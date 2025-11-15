En qué canal de EE.UU. pasan el partido de México vs. Uruguay por la fecha FIFA en la previa al Mundial

México y Uruguay se enfrentarán este sábado 15 de noviembre en uno de los partidos amistosos de la Fecha FIFA. Aunque ambos equipos ya calificaron a la Copa Mundial de 2026, el resultado de este encuentro podría ser significativo para sus posiciones en el ranking internacional.

El seleccionador de México, Javier Aguirre, da indiaciones durante un partido amistoso frente a Ecuador, el martes 14 de octubre de 2025 (AP Foto/Eduardo Verdugo) Eduardo Verdugo - AP

Un dato interesante sobre este partido se encuentra en el ranking internacional de la FIFA. México ocupa la posición número 14 en este listado, con un puntaje de 1682,52, mientras que Uruguay se encuentra en el lugar 15, con 1677,57 puntos.

Con los resultados de los últimos partidos, la selección mexicana perdió 5,86 puntos. Por su parte, Uruguay ganó 3,92 puntos. Con una diferencia de apenas 4,95 puntos, el resultado del próximo sábado podría ayudar a los uruguayos a rebasar a México en el ranking de la federación.

Hora y dónde ver en vivo el partido de México vs. Uruguay desde EE.UU.

El enfrentamiento entre México y Uruguay está programado para el sábado 15 de noviembre de 2025. De acuerdo con la página oficial de la FIFA, el recinto elegido será el Estadio Corona, el cual se ubica en la ciudad de Torreón, en Coahuila, México. El juego comenzará a las 20.00 hs tiempo del Este (ET).

De acuerdo con la plataforma de streaming DAZN, el partido podrá seguirse en vivo desde Estados Unidos en los siguientes canales y servicios:

TUDN

ViX Premium

Fubo Sports

FOX Deportes

Univision

Posibles formaciones de México vs. Uruguay

Los directores técnicos Javier Aguirre y Marcelo Bielsa confirmaron a los 26 futbolistas que formarán parte de sus respectivas selecciones durante las Fechas FIFA en noviembre.

De acuerdo con los comunicados y las formaciones de sus últimos partidos, los jugadores que podrían participar en este evento son:

México : L. Malagón, K. Álvarez, C. Montes, J. Vásquez, J. Gallardo, G. Mora, E. Álvarez, M. Ruiz, R. Alvarado, R. Jiménez y H. Lozano.

: L. Malagón, K. Álvarez, C. Montes, J. Vásquez, J. Gallardo, G. Mora, E. Álvarez, M. Ruiz, R. Alvarado, R. Jiménez y H. Lozano. Uruguay: S. Mele, N. Nández, R. Araujo, S. Cáceres, M. Viña, G. De Arrascaeta, M. Ugarte, R. Bentancur, F. Pellistri, S. Homenchenko y M. Araujo.

Cabe mencionar que dentro del equipo uruguayo estarán varios deportistas que actualmente juegan en la Liga MX, según Claro Sports.

Entre ellos se encuentran Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre, Juan Manuel Sanabria, Santiago Mele y Santiago Homenchenko.

La escuadra mexicana compartió fotografías de su entrenamiento antes del partido del sábado (Facebook/Selección Nacional de México)

Historial entre las selecciones nacionales de México y Uruguay

México y Uruguay se han enfrentado en múltiples ocasiones a lo largo de su historia futbolística. La selección uruguaya ha demostrado un mayor dominio en sus últimos partidos contra la escuadra mexicana. Por ejemplo, el último juego entre ambas ocurrió en junio de 2024 y terminó con un marcador 4-0 a favor de Uruguay, como recordó ESPN.

La Celeste también goleó al Tri en años anteriores: en junio de 2023 lo hicieron con un 3-0 y en septiembre de 2018 el resultado fue de 4-1. Todos esos encuentros fueron amistosos.

La última victoria mexicana sucedió en junio de 2016, durante la Copa América. En esa fecha, México se impuso con tres goles frente a uno de Uruguay. En 2011 y 2010, los uruguayos cantaron victoria con 1-0 en ambas instancias, de acuerdo con ESPN.