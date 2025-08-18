En Estados Unidos: cuánto cuesta la nueva camioneta Explorer Tremor 2026 en agosto 2025

La Ford Explorer Tremor 2026 ya fue presentada oficialmente y está lista para llegar al mercado de Estados Unidos con un precio inicial que ronda los US$48.330 en agosto de 2025, sin incluir cargos de destino ni tarifas adicionales. Este lanzamiento, que reemplaza a la versión Timberline como la opción todoterreno de la línea Explorer, marca un paso clave en la estrategia de Ford para reforzar su presencia en el competitivo segmento de SUV medianas.

Cuánto cuesta la Explorer Tremor 2026 en agosto 2025

Aunque la automotriz estadounidense no ha comunicado el valor oficial, el precio base de la lista de preventa de la Ford Explorer Tremor 2026 se ubica en US$48.330, un rango competitivo frente a rivales de su categoría, según informó Cars Direct.

El lanzamiento de la nueva versión marca el reemplazo del Timberline y refuerza la apuesta de Ford por el mercado de SUV medianas Ford From The Road

Sin embargo, algunos distribuidores ya listan versiones más equipadas con valores superiores a los US$64.000. Incluso existen unidades con paquete completo que alcanzan los US$74.542, según registros de concesionarios de Holiday Ford.

Cuándo salió al mercado la Ford Explorer Tremor 2026

Ford anunció la Explorer Tremor 2026 el 24 de junio, fecha en la que también abrió los pedidos. Según concesionarios, las primeras entregas están previstas para finales del verano boreal o inicios del otoño de 2025, con distribución a nivel nacional antes de terminar el año.

La marca busca así posicionar rápidamente este modelo entre los consumidores que demandan prestaciones off-road con confort urbano.

Qué cambios presenta la Ford Explorer Tremor 2026 frente a la Ford Explorer Timberline

La Explorer Tremor 2026 sustituye la Ford Explorer Timberline como la versión diseñada para uso todoterreno. En relación con ese modelo, incorpora:

Suspensión elevada: incremento de una pulgada (2,54 centímetros) para mejorar la altura libre.

incremento de una pulgada (2,54 centímetros) para mejorar la altura libre. Neumáticos: diseñados para todo tipo de terreno, con alto desempeño off-road.

diseñados para todo tipo de terreno, con alto desempeño off-road. Protección inferior: placas metálicas bajo la carrocería que resguardan componentes clave.

placas metálicas bajo la carrocería que resguardan componentes clave. Ganchos de remolque: visibles en la parte delantera para maniobras y rescates.

visibles en la parte delantera para maniobras y rescates. Diferencial trasero Torsen: de deslizamiento limitado para optimizar la tracción.

Estas mejoras amplían las capacidades off-road del modelo, que además ofrece la opción de un motor V6 twin-turbo de 400 hp, heredado de la Ford Explorer ST 2025.

Algunos concesionarios ya listan configuraciones con precios superiores a los US$64,000, e incluso paquetes completos que llegan a US$74,542 Ford From The Road

Características principales de la Explorer Tremor 2026

Según el sitio especializado Brandon Ford, las principales características del nuevo modelo son:

Motor base: EcoBoost 2.3 L turbo con 300 hp y 310 lb-ft de torque. Ofrece eficiencia y buen rendimiento en carretera.

EcoBoost 2.3 L turbo con 300 hp y 310 lb-ft de torque. Ofrece eficiencia y buen rendimiento en carretera. Motor opcional: EcoBoost 3.0 L V6 biturbo con 400 hp y 415 lb-ft de torque. Pensado para quienes buscan mayor potencia.

EcoBoost 3.0 L V6 biturbo con 400 hp y 415 lb-ft de torque. Pensado para quienes buscan mayor potencia. Suspensión: ajustada para conducción off-road con elevación de una pulgada y tracción total inteligente.

ajustada para conducción off-road con elevación de una pulgada y tracción total inteligente. Capacidad de remolque: hasta 5000 libras (aproximadamente 2400 kilogramos), adecuada para cargas medianas.

Además, este modelo cuenta con capacidad para seis pasajeros y ofrece un consumo combinado estimado de 20 a 24 mpg (entre 8.5 y 10.2 km/L).

Entre las mejoras se destacan la suspensión elevada, neumáticos de alto desempeño, placas protectoras y ganchos de remolque delanteros Ford From The Road

Versiones disponibles en la gama Explorer 2026

La Ford Explorer Tremor 2026 cuenta con nueve niveles de equipamiento o versiones dentro de un mismo modelo:

Active RWD

Active 4WD

ST-Line RWD

ST-Line 4WD

Tremor 4WD

Platinum RWD

Platinum 4WD

ST RWD

ST 4WD

De esta manera, la llegada de la Ford Explorer Tremor 2026 responde al crecimiento de la demanda por SUV robustas y versátiles en Estados Unidos. Con un precio base competitivo frente a sus rivales, este modelo se posiciona como una de las novedades más relevantes de la marca para la segunda mitad de 2025.