FIFA Heroes: qué esperar del nuevo juego que anticipa el Mundial 2026 en Estados Unidos

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés), continúa su camino para el Mundial 2026. Desde la revelación de las sedes, el lanzamiento del balón oficial y hasta la presentación de las mascotas, la fiebre mundialista comienza a tomar forma. En esta ocasión, la organización lanzó un nuevo juego de video para acercar a los aficionados con la justa mundialista que se llevará a cabo entre México, Estados Unidos y Canadá.

FIFA Heroes, el nuevo videojuego para celebrar el Mundial 2026

FIFA, en asociación con el estudio de desarrollo de juegos, Enver, con sede en Nueva York, lanzaron un juego de fútbol arcade de cinco contra cinco, el cual estará disponible en 2026 en varias plataformas como PlayStation, Xbox, Switch, iOS y dispositivos Android, de acuerdo con la organización.

Aunque aún no hay una fecha oficial para su lanzamiento, la FIFA emocionó a los aficionados con un primer avance de lo que se espera para el juego, el cual incluirá a las mascotas del mundial Maple, Zayu y Clutch, como los protagonistas.

De acuerdo con ESPN, se tratará de un juego de fútbol sala en la que se incluyen las mascotas oficiales, futbolistas internacionales, personajes ficticios. De esta manera, los jugadores podrán crear un equipo con estos elementos para realizar partidas individuales o multijugador.

Cada sede cuenta con su mascota (Captura de pantalla YouTube/@FIFA) (Captura de pantalla YouTube/@FIFA)

“En la FIFA, nuestra prioridad siempre ha sido unir a las personas a través de la pasión por el fútbol. Con FIFA Heroes, los aficionados podrán crear un equipo multiverso combinando a sus héroes de ficción más queridos, sus jugadores favoritos y nuestras mascotas", señaló Christian Volk, director de la Subdivisión de eFootball y Gaming de la FIFA.

FIFA Heroes tendrá modo de juego Copa Mundial de la FIFA 2026

En 2022, la empresa Electronic Arts (EA) anunció que dejará de producir el popular juego de fútbol FIFA que lanzaba cada año desde 1993, tras romper relaciones con la organización, según BBC. Por lo tanto, la compañía cambió el nombre del juego y dejó de lanzar el video de la Copa Mundial de la FIFA, tal como lo hacía en cada ciclo mundialista.

El Mundial 2026 se realizará en Estados Unidos, México y Canadá (X/@FIFAWorldCup) (X/@FIFAWorldCup)

Uno de los motivos fue el costo de la licencia para el corporativo, el cual costaba más de un millón de dólares. Aunque, la empresa siguió con el lanzamiento del juego con nuevas mecánicas de juego y modos de juego, tuvo que dejar atrás otras experiencias tras la cancelación de la licencia con FIFA.

En este nuevo modo, los usuarios podrán disfrutar de una experiencia de fútbol reinterpretada con clásicos, desde futbolistas actuales y leyendas retiradas, mascotas de todos los tiempos, recuerda FIFA.

El organismo destacó que con este juego y las nuevas modalidades buscan capturar lo que hace que el fútbol sea tan atractivo: velocidad, emoción y rivalidad.

Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

Al arranque del mes de octubre, la FIFA sorprendió al mundo al hacer la presentación de Trionda, el balón oficial de las competencias mundialistas de 2026. El esférico llevará ese nombre en honor a las tres sedes en las que se disputarán los 104 partidos de la justa.

Trionda será el balón oficial con el que se jugarán los 104 partidos del Mundial 2026 (WEB/FIFA)

A siete meses de que se lleve a cabo la inauguración oficial, Trionda rinde homenaje a los países anfitriones. “Tri” que significa tres, y del sugerente término “onda”, que hace referencia a una ola colectiva de alegría.

Adidas fue la empresa encargada del diseño, el cual incluye la iconografía de los países anfitriones. México destaca con su águila verde; Canadá con las horas de arce color rojo, y Estados Unidos con sus estrellas azules.

El estampado del esférico, cuenta con relieves con los símbolos de los países sedes, así como ribetes dorados que perfilan la superficie, explicó la FIFA a través de sus redes sociales, donde se presentaron los detalles del balón oficial.