En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Guatemala vs. Panamá por las eliminatorias de Concacaf hoy
La Bicolor enfrentará los partidos más importantes de su historia para definir si consigue su pase directo a la Copa Mundial
Las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) están a punto de llegar a su fin, y con ello se definirá a los tres equipos de la región que conseguirán su boleto para el Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, en donde Guatemala aún tiene esperanzas de llegar al certamen.
Dónde ver en vivo el partido entre Guatemala y Panamá
El partido entre la selección de Guatemala y Surinam se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre de 2025 en el Estadio Cementos Progreso, en la Ciudad de Guatemala, que será el último partido de la última ronda de las eliminatorias mundialistas de la región.
Los aficionados en Estados Unidos que deseen ver en vivo el encuentro entre ambas escuadras podrán hacerlo a través de Telemundo Deportes y Ahora Universo, con narraciones en español; mientras que CBS Paramount también transmitirá el duelo, pero con narración en inglés, de acuerdo con Concacaf.
Cuáles son las posibilidades de Guatemala de clasificar directo al Mundial
Guatemala tiene esperanzas y posibilidades de poder calificar de manera directa a la Copa Mundial 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en español), después de que derrotara a El Salvador en el cuarto partido de las eliminatorias mundialistas de Concacaf.
Con su último triunfo, la Bicolor se mantiene en tercer lugar del Grupo A, con cinco puntos, apenas uno abajo de los líderes del bombo, Surinam y Panamá, que cuentan ambos con seis unidades, después de que ambas escuadras empataran 1-1 en el último partido de octubre.
Para que Guatemala consiga su boleto a la justa mundialista del siguiente año, deberá ganar sus próximos dos partidos, ya que un error lo podría dejar fuera, incluso de la repesca intercontinental.
Cuáles son los partidos que faltan de las eliminatorias de Concacaf
La ronda final de las eliminatorias mundialistas de Concacaf se dividió en tres etapas, entre los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2025, con un total de seis partidos por escuadra, tres como locales y tres como visitantes, de los cuales solo restan dos encuentros más por jugar, según lo establecido por la confederación.
Estos son los últimos partidos de Concacaf para las clasificaciones mundialistas:
Jueves, 13 de noviembre de 2025
- Surinam vs. El Salvador - Dr. Ir. Franklin Essed Stadion, Paramaribo, SUR
- Bermuda vs. Curazao- Bermuda National Sports Centre, Devonshire, BER
- Trinidad y Tobago vs. Jamaica - Hasely Crawford Stadium, Port of Spain, TRI
- Haití vs. Costa Rica -Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW
- Guatemala vs. Panamá - Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala, GUA
- Nicaragua vs. Honduras - Estadio Nacional, Managua, NCA
Martes, 18 de noviembre de 2025
- Guatemala vs. Surinam - Estadio Cementos Progreso, Ciudad de Guatemala
- Costa Rica vs. Honduras - Estadio Nacional, San José, CRC
- Panamá vs. El Salvador - Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá, PAN
- Jamaica vs. Curazao - National Stadium, Kingston, JAM
- Trinidad y Tobago vs. Bermuda - Hasely Crawford Stadium, Port of Spain, TRI
- Haití vs. Nicaragua - Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW.
