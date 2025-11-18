En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Panamá vs. El Salvador por las eliminatorias de Concacaf

Las selecciones de Panamá y El Salvador se preparan para disputar su último partido de las eliminatorias mundialistas de la Confederación de Fútbol de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (Concacaf), donde aún falta definir el equipo que irá a la cita internacional. En el caso de Panamá, la escuadra viene de derrotar a Guatemala en el quinto partido de la ronda final, lo que le da amplias posibilidades de clasificar de manera directa a la Copa Mundial 2026, al mantenerse en el segundo lugar de la tabla del Grupo A.

A qué hora y dónde ver el partido entre Panamá y El Salvador en Estados Unidos

El partido entre Panamá y El Salvador, como parte de las eliminatorias mundialistas de la región, se llevará a cabo este martes 18 de noviembre a las 20.00 hs, tiempo del Este de Estados Unidos, en el Estadio Rommel Fernández de Panamá.

El Salvador tiene pocas posibilidades de llegar de manera directa al Mundial 2026 (X @LaSelecta)

Los fanáticos podrán ver el encuentro en vivo desde el país norteamericano a través de Telemundo Deportes y Ahora Universo con narraciones en español, o por medio de CBS Paramount con narración en inglés, de acuerdo con el sitio oficial de la Concacaf.

Cómo llegan El Salvador y Panamá a su último partido de eliminatorias

Los panameños compiten directamente contra Surinam por el liderato del grupo, al estar empatados en puntos y solo con una mínima diferencia de goles, por lo que cualquiera de las dos escuadras podrían quedarse en la cima y así obtener su pase directo al Mundial.

El Salvador llega a su último partido fuera de todas las posibilidades matemáticas de obtener un pase para la Copa Mundial del siguiente año, ya que se ubica en el fondo de la tabla del Grupo A, con apenas tres puntos.

El Salvador quedó con tres puntos en las eliminatorias mundialistas (Concacaf) DONCREATION

La Selecta tenía una ligera probabilidad de conseguir un pase para el Mundial si no cometía ningún error, lo que significaba no perder ninguno de sus últimos dos juegos.

Alineaciones de Panamá y El Salvador en el último partido

Las alineaciones oficiales de Panamá y El Salvador aún no se confirman de manera oficial, pero con base en las formaciones pasadas, estos serían los jugadores que iniciarían el encuentro:

El Salvador quedó fuera de las oportunidades de llegar al Mundial 2026 (Concacaf) DONCREATION

Cómo va la tabla de las eliminatorias de Concacaf

Previo al último partido de las eliminatorias mundialistas de Concacaf, así va la tabla de clasificaciones:

Grupo A

Surinam : 9 puntos

: 9 puntos Panamá : 9 puntos

: 9 puntos Guatemala : 5 puntos

: 5 puntos El Salvador: 3 puntos

Grupo B

Curazao : 11 puntos

: 11 puntos Jamaica : 10 puntos

: 10 puntos Trinidad y Tobago : 6 puntos

: 6 puntos Bermudas: 0 puntos

Grupo C

Honduras : 8 puntos

: 8 puntos Haití : 8 puntos

: 8 puntos Costa Rica : 6 puntos

: 6 puntos Nicaragua: 4 puntos

Mejor segundo lugar