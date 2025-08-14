En Estados Unidos: cuánto cuesta una camioneta Ford Explorer en agosto de 2025

En el mercado automotor de Estados Unidos, la Ford Explorer mantiene su posición como uno de los SUV de tres filas más comercializados. Fabricada por la compañía con sede en Detroit, Michigan, este modelo combina espacio interior y diversas configuraciones mecánicas, lo que le permitió sostener su relevancia en el segmento de vehículos familiares. Esto es lo que cuesta en agosto de 2025 en EE.UU.

Precio de una Ford Explorer en agosto de 2025

Para agosto de 2025, Ford ofrece el Explorer en una gama reducida de versiones en comparación con años anteriores.

El catálogo se limita a cuatro alternativas:

Active

ST-Line

Platinum

ST

Esta reorganización de la oferta responde a una estrategia de simplificación que excluyó a otras ediciones como Base, Limited, King Ranch y Timberline.

Explorer Active, Explorer ST-Line, Explorer Platinum y Explorer ST son las ediciones disponibles en agosto de 2025 Foto Ford.com

Los precios en EE.UU. de la Ford Explorer en agosto de 2025, de acuerdo con la información oficial de la marca en su sitio web, son:

Explorer Active: desde US$40.050

Explorer ST-Line: desde US$45.020

Explorer Platinum: desde US$52.525

Explorer ST: desde US$54.770

El rango de costos sitúa a este SUV por debajo de algunas propuestas de alta gama en el mismo segmento, lo que lo convierte en una opción a considerar para consumidores que priorizan espacio y versatilidad.

Cómo es el exterior de la Ford Explorer 2025

En cuanto al diseño exterior, el modelo 2025 presenta una fachada delantera con parrilla rediseñada, nuevas unidades de iluminación y entradas de aire inferiores actualizadas. La parte trasera incorpora luces de nuevo formato. En determinadas versiones, Platinum, ST y ST-Line, es posible elegir un techo pintado en negro como elemento opcional.

En algunas de las versiones se permite incorporar el techo en color negro Foto Ford.com

Tecnología e interior de la Ford Explorer de 2025

El SUV incorpora por primera vez la función de conducción manos libres, disponible en versiones superiores. En el habitáculo, las modificaciones se enfocan en la incorporación de materiales más suaves al tacto en zonas como la consola central, los paneles de puertas y el tablero, así como en nuevos esquemas de color.

Entre las novedades, se incluye el sistema Ford Digital Experience, una plataforma que permite la integración de aplicaciones de uso frecuente, transmisión de contenido y navegación en línea mientras el vehículo está estacionado.

La capacidad interior mantiene la tercera fila de asientos como característica estándar, lo que proporciona configuraciones variables para pasajeros o carga. El acceso a este sector se facilita mediante un mecanismo que desplaza la segunda fila con solo presionar un botón.

En términos de capacidad, es posible transportar cuatro valijas de mano detrás de la tercera fila. Si se pliegan la segunda y la tercera, el volumen de carga permite llevar hasta 31 bolsos de mano.

Aunque la tercera fila ofrece funcionalidad, su altura de asiento puede no ser óptima para adultos en trayectos prolongados. Sin embargo, la versatilidad del espacio la convierte en una alternativa útil en situaciones específicas.

El Ford Explorer mantiene la tercera fila de asientos como característica estándar Foto Ford.com

¿Qué motor tiene una Ford Explorer?

El modelo ST incorpora un motor V6 biturbo de 3.0 litros con una potencia de 400 caballos de fuerza y 562 Metros de Newton (Nm) de torque, la fuerza que hace que un objeto gire alrededor de un eje. Esta motorización también está disponible como opción en la versión Platinum.

Además, la gama 2025 mantiene dos configuraciones mecánicas. Las versiones Active, ST-Line y Platinum están equipadas con un motor turboalimentado de cuatro cilindros y 2.3 litros, que produce 300 caballos de fuerza y 420 Nm de torque.

Todos están asociados a una transmisión automática de 10 velocidades, con tracción trasera de serie y tracción total opcional.

Qué tan buena es la Ford Explorer 2025

La Ford Explorer se ubica actualmente en el noveno lugar de la lista elaborada por Car and Driver para SUV medianos con tres filas. El ranking considera pruebas instrumentadas y evaluaciones en condiciones reales de manejo.

En este segmento, el vehículo compite con modelos que ofrecen diferentes niveles de refinamiento, diseño y confort en la tercera fila. Esto implica que, para sostener su posición, Ford optó por introducir mejoras graduales en estética y tecnología.

“La longeva SUV Ford Explorer luce un exterior atractivo y ofrece potentes motores, pero carece del refinamiento general de la competencia”, detallaron en el ranking.

Además de la gama actual, la compañía de Detroit anunció el próximo lanzamiento de la Explorer Tremor 2026, enfocada en conducción todoterreno. Este modelo estará disponible con el motor EcoBoost de 3.0 litros y se promociona como la versión Explorer más potente en ese terreno.

La comercialización anticipada de la Tremor 2026 ya está habilitada en concesionarios autorizados de la marca en EE.UU.