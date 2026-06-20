Hora de EE.UU. de los partidos de hoy en el Mundial 2026 y quién juega este sábado 20 de junio en vivo

El Mundial 2026, que inició el 11 de junio, continúa este sábado 20 de junio en su segunda semana con cuatro partidos, dos del grupo E y otros dos del grupo F. Desde las 13 hasta las 00 hs (del día siguiente), se disputarán enfrentamientos en Houston, Toronto, Kansas City y Monterrey, con los duelos entre Países Bajos y Suecia y Alemania contra Costa de Marfil como principales atractivos de la jornada. En cuanto a Sudamérica, Ecuador enfrentará a Curazao por la segunda fecha, tras su tropiezo en su debut.

Mundial 2026: los cuatro cruces de los grupos E y F del sábado 20 de junio

En el final de la segunda semana del Mundial 2026, el sábado 20 de junio aparece en el fixture como una jornada con gran atractivo para los aficionados.

A lo largo del día, se llevarán a cabo cuatro partidos pautados en distintas sedes norteamericanas: Estadio Houston, Estadio Toronto, Estadio Kansas City y el Estadio Monterrey, en México.

En el Mundial de EE.UU., Ecuador buscará este sábado una victoria frente a Curazao para recuperarse de su derrota en el primer partido Selección Ecuatoriana de Fútbol - Selección Ecuatoriana de Fútbol

De acuerdo con el calendario oficial de la competencia internacional, hoy se jugarán los cruces Países Bajos vs. Suecia, Alemania vs. Costa de Marfil, Ecuador vs. Curazao y Túnez vs. Japón, todos correspondientes a la segunda fecha de la fase de grupos.

La transmisión en español es por Telemundo; en inglés, para los partidos entre Países Bajos-Suecia y Alemania-Costa de Marfil, irá por Fox. Por su parte, Ecuador-Curazao y Túnez-Japón irán por FS1. El streaming en español está disponible en Peacock para todos los duelos.

Horarios de hoy en el Mundial 2026 en EE.UU.

Para este sábado 20 de junio, el calendario del Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá es el siguiente:

13 hs - Países Bajos vs. Suecia – Grupo F - Estadio Houston, con capacidad para 68.777 espectadores

- – Grupo F - Estadio Houston, con capacidad para 68.777 espectadores 16 hs - Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E - Estadio Toronto, con lugar para 43.036 espectadores

- – Grupo E - Estadio Toronto, con lugar para 43.036 espectadores 20 hs - Ecuador vs. Curazao – Grupo E - Estadio Kansas City, plazas para 69.045 espectadores

- – Grupo E - Estadio Kansas City, plazas para 69.045 espectadores 00 hs (del domingo 21 de junio)- Túnez vs. Japón – Grupo F - Estadio Monterrey, con capacidad para 51.243 espectadores

El Fan Fest en el partido entre Japón y Países Bajos por el Mundial 2026

En la primera fecha, Países Bajos empató 2 a 2 con Japón en el Estadio Dallas, en Texas, por lo que ambos se encuentran igualados en un punto en el grupo F. Por su parte, Suecia, líder en la tabla, venció a Túnez por 5 a 1 en el Estadio Monterrey.

De este modo, el duelo entre Países Bajos y Suecia podría ser trascendental para la zona F, con una fecha más aún por jugar. Por el lado del grupo E, Alemania venció 7 a 1 a Curazao en la primera jornada. Ahora, con una diferencia de gol importante en el marcador, el conjunto germano se ubica en el primer puesto.

Con su triunfo sobre Ecuador por 1 a 0, Costa de Marfil tendrá uno de los partidos más complicados este sábado 20 de junio. Una derrota podría dejarlo en el tercer lugar de cara a la última fecha de la fase de grupos.

La última fecha del grupo E y el grupo F del Mundial 2026 se llevará a cabo el jueves 25 de junio Hector Vivas - FIFA - FIFA

Grupos E y F del Mundial 2026: partidos y horarios de la última fecha del jueves 25 de junio

Luego de esta jornada del sábado 20 de junio, los seleccionados que conforman los grupos E y F afrontarán la última fecha el jueves 25 de junio:

16 hs - Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E - Estadio Filadelfia.

– Grupo E - Estadio Filadelfia. 16 hs - Ecuador vs. Alemania – Grupo E - Estadio Nueva York, Nueva Jersey.

– Grupo E - Estadio Nueva York, Nueva Jersey. 19 hs - Japón vs. Suecia – Grupo F - Estadio Dallas.

– Grupo F - Estadio Dallas. 19 hs - Túnez vs. Países Bajos – Grupo F - Estadio Kansas City.

Este año, el formato de clasificación es distinto, con el inicio de la ronda de eliminación en los 16avos. Los dos primeros de cada grupo clasifican directamente a esa ronda de 32; los ocho mejores terceros entre los 12 grupos también avanzan a la siguiente etapa, en una de las principales novedades del nuevo sistema ampliado a 48 selecciones.