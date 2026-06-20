En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Alemania vs. Costa de Marfil hoy: transmisión en vivo del Mundial 2026

Alemania y Costa de Marfil se miden en el BMO Field de Toronto este sábado 20 de junio a las 17 hs (hora del Este) en el Mundial 2026. El cruce reúne a una potencia europea en plena reconstrucción con una selección africana en crecimiento, que acumula experiencia en grandes escenarios. Todos los partidos del máximo certamen del fútbol se pueden seguir minuto a minuto a través de canchallena.com.

Hora y cómo ver en vivo el partido de Alemania vs. Costa de Marfil

El partido entre Alemania y Costa de Marfil está programado a las 17 hs (hora del Este), de acuerdo con el cronograma confirmado por la FIFA. Los horarios en otros estados de EE.UU. se componen de la siguiente manera:

Hora Central : 16 hs

: 16 hs Hora del Pacífico: 14 hs

Los derechos de transmisión del torneo en EE.UU. están en manos de los consorcios que incluyen a FOX para la señal en inglés AP

En Estados Unidos, los derechos de transmisión del torneo están en manos de los consorcios que incluyen a FOX para la señal en inglés y a Telemundo/Universo para la señal en español, además de plataformas de streaming asociadas como Peacock o ViX.

Formaciones de Alemania vs. Costa de Marfil hoy

Las alineaciones oficiales se conocen una hora antes del inicio, conforme al protocolo de competiciones FIFA. En el caso de Alemania, se espera un esquema con defensa de cuatro, mediocampistas de buen pie y un frente de ataque móvil, capaz de rotar posiciones para generar superioridades por dentro y por fuera.

Se prevé que la selección de Costa de Marfil utilice un esquema entre 4-3-3 y un 4-2-3-1 @equipenatciv

Costa de Marfil, por su parte, suele alternar entre un 4-3-3 y un 4-2-3-1, con doble pivote fuerte o un mediocentro escoltado por interiores dinámicos. El plan típico combina solidez en el eje, presión intensa sobre el portador rival y salidas rápidas buscando a sus delanteros en campo abierto.

Historial entre Alemania y Costa de Marfil

En la historia de los Mundiales, Alemania y Costa de Marfil no han construido aún un historial amplio de enfrentamientos directos, por lo que el duelo en el Mundial 2026 añade un nuevo capítulo a la relación entre ambas selecciones.

Los antecedentes más recordados corresponden a partidos amistosos en otras épocas, en los que el equipo europeo partía como favorito por jerarquía y profundidad de plantel.

Para Costa de Marfil, este cruce representa la posibilidad de medirse ante una potencia europea en plena cita mundialista, con todo lo que supone en términos de visibilidad y peso simbólico.

Resumen Alemania vs Curazao

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.