de Carolina del Norte, un niño de nueve años utilizó una maniobra que aprendió en YouTube para salvarle la vida a su compañero, quien se ahogaba con una barra de granola que comía mientras jugaban en el patio del distrito escolar. El accionar del joven quedó documentado en las cámaras de vigilancia, lo que lo convirtió en el pequeño héroe de su comunidad.

En la filmación que compartió el medio local WRAL se puede observar a un pequeño grupo de cuatro niños jugando básquet. En el medio, Donye Moore, de siete años, comenzó a toser y a tener dificultades para respirar. En seguida, su compañero Jayceon Branch se ubicó detrás de la espalda del primero y comenzó a aplicar la maniobra de Heimlich, una técnica de primeros auxilios que se utiliza para desobstruir las vías respiratorias.

Un niño de nueve años salvó a su compañero de escuela con un procedimiento de primeros auxilios que vio en YouTube

El episodio ocurrió en la escuela Raleigh Oak Charter, un establecimiento público de enseñanza primaria. Cuando se le consultó al pequeño héroe cómo supo qué hacer, respondió: “No sabía que se estaba atragantando, así que simplemente hice lo mío, que fue la maniobra. Lo aprendí viendo YouTube“.

De acuerdo con el relato del joven al medio local, un profesor suyo aplicó la misma técnica en un alumno cuando se acercó a pedir ayuda porque se estaba ahogando. Después de ese suceso, buscó la maniobra en la plataforma de videos por si en algún momento necesitaba replicarlo.

Eric Johnson, director ejecutivo del distrito escolar, se manifestó acerca del episodio de la semana pasada: “Enseñamos a nuestros hijos a cuidarse entre sí, y este es un excelente ejemplo de ello. Jayceon se puso manos a la obra enseguida. Estamos muy orgullosos de él”.

Por su parte, el padre de Jayceon, Oluefami Branch, aseguró que “entró en pánico” cuando vio por primera vez la llamada perdida de la escuela el día del evento. “Me habían llamado de la escuela antes por él. Pensé ‘Dios mío, no dejes que pase algo malo’. Pero me salió el contestador y me dijo que todo eran buenas noticias”, agregó.

Las madres de los niños vieron el video el domingo, igual de sorprendidas por la acción de un menor. La madre de Donye, Aja Moore, lo halagó: “Fue sorprendente. Estoy agradecida de que su amigo pudiera demostrárselo [por la maniobra de Heimlich]”.

¿Cómo se practica la maniobra de Heimlich?

Según explicó el sitio web Manual MSD, esta técnica de primeros auxilios se utiliza cuando una persona se está ahogando. En caso de querer aplicárselo a un niño o adulto consciente, se deben seguir los siguientes pasos:

Rodear la cintura del paciente con los brazos.

Cerrar un puño y colocarlo a mitad de camino entre el ombligo y la apófisis xifoides , una pequeña protuberancia en la parte inferior del esternón.

, una pequeña protuberancia en la parte inferior del esternón. Cubrir ese mismo puño con la otra mano.

Aplicar un impulso firme hacia adentro y hacia arriba, y tirar con ambos brazos hacia atrás y hacia arriba.

Repetir las compresiones con rapidez entre seis a diez veces, según sea necesario.

Estos son los pasos para la maniobra de Heimlich, una técnica de primeros auxilios para aplicar en personas ahogándose Ministerio de Salud

En algunos casos, como pacientes obesos o mujeres en la última etapa de su embarazo, se deben intercalar series de comprensiones abdominales (maniobra de Heimlich), comprensiones torácicas y golpes en la espalda hasta aliviar la obstrucción.