En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Honduras vs. Costa Rica hoy

Honduras y Costa Rica se enfrentarán en la fase final de las eliminatorias del torneo clasificatorio de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) el 9 de octubre de 2025.

Honduras llegará al partido como líder del Grupo C , como muestra la tabla de clasificaciones de la Concacaf. La selección cuenta con 4 puntos después de empatar en ceros contra Haití y haberle ganado a Nicaragua con un marcador 2-0 .

La Selección de Honduras compartió imágenes de cómo se prepararon para el partido contra Costa Rica (Facebook/Selección Nacional de Honduras - Fenafuth)

Los equipos centroamericanos competirán para acercarse un paso más al boleto que asegurará su participación en la Copa Mundial de Fútbol de 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Hora y dónde ver en vivo el partido de Honduras vs. Costa Rica desde EE.UU.

El partido de Honduras contra Costa Rica se llevará a cabo el jueves 9 de octubre en el Estadio General Francisco Morazán, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras.

El juego comenzará a las 20.00 hs, tiempo de Centroamérica. Esto quiere decir que en EE.UU. el enfrentamiento iniciará a las 22.00 hs, tiempo del Este (ET).

el enfrentamiento iniciará a las (ET). Como señaló la Concacaf, los aficionados en Estados Unidos podrán sintonizar el partido en la televisora CBS Sports Network, así como en las plataformas de Golazo y Paramount+.

Probables alineaciones para Honduras vs. Costa Rica

La Selección de Honduras se encuentra bajo la dirección de Reinaldo Rueda. Entre los futbolistas lesionados que no participarán en este juego se encuentran: Denil Maldonado, Edwin Rodríguez, José Julián Martínez, Dixon Ramírez y David Ruiz.

Por el otro lado, la Selección de Costa Rica está liderada por el mexicano Miguel Herrera, quien decidió dejar fuera del partido a Anthony Contreras, Ariel Lassiter y Brandon Aguilera. Hasta el momento, el único jugador lesionado que se sabe estará ausente es Patrick Sequeira.

Con esa información, las posibles alineaciones de los equipos centroamericanos serían las siguientes:

Honduras: Edrick Menjívar, Andy Nájar, Getsel Montes, Luis Vega, Joseph Rosales, Deiby Flores, Jorge Álvarez, Romell Quioto, José Pinto, Luis Palma y Antony Lozano.

Edrick Menjívar, Andy Nájar, Getsel Montes, Luis Vega, Joseph Rosales, Deiby Flores, Jorge Álvarez, Romell Quioto, José Pinto, Luis Palma y Antony Lozano. Costa Rica: Keylor Navas, Carlos Mora, Kendall Waston, Alexis Gamboa, Juan Pablo Vargas, Joseph Mora, Kenneth Vargas, Orlando Galo, Josimar Alcócer, Manfred Ugalde y Alonso Martínez.

La Selección de Costa Rica entrenó para sus próximos juegos contra Honduras y Nicaragua (X/@fedefutbolcrc)

Cómo va la tabla de la Concacaf para el Mundial 2026

El torneo de la Concacaf para conseguir un pase para el Mundial 2026 de la FIFA está compuesto por tres grupos. De acuerdo con la confederación, la tabla de posiciones presenta los siguientes resultados:

Grupo A

Surinam : 4 puntos

: 4 puntos El Salvador : 3 puntos

: 3 puntos Panamá : 2 puntos

: 2 puntos Guatemala: 1 punto

Grupo B

Jamaica : 6 puntos

: 6 puntos Curazao : 4 puntos

: 4 puntos Trinidad y Tobago : 1 punto

: 1 punto Bermudas: 0 puntos

Grupo C

Honduras : 4 puntos

: 4 puntos Costa Rica : 2 puntos

: 2 puntos Haití : 2 puntos

: 2 puntos Nicaragua: 1 punto

Honduras ocupa el primer lugar del Grupo C al contar con el doble de puntos que Costa Rica y Haití (Facebook/Concacaf)

Honduras vs. Costa Rica: un partido clásico

Los partidos entre Costa Rica y Honduras son considerados un clásico centroamericano. El periodista deportivo Luis Enrique Bolaños explicó que esto se debe a que ambas selecciones cuentan con la mayor experiencia internacional entre los equipos de esta región, al haber participado en más mundiales de fútbol.

El juego del 9 de octubre será la primera vez que ambos países se enfrentarán dentro del torneo clasificatorio de la Concacaf para la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

“Si nos vamos por historia, Costa Rica siempre ha tenido una mejor historia a nivel de mundiales”, declaró Keylor Navas, portero de la Selección de Costa Rica, como reportó ESPN. “Ellos pueden hablar de su momento, pero los partidos se ganan en la cancha. Nosotros tomamos todo con calma, sin prestar atención a lo que digan”.