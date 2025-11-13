En qué canal de EE.UU. pasan los partidos de las eliminatorias de Concacaf hoy
Los últimos enfrentamientos serán clave para definir cuáles serán las selecciones que logren su pase directo al Mundial 2026
La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf, por sus siglas en español), se prepara para dos jornadas cruciales en las Eliminatorias: el 13 y 18 de noviembre, que serán fechas determinantes para sellar el pase al Mundial 2026. La guía completa de televisión para ver los partidos en Estados Unidos.
En qué canal pasan los partidos de eliminatorias Concacaf
La cobertura de los partidos en vivo en Estados Unidos se podrá ver en español en las señales de Telemundo Deportes Ahora, Universo, y las plataformas de streaming, destacó Concacaf.
En inglés, los partidos podrán verse en CBS Paramount. Desde Telemundo informaron que la señal de su streaming también estará disponible en Peacock y el portal de NBC.
Cuál es el horario de los partidos de hoy en Concacaf
El 13 de noviembre se espera una jornada extensa de partidos. Estos son los enfrentamientos y los horarios para disfrutarlos en vivo, según la página oficial de Concacaf:
- Surinam vs. El Salvador: juegan a las 17.00 (tiempo del Este) y se puede ver por Universo o Peacock.
- Bermuda vs. Curazao: juegan a las 17.00 (tiempo del Este) y se puede ver por Telemundo Deportes Ahora
- Trinidad y Tobago vs. Jamaica: juegan a las 19.00 (tiempo del Este) y se puede ver por Universo / Peacock.
- Guatemala vs. Panamá: juegan a las 21.00 (tiempo del Este) y se puede ver por Telemundo Deportes Ahora.
- Nicaragua vs. Honduras: juegan a las 21.00 (tiempo del Este) y se puede ver por Universo / Peacock.
- Haití vs. Costa Rica: juegan a las 19.00 (tiempo del Este) y se puede ver por Telemundo App.
Como se encuentra la tabla de posiciones de todos los grupos de Concacaf
Grupo A
- Panamá - 6 puntos.
- Surinam - 6 puntos.
- Guatemala - 5 puntos.
- El Salvador - 3 puntos.
Grupo B
- Jamaica - 9 puntos.
- Curazao - 8 puntos.
- Trinidad y Tobago - 5 puntos.
- Bermuda - 0 puntos.
Grupo C
- Honduras - 8 puntos.
- Costa Rica - 6 puntos.
- Haití - 5 puntos.
- Nicaragua - 1 punto.
En el grupo A Surinam dio sorpresa y se mantiene en el primer lugar. Jugarán en casa contra El Salvador y buscarán mantenerse arriba. Panamá, el favorito inicial, presentó un rendimiento irregular y se enfrentarán a Guatemala en un partido clave y hostil, según la FIFA.
El grupo B, con Bermudas prácticamente afuera, se centra en Jamaica, Curazao y Trinidad y Tobago. Jamaica lidera el grupo con una ligera ventaja y enfrenta una visita crucial a Trinidad y Tobago. Curazao debería ganar su partido como visitante contra la ya eliminada Bermudas.
Finalmente, en el grupo C, Honduras tiene grandes esperanzas de clasificar a la Copa Mundial 2026. Necesitan ganar contra Nicaragua y esperar un empate en el crucial duelo entre Haití y Costa Rica. Si se dan ambos resultados, Honduras aseguraría su pase al Mundial por primera vez desde 2014.
Cuáles son los partidos de la Concacaf para la próxima semana
Los próximos encuentros serán el martes 18 de noviembre, última fecha. Desde Concacaf informaron los duelos y los estadios en los que se jugará:
- Guatemala vs. Surinam: a las 20.00 hs, en el Estadio Manuel Felipe Carrera “El Trébol, Ciudad de Guatemala.
- Costa Rica vs. Honduras, a las 20.00 hs, en el Estadio Nacional, San José, CRC.
- Panamá vs. El Salvador: a las 20.00 hs, en el Estadio Rommel Fernández, Ciudad de Panamá.
- Jamaica vs. Curazao: a las 20.00 hs, en el National Stadium, Kingston, JAM. Trinidad y Tobago vs. Bermuda: a las 20.00 hs, en el Hasely Crawford Stadium, Port of Spain, TRI.
- Haití vs. Nicaragua: a las 20.00 hs, en el Stadion Ergilio Hato, Willemstad, CUW
