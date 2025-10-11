En qué canal de EE.UU. pasan el partido de México vs. Argentina: hora y cómo mirar en vivo el Mundial Sub 20
El desafío de los cuartos de final entre la albiceleste y el tri tiene como sede el estadio Nacional de Santiago de Chile
La selección argentina Sub 20 se medirá este sábado ante México en los cuartos de final del Mundial de Chile. Los sudamericanos buscan su séptimo título mundial, no llegan a semifinales desde su último campeonato en 2007. México, por su parte, aspira a su primer trofeo de la categoría, en la que solo ha sido subcampeón en 1977 y tercero en 2011.
En qué canal de EE.UU. pasan el Argentina vs. México
- El encuentro será a las 19 horas (tiempo del Este en EE.UU.) en el Estadio Nacional de Santiago. El encuentro se transmitirá en vivo por televisión. En México, podrá verse gratis por Canal 9, y por TUDN y ViX en Estados Unidos.
- Para el seguimiento del partido en línea también habrá un minuto a minuto en vivo desde Canchallena.com.
El historial entre ambas selecciones en Mundiales Sub 20 registra tres enfrentamientos. Argentina ganó dos: 1 a 0 en Colombia 2011 (gol de Erik Lamela) y 1 a 0 en Canadá 2007 (gol de Maximiliano Moralez). La única victoria mexicana fue en Nigeria 1997 por 4 a 1.
El ganador de este cruce avanzará a semifinales para medirse con el vencedor de España vs. Colombia, que jugarán el sábado a las 17 de octubre.
Figuras como Maher Carrizo, Gilberto Mora, Milton Delgado, Hugo Camberos, Tobías Ramírez y Elías Montiel, ya destacados en sus ligas, vivirán su primera gran experiencia representando a su país.
Cómo llegan Argentina y México a este encuentro del Mundial Sub 20
El equipo dirigido por Diego Placente llega invicto, con cuatro victorias consecutivas. En octavos de final, goleó 4 a 0 a Nigeria con anotaciones de Alejo Sarco, Maher Carrizo (dos veces) y Mateo Silvetti. Previamente, dominó el grupo D con triunfos sobre Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), consolidándose como candidato. Sin embargo, Placente no contará con Álvaro Montoro, quien sufrió una fractura de clavícula derecha y será intervenido. Gianluca Prestianni, su reemplazante, es el principal candidato.
México también arriba invicto a esta instancia. Eliminó a Chile en octavos con una contundente victoria 4 a 1, gracias a los goles de Tahiel Jiménez, Iker Fimbres y Hugo Camberos (dos veces). En la fase inicial, el combinado norteamericano fue escolta de Marruecos en la zona C con cinco puntos, producto de una victoria 1 a 0 ante los marroquíes y empates 2 a 2 frente a Brasil y España.
Según los pronósticos de las apuestas, Argentina es favorita al triunfo con una cuota máxima de 2.05, mientras que la victoria de México cotiza 3.90. El empate, que llevaría a penales, paga hasta 3.55.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
Más notas de Deportes USA
- 1
La guerra comercial vuelve a escalar: Trump anunció un arancel adicional de 100% a productos chinos
- 2
Ocurrió en Nueva York: una mariposa monarca volvió a volar gracias a un trasplante de alas
- 3
Gloria Estefan contó el caso: ganó la lotería de visas hace 25 años e hizo su vida en EE.UU., pero el ICE la arrestó
- 4
El “escudo” de Gavin Newsom para los vendedores ambulantes en California: la nueva ley que los protege del ICE