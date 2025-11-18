En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Panamá vs. El Salvador por las eliminatorias de Concacaf
Será el último partido de ambas selecciones antes de que se determinen los equipos que clasifican al Mundial 2026
Las selecciones de Panamá y El Salvador se preparan para disputar su último partido de las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), donde aún falta definir el equipo que irá a la cita internacional. En el caso de Panamá, la escuadra viene de derrotar a Guatemala en el quinto partido de la ronda final, lo que le da amplias posibilidades de clasificar de manera directa a la Copa Mundial 2026, al mantenerse en el segundo lugar de la tabla del Grupo A.
A qué hora y dónde ver el partido entre Panamá y El Salvador en Estados Unidos
El partido entre Panamá y El Salvador, como parte de las eliminatorias mundialistas de la región, se llevará a cabo este martes 18 de noviembre a las 20.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos, en el Estadio Rommel Fernández de Panamá.
Los fanáticos podrán ver el encuentro en vivo desde el país norteamericano a través de Telemundo Deportes y Ahora Universo con narraciones en español, o por medio de CBS Paramount con narración en inglés, de acuerdo con el sitio oficial de la Concacaf.
Cómo llegan El Salvador y Panamá a su último partido de eliminatorias
Los panameños compiten directamente contra Surinam por el liderato del grupo, al estar empatados en puntos y solo con una mínima diferencia de goles, por lo que cualquiera de las dos escuadras podrían quedarse en la cima y así obtener su pase directo al Mundial.
El Salvador llega a su último partido fuera de todas las posibilidades matemáticas de obtener un pase para la Copa Mundial del siguiente año, ya que se ubica en el fondo de la tabla del Grupo A, con apenas tres puntos.
La Selecta tenía una ligera probabilidad de conseguir un pase para el Mundial si no cometía ningún error, lo que significaba no perder ninguno de sus últimos dos juegos.
Alineaciones de Panamá y El Salvador en el último partido
Las alineaciones oficiales de Panamá y El Salvador aún no se confirman de manera oficial, pero con base en las formaciones pasadas, estos serían los jugadores que iniciarían el encuentro:
Cómo va la tabla de las eliminatorias de Concacaf
Previo al último partido de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, así va la tabla de clasificaciones:
Grupo A
- Surinam: 9 puntos
- Panamá: 9 puntos
- Guatemala: 5 puntos
- El Salvador: 3 puntos
Grupo B
- Curazao: 11 puntos
- Jamaica: 10 puntos
- Trinidad y Tobago: 6 puntos
- Bermudas: 0 puntos
Grupo C
- Honduras: 8 puntos
- Haití: 8 puntos
- Costa Rica: 6 puntos
- Nicaragua: 4 puntos
Mejor segundo lugar
- Jamaica: 10 puntos
- Panamá: 9 puntos
- Haití: 8 puntos
