En qué canal de EE.UU. pasan el partido de El Salvador vs. Guatemala por las eliminatorias de Concacaf

Las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) entran en su etapa decisiva, y cada punto cuenta para definir a los tres equipos que obtendrán su pase directo a la Copa Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

En la cuarta jornada de la tercera fase, las selecciones de El Salvador y Guatemala se enfrentarán nuevamente en un duelo crucial para sus aspiraciones, luego de un arranque con resultados irregulares que las mantiene en los últimos lugares del Grupo A , con tres y dos puntos, respectivamente.

La Selecta viene de caer 1-0 ante Panamá, que recobró terreno para pelear la cima contra Surinam, que ha dado la sorpresa al liderar el bombo con cinco unidades. Por su parte, la Bicolor llega después de empatar contra los surinameses, para sacar un punto y tratar de mantener vivas sus esperanzas mundialistas.

A qué hora y dónde ver en Estados Unidos el partido de El Salvador vs. Guatemala

El encuentro entre ambas escuadras se llevará a cabo el martes 14 de octubre, en el Estadio Cuscatlán de San Salvador, a las 22:00 horas (tiempo del Este de Estados Unidos).

Los aficionados podrán seguir la transmisión del partido en FOX Deportes, Golazo, Telemundo Deportes Ahora y Telemundo Universo con narración en español, mientras que en inglés estará disponible en CBS Sports Network, Golazo y Paramount+, de acuerdo con Concacaf.

Entrenamiento de El Salvador previo al partido contra Guatemala (X @LaSelecta_SLV)

Cómo llegan El Salvador y Guatemala al partido de eliminatorias mundialistas

El Salvador, dirigido por David Dóniga, viene de caer por la mínima (1-0) ante Panamá, un resultado que lo alejó de la cima del grupo, actualmente compartida por Surinam y los propios panameños, ambos con cinco puntos.

Pese a la derrota, La Selecta buscará hacer valer su localía y mantener su invicto en casa ante Guatemala en eliminatorias, en lo que será su quinto enfrentamiento histórico dentro de la competencia regional.

Guatemala y El Salvador no pueden cometer más errores (Concacaf)

Por su parte, Guatemala, al mando del técnico mexicano Luis Fernando Tena, llega con ánimo renovado tras rescatar un empate valioso frente al líder, Surinam, como visitante. Sin embargo, el conjunto chapín todavía no conoce la victoria en esta fase, con dos empates y una derrota, que lo mantienen en el fondo de la tabla con solo dos unidades.

Ambas selecciones ya se vieron las caras en la primera ronda de esta etapa clasificatoria, el pasado 4 de septiembre, donde El Salvador se impuso 1-0, en un partido muy cerrado que dejó la sensación de que la Bicolor podía ofrecer más. Este nuevo enfrentamiento será la oportunidad para que los guatemaltecos busquen revancha y reaviven su esperanza de asistir al Mundial.

Alineaciones de El Salvador y Guatemala para el partido de eliminatorias

Las posibles alineaciones de El Salvador y Guatemala para su segundo duelo de la Ronda Final de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, con base en sus juegos anteriores, serían las siguientes:

Las selecciones de El Salvador y Guatemala jugarán por segunda ocasión en el torneo de la Concacaf el 14 de octubre de 2025 (Facebook/La Selecta SLV) (Facebook/Federación de Fútbol de Guatemala)

Guatemala: Nicolás Hagen, Aaron Herrera, José Pinto, Nicolás Samayoa, José Morales, Stheven Robles, Jonathan Franco, Rodrigo Saravia, Jesús López, Rubio Rubin y Oscar Santis.

El Salvador: Mario González; Julio Sibrian, Henry Romero, Jorge Cruz, Diego Flores, Jefferson Valladares, Darwin Cerén, Mauricio Cerritos, Bryan Landaverde, Styven Vásquez y Brayan Gil.

Próximos partidos de El Salvador y Guatemala en las eliminatorias mundialistas

El 10 de octubre, Guatemala empató 1-1 con Surinam (Facebook/Federación de Fútbol de Guatemala)

Los próximos duelos de El Salvador y Guatemala en las eliminatorias mundialistas son los siguientes:

Jueves, 13 de noviembre de 2025

Guatemala vs. Panamá – Estadio Manuel Felipe Carrera – 22:00 hs (Este de EE.UU.)

Surinam vs. El Salvador — Estadio Franklin Essed — 18:00 hs (Este de EE.UU.)

Martes, 18 de noviembre de 2025