En plena campaña de presión, el gobierno de Trump ahora también vincula al chavismo con Irán y Hezbollah

WASHINGTON.– En medio de la creciente presión del gobierno de Donald Trump sobre el régimen de Nicolás Maduro, con la posibilidad latente de “ataques por tierra” contra los “narcoterroristas”, el secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que la presencia de Irán y del grupo terrorista libanés Hezbollah en países de América Latina, con especial énfasis en Venezuela, significa un “peligro” para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En una entrevista con la cadena Fox News, Rubio acusó al “régimen venezolano” de ser una “fuente de inestabilidad en toda la región” y de haber permitido a estos actores –como la Guardia Revolucionaria del régimen de los ayatollahs–, establecerse en su territorio. “Es un lugar en el que Irán cuenta con presencia, y de esto no se habla lo suficiente”, alertó el funcionario, uno de los más influyentes de la Casa Blanca.

“Irán muestra una clara hostilidad hacia Estados Unidos [...] y plantó su bandera en el territorio venezolano. El hecho de que Maduro se sienta amenazado por la presencia estadounidense en la región deja ver que está involucrado en el narcotráfico”, sostuvo.

El secretario de Estado, Marco Rubio, habla durante una reunión de Gabinete en la Casa Blanca ANDREW CABALLERO-REYNOLDS� - AFP�

Las advertencias del secretario de Estado se producen en medio de una intensa campaña de presión de Estados Unidos para forzar a Maduro a dejar el poder, con un amplio despliegue militar en el Caribe para combatir al “narcoterrorismo” y la insistencia de Trump en que “muy pronto” podría haber ataques terrestres en Venezuela para reforzar ese objetivo.

En ese sentido, Rubio puso en duda la posibilidad de que la administración republicana logre negociar un acuerdo con Maduro para que detenga la proliferación del narcotráfico en el país caribeño, al afirmar que el presidente incumplió en repetidas ocasiones sus compromisos a lo largo de los años.

“Si se quisiera llegar a un acuerdo con él, no sé cómo podría hacerse. Incumplió todos los acuerdos que ha firmado. Ahora bien, eso no significa que no se deba intentar”, dijo Rubio, que recordó cómo el régimen chavista negoció el Acuerdo de Barbados con la participación del gobierno de Joe Biden en 2023, cuando prometió celebrar elecciones libres en Venezuela.

Sin embargo, luego el régimen chavista prohibió a la líder opositora María Corina Machado –ganadora este año del Premio Nobel de la Paz– participar en las elecciones de julio de 2024, en las que Maduro se autoproclamó vencedor en unas elecciones denunciadas por fraudulentas por gran parte de la comunidad internacional.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, arenga a sus seguidores en Caracas Ariana Cubillos� - AP�

“Engañaron a Biden, no van a engañar a Trump”, señaló Rubio. El gobierno del líder republicano ha evaluado opciones relacionadas a cómo continuar su estrategia contra el régimen venezolano para luchar contra el tráfico de drogas que –según denuncia Washington– salen desde las costas del país caribeño.

Los ataques a las lanchas

La semana pasado entró en vigor la designación de Maduro y sus aliados –por parte del Departamento de Estado que dirige Rubio– como líderes de lo que la administración considera una organización terrorista extranjera, el Cartel de los Soles.

La medida, según las autoridades, brinda a Estados Unidos mayores opciones militares para lanzar ataques dentro de Venezuela. Las Fuerzas Armadas norteamericanas han desplegado más de una decena de buques de guerra y unos 15.000 soldados en la región, donde llevaron adelante 21 ataques contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes, con 83 muertos.

En medio de un fuerte cuestionamiento sobre esos bombardeos, Trump se mostró dispuesto este miércoles a publicar el video de un segundo ataque letal contra una presunta narcolancha que mató a dos sobrevivientes de un primer misil el pasado 2 de septiembre.

Reporter: If it is found that survivors were actually killed while clinging onto that boat, should Secretary Hegseth, Admiral Bradley, or others be punished?



Trump: I think you're going to find that this is war, that these people were killing our people by the millions… pic.twitter.com/9nKgENchXj — Acyn (@Acyn) December 3, 2025

“No sé qué es lo que tienen, pero sea lo que sea no hay ningún problema, lo publicaremos”, declaró el mandatario a periodistas en el Salón Oval.

Aquel primer ataque estadounidense contra una presunta “narcolancha” se saldó con 11 muertos, según publicó el propio Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Recientemente la Casa Blanca confirmó que hubo un segundo ataque que mató en el agua a sobrevivientes del primero, lo que legisladores demócratas consideran un posible crimen de guerra. La Casa Blanca y el Pentágono aseguran que Hegseth no tuvo nada que ver con la decisión y responsabilizan en cambio al almirante que supervisó la operación.

Un helicóptero MV-22 Osprey de los Marines en un ejercicio militar en Puerto Rico MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Respecto a la denominada “Operación Lanza del Sur”, Rubio reiteró que el despliegue militar norteamericano en el Caribe y el Pacífico –inédito desde la Crisis de los Misiles, en 1962– es una misión antidrogas y no una preparación para una guerra destinada a cambiar el régimen en Venezuela. Por su parte, Maduro, que en las últimas semanas movilizó a miles de efectivos en distintos ejercicios, denuncia que el objetivo de Washington es derrocarlo.

Sanciones al Tren de Aragua

Este miércoles, Estados Unidos impuso sanciones a presuntos afiliados de la megabanda venezolana Tren de Aragua y aumentó la recompensa a cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de Giovanni Vicente Mosquera Serrano, uno de los líderes del grupo criminal, que la administración de Trump designó como una organización terrorista extranjera.

Una supuesta "narcolancha" del Tren de Aragua en el momento en que es impactada por un ataque de EE.UU. HANDOUT� - US Secretary of Defense Pete Heg�

El Tren de Aragua también ha sido mencionado como una de las justificaciones para los ataques militares contra embarcaciones de presuntos “narcoterroristas” –como los califica la Casa Blanca– en el Caribe y el Pacífico, así como en las redadas de la administración Trump contra la inmigración ilegal en territorio norteamericano.

En medio de la presión de Washington sobre Caracas, los vuelos de deportación que transportan migrantes venezolanos estaban programados para reanudarse desde Estados Unidos este miércoles, dijeron funcionarios venezolanos, a pesar de la advertencia de Trump el sábado de que el espacio aéreo de Venezuela debería “considerarse cerrado en su totalidad”.

El régimen chavista afirmó haber accedido a la solicitud de aterrizaje de un vuelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por siglas en inglés), lo que marca un inusual momento de cooperación entre la administración Trump y las autoridades venezolanas en estas semanas de creciente tensión. Incluso, trascendió que en un llamado telefónico el 21 de noviembre pasado Trump le habría dado a Maduro un ultimátum para que deje el poder.

Según una publicación en Telegram del canciller venezolano, Yván Gil, un vuelo de deportación con 379 personas a bordo, operado por Eastern Airlines, recibió permiso para aterrizar en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en las afueras de Caracas, este miércoles.