Intentaron enviar más de US$14 millones en joyas falsas a Chicago, pero la CBP los descubrió

El pasado 1° de mayo, integrantes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) llevaron a cabo la retención de un cargamento en la zona de Louisville, Kentucky. La mercancía, que fue enviada desde Hong Kong, se dirigía rumbo a la ciudad de Chicago con 1622 piezas de joyas falsas y tenía un valor estimado superior a los 14 millones de dólares.

La incautación de la CBP a un cargamento de joyas falsas que se dirigía a Chicago

El cargamento ilegal proveniente de Asia contenía un total de 1227 brazaletes y 395 collares de imitación. Según los cálculos publicados por la agencia en un comunicado oficial, el precio de venta de estos objetos en el mercado estadounidense rondaba la cifra de US$14,1 millones, si se toma en cuenta el valor de los productos auténticos.

El cargamento incautado por la CBP en Louisville con destino a Chicago

La apariencia de estos elementos guardaba una similitud con los diseños de marcas como Cartier, Tiffany y Van Cleef and Arpels. Los agentes de la CBP mantuvieron sospechas sobre la legitimidad de la joyería y procedieron a su detención para una revisión en profundidad.

Para el análisis, los oficiales enviaron documentos y fotografías a especialistas de comercio del Centro de Excelencia y Pericia de Productos de Consumo y Comercialización Masiva. Estos expertos trabajaron en conjunto con los titulares de las marcas de fábrica para la verificación de cada producto.

El resultado del peritaje confirmó la falta de autenticidad de los objetos, lo que derivó en el decomiso de la totalidad de la carga por parte de la CBP en Louisville.

CBP trabaja con las marcas para evitar la entrada de productos falsificados

Phil Onken, director del puerto de Louisville, brindó declaraciones sobre el accionar de los agentes. El funcionario manifestó: “Nuestras principales preocupaciones en situaciones como estas son la seguridad del consumidor y la protección de la marca registrada”.

Onken añadió que el organismo mantiene la colaboración con los socios comerciales para la identificación y el decomiso de mercancía que infrinja las marcas de fábrica. Así como en este caso, las autoridades se alinean con las compañías con el objetivo de evitar las falsificaciones.

La CBP detuvo un cargamento de joyería falsa que se dirigía rumbo a Chicago, Illinois CBP

“Las falsificaciones como estas defraudan al usuario y con frecuencia son de calidad inferior. No cumplen con los estándares del producto original”, indicó el funcionario.

El programa de la CBP que resultó en la incautación de millones de productos falsos

Según detalló el organismo, la lucha contra la entrada de imitaciones forma parte de un programa de aplicación de derechos de propiedad intelectual por parte del gobierno estadounidense.

La CBP informa sobre los riesgos de comprar productos falsificados en Estados Unidos

Durante el año fiscal 2025, la CBP realizó el decomiso de más de 78 millones de artículos falsificados en todo el país norteamericano. El valor de estos bienes, bajo la estimación del precio de venta del fabricante si los productos fueran de origen auténtico, superaba los US$7,3 mil millones.

La agencia cuenta con un portal en la red bajo el nombre de “Fake Goods Real Dangers” donde los ciudadanos pueden obtener información sobre las consecuencias de la compra de estos objetos.