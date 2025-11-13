En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Guatemala vs. Panamá por las eliminatorias de Concacaf hoy

Las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) están a punto de llegar a su fin, y con ello se definirá a los tres equipos de la región que conseguirán su boleto para el Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, en donde Guatemala aún tiene esperanzas de llegar al certamen.

Dónde ver en vivo el partido entre Guatemala y Panamá

El partido entre la selección de Guatemala y Surinam se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre de 2025 en el Estadio Cementos Progreso, en la Ciudad de Guatemala, que será el último partido de la última ronda de las eliminatorias mundialistas de la región.

Guatemala sí podría clasificar al Mundial 2026 si obtiene buenos resultados en sus próximos partidos (Facebook/Federación de Fútbol de Guatemala)

Los aficionados en Estados Unidos que deseen ver en vivo el encuentro entre ambas escuadras podrán hacerlo a través de Telemundo Deportes y Ahora Universo, con narraciones en español; mientras que CBS Paramount también transmitirá el duelo, pero con narración en inglés, de acuerdo con Concacaf.

Cuáles son las posibilidades de Guatemala de clasificar directo al Mundial

Guatemala tiene esperanzas y posibilidades de poder calificar de manera directa a la Copa Mundial 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en español), después de que derrotara a El Salvador en el cuarto partido de las eliminatorias mundialistas de Concacaf.

Surinam es uno de los rivales directos de Guatemala en esta eliminatoria (Facebook/Dany Futbol2)

Con su último triunfo, la Bicolor se mantiene en tercer lugar del Grupo A, con cinco puntos, apenas uno abajo de los líderes del bombo, Surinam y Panamá, que cuentan ambos con seis unidades, después de que ambas escuadras empataran 1-1 en el último partido de octubre.

Para que Guatemala consiga su boleto a la justa mundialista del siguiente año, deberá ganar sus próximos dos partidos, ya que un error lo podría dejar fuera, incluso de la repesca intercontinental.

Cuáles son los partidos que faltan de las eliminatorias de Concacaf

La ronda final de las eliminatorias mundialistas de Concacaf se dividió en tres etapas, entre los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, con un total de seis partidos por escuadra, tres como locales y tres como visitantes, de los cuales solo restan dos encuentros más por jugar, según lo establecido por la confederación.

Con las dos fechas de noviembre, Guatemala se juega el pase a su primer Mundial (Facebook/FederacióndeFútboldeGuatemala)

Estos son los últimos partidos de Concacaf para las clasificaciones mundialistas:

Jueves, 13 de noviembre de 2025

Surinam vs. El Salvador - Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR

Bermuda vs. Curazao- Bermuda National Sports Centre, Devonshire, BER

Trinidad y Tobago vs. Jamaica - Hasely Crawford Stadium, Port of Spain, TRI

Haití vs. Costa Rica -Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW

Guatemala vs. Panamá - Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA

Nicaragua vs. Honduras - Estadio Nacional, Managua, NCA

Martes, 18 de noviembre de 2025