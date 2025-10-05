En EE.UU.: McDonald’s revive el Monopoly con premios que van desde una Jeep Grand Cherokee hasta US$1 millón
El juego vuelve con un nuevo formato, pero con la misma esencia; los clientes deberán comprar artículos específicos del menú para acceder a las recompensas
McDonald’s regresa con su Monopoly tras nueve años de inactividad y lo hace con una versión digital. La promoción ofrece a los clientes la oportunidad de ganar comida y premios gratis, como un Jeep Grand Cherokee y hasta un millón de dólares, a través de la compra de artículos del menú seleccionados.
Cómo jugar el Monopoly de McDonald’s en Estados Unidos
El Monopoly de McDonald’s está inspirado en el icónico juego de mesa para que los clientes de la cadena puedan obtener comida y premios con sus compras. La promoción estará disponible del 6 de octubre al 2 de noviembre, informó CBS News.
Cuando los clientes hacen un pedido del menú Monopoly en McDonald’s, recibirán una pequeña etiqueta adhesiva (ficha) para despegar y jugar. Esa ficha se puede escanear en la aplicación para recolectar una pieza de propiedad y canjear premios. Los nombres de las piezas son similares a los del clásico juego de mesa: Park Place, Boardwalk y Atlantic Avenue.
Para participar, los miembros del programa de recompensas deben registrarse en la aplicación antes del inicio del juego (6 de octubre). Una vez habilitada la promoción, los clientes solo deben pedir los artículos que cumplan los requisitos, como sándwiches Filet-O-Fish, McMuffins y 10 piezas de Chicken McNuggets, consignó People.
Al recibir la comida, los clientes encuentran la pieza de juego física o digital, que revela dos tipos de premios: un premio instantáneo o una pieza de propiedad para completar la colección.
Quienes hayan descargado la app de McDonald’s y se hayan registrado entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre recibirán 500 puntos MyMcDonald’s Rewards adicionales, informó CBS News.
Cuáles son los premios que ofrece el juego
Los clientes pueden ganar desde premios instantáneos, como una hamburguesa Quarter Pounder con queso gratis, hasta un premio en efectivo de un millón de dólares y un Jeep Grand Cherokee 2026.
La probabilidad de obtener un premio instantáneo, que consiste principalmente en alimentos elegibles del menú, es de una en cinco, según el sitio oficial de McDonald’s.
En total, hay más de 122 millones de premios instantáneos de comida disponibles (probabilidad de 1 en 525) y más de seis millones de premios de puntos de recompensa (probabilidad de 1 en 107).
Lista de premios en detalle:
- Premios en efectivo que van desde US$50 hasta US$1 millón.
- Viaje para cuatro personas a Universal Orlando Resort
- Viaje a Curazao
- Recorrido para cuatro personas por el Complejo de Visitantes del Centro Espacial Kennedy en Florida
- Compras por US$10.000 en Lowe’s
- Una autocaravana Winnebago View 2026
- Televisor Samsung de 77 pulgadas en Best Buy
- Tarjetas de regalo de US$25 y US$50 en Best Buy
- Suscripción anual a DoorDash
- Viaje a la Copa Mundial de la FIFA 2026
- Un millón de puntos Wyndham Rewards
- Un millón de millas AAdvantage de American Airlines
Cuáles son los artículos del menú que participan en la promoción
Las piezas físicas del juego estarán en los siguientes productos, según la página oficial de McDonald’s:
- Bebidas calientes McCafé medianas y grandes (café tostado premium, moca, latte, capuchino, americano, macchiato).
- Refresco grande, té helado o limonada (excepto todas las bebidas de CosMc’s).
- Café helado grande.
- Sándwich Big Mac.
- Sándwich Filet-O-Fish.
- 10 piezas de Chicken McNuggets (dos piezas físicas en el paquete de 20).
- Papas fritas hash brown.
- Sándwiches McMuffin.
- Papas fritas grandes.
Las piezas digitales estarán disponibles en:
- Tiras McCrispy de cuatro piezas.
- Sándwiches McCrispy (excepto las versiones por tiempo limitado).
- Sándwiches de galleta (excepto el de galleta con salchicha).
- Sándwiches McGriddles (excepto el de salchicha).
- Papas fritas medianas.
- Bebidas frías grandes de McCafé (latte helado, macchiato helado con caramelo, moca helado, frappé).
- Batido grande.
- Quarter Pounder con queso.
Por qué McDonald’s decidió traer de vuelta el Monopoly
McDonald’s relanza el juego para impulsar las ventas y, al mismo tiempo, fortalecer su programa de fidelización, según consignó CNN.
Los clientes duplicaron sus visitas tras sumarse al programa, atraídos por los descuentos. Esto mejora la percepción del valor de la marca y, además, les otorga a los dueños de restaurantes acceso a los datos y hábitos de compra de los clientes, lo que permite evaluar gustos y preferencias.
