En qué canal de EE.UU. pasan los partidos de las eliminatorias de Concacaf hoy

La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español), se prepara para dos jornadas cruciales en las Eliminatorias: el 13 y 18 de noviembre, que serán fechas determinantes para sellar el pase al Mundial 2026. La guía completa de televisión para ver los partidos en Estados Unidos.

En qué canal pasan los partidos de eliminatorias Concacaf

La cobertura de los partidos en vivo en Estados Unidos se podrá ver en español en las señales de Telemundo Deportes Ahora, Universo, y las plataformas de streaming, destacó Concacaf.

Honduras lidera el grupo C con 8 puntos y sus próximos partidos se podrán ver por Telemundo Deportes Ahora, Universo, plataformas de streaming y CBS Paramount (X/@FFH_Honduras)

En inglés, los partidos podrán verse en CBS Paramount. Desde Telemundo informaron que la señal de su streaming también estará disponible en Peacock y el portal de NBC.

Cuál es el horario de los partidos de hoy en Concacaf

El 13 de noviembre se espera una jornada extensa de partidos. Estos son los enfrentamientos y los horarios para disfrutarlos en vivo, según la página oficial de Concacaf:

Surinam vs. El Salvador : juegan a las 17.00 (tiempo del Este) y se puede ver por Universo o Peacock.

: juegan a las 17.00 (tiempo del Este) y se puede ver por Universo o Peacock. Bermuda vs. Curazao: juegan a las 17.00 (tiempo del Este) y se puede ver por Telemundo Deportes Ahora

juegan a las 17.00 (tiempo del Este) y se puede ver por Telemundo Deportes Ahora Trinidad y Tobago vs. Jamaica : juegan a las 19.00 (tiempo del Este) y se puede ver por Universo / Peacock.

: juegan a las 19.00 (tiempo del Este) y se puede ver por Universo / Peacock. Guatemala vs. Panamá: juegan a las 21.00 (tiempo del Este) y se puede ver por Telemundo Deportes Ahora.

juegan a las 21.00 (tiempo del Este) y se puede ver por Telemundo Deportes Ahora. Nicaragua vs. Honduras: juegan a las 21.00 (tiempo del Este) y se puede ver por Universo / Peacock.

juegan a las 21.00 (tiempo del Este) y se puede ver por Universo / Peacock. Haití vs. Costa Rica: juegan a las 19.00 (tiempo del Este) y se puede ver por Telemundo App.

Surinam y El Salvador se enfrentarán dentro del torneo clasificatorio de la Concacaf (Facebook/Surinaamse Voetbal Bond) (Facebook/La Selecta SLV)

Como se encuentra la tabla de posiciones de todos los grupos de Concacaf

Grupo A

Panamá - 6 puntos.

Surinam - 6 puntos.

Guatemala - 5 puntos.

El Salvador - 3 puntos.

Grupo B

Jamaica - 9 puntos.

Curazao - 8 puntos.

Trinidad y Tobago - 5 puntos.

Bermuda - 0 puntos.

Grupo C

Honduras - 8 puntos.

Costa Rica - 6 puntos.

Haití - 5 puntos.

Nicaragua - 1 punto.

La Selección de Jamaica lidera la tabla de posiciones del grupo B en las clasificatorias de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 (Facebook/Jamaica Football Federation J.F.F)

En el grupo A Surinam dio sorpresa y se mantiene en el primer lugar. Jugarán en casa contra El Salvador y buscarán mantenerse arriba. Panamá, el favorito inicial, presentó un rendimiento irregular y se enfrentarán a Guatemala en un partido clave y hostil, según la FIFA.

El grupo B, con Bermudas prácticamente afuera, se centra en Jamaica, Curazao y Trinidad y Tobago. Jamaica lidera el grupo con una ligera ventaja y enfrenta una visita crucial a Trinidad y Tobago. Curazao debería ganar su partido como visitante contra la ya eliminada Bermudas.

Finalmente, en el grupo C, Honduras tiene grandes esperanzas de clasificar a la Copa Mundial 2026. Necesitan ganar contra Nicaragua y esperar un empate en el crucial duelo entre Haití y Costa Rica. Si se dan ambos resultados, Honduras aseguraría su pase al Mundial por primera vez desde 2014.

Cuáles son los partidos de la Concacaf para la próxima semana

Los próximos encuentros serán el martes 18 de noviembre, última fecha. Desde Concacaf informaron los duelos y los estadios en los que se jugará:

La ronda final de Concacaf definirá quiénes son los equipos que clasificarán a la Copa del Mundo 2026