En qué canal de EE.UU. pasan el partido de Puerto Rico vs. Argentina hoy por la fecha FIFA

Puerto Rico y la Argentina se enfrentarán este 14 de octubre en un partido amistoso que será histórico. Aunque el juego no tendrá repercusiones para la Copa Mundial 2026 de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), será la primera vez que ambas selecciones compartirán la cancha para comparar sus habilidades futbolísticas.

El último partido de la Argentina fue uno amistoso contra Venezuela . La Albiceleste aprovechó ese juego para entrenar a algunos de sus futbolistas más jóvenes .

El resultado final fue de 1-0 a favor de la selección argentina. Desde marzo se confirmó que el país participará en el Mundial de 2026.

El partido amistoso cambió de fecha y de sede días antes del encuentro (Facebook/Federación Puertorriqueña de Fútbol)

Hora y dónde ver en vivo el partido de Puerto Rico vs. Argentina desde EE.UU.

Como se observa en el sitio oficial de la FIFA, originalmente el partido entre Puerto Rico y la Argentina se iba a llevar a cabo el lunes 13 de octubre en el estadio Soldier Field, ubicado en Chicago, Illinois. Sin embargo, los organizadores lo cambiaron de día y de sede.

Por esa razón, este juego ahora sucederá el martes 14 de octubre en el Chase Stadium en Fort Lauderdale, Florida. El encuentro comenzará a las 20.00 hs, tiempo del Este (ET).

Los espectadores que deseen sintonizar el partido desde Estados Unidos, podrán hacerlo a través de las plataformas de beIN Sports, TyC Sports Internacional, Fubo Sports y Fanatiz.

El País explicó que VGM Sports (la promotora a cargo del evento) modificó el recinto y la fecha del juego por la baja venta de boletos. Según el medio español, una de las razones por las cuales se trasladó el partido a otro estado se encuentra en las protestas recientes a favor de los inmigrantes en Chicago.

Con el cambio de estadio también se espera que más fanáticos acudan al encuentro entre la Argentina y Puerto Rico. Esto porque el Chase Stadium es la casa del Inter Miami CF, donde actualmente juega Lionel Messi.

Lionel Messi estará presente en el partido amistoso contra Puerto Rico (Facebook/AFA - Selección Argentina)

Posibles alineaciones para Puerto Rico vs. Argentina

Charlie Trout (el entrenador de Puerto Rico) usará el enfrentamiento contra una de las mayores potencial en el fútbol para incentivar el crecimiento de su equipo.

Al considerar a los jugadores presentes en el último partido de la Selección de Puerto Rico, así como que la Argentina le dará espacio a sus deportistas emergentes, las posibles alineaciones de ambos equipos podrían ser las siguientes:

Puerto Rico : Sebastian Cutler, Giovanni Calderon, Nicolás Cardona, Sidney Paris, Darren Ríos, Gerald Díaz, Roberto Ydrach, Juan O’Neill, Leandro Antonetti, Ricardo Rivera y Steven Echevarria.

: Sebastian Cutler, Giovanni Calderon, Nicolás Cardona, Sidney Paris, Darren Ríos, Gerald Díaz, Roberto Ydrach, Juan O’Neill, Leandro Antonetti, Ricardo Rivera y Steven Echevarria. Argentina: Dibu Martínez, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nico González, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giuliano Simeone, Giovani Lo Celso, Lionel Messi y José López.

El cantante Daddy Yankee visitó al equipo de Puerto Rico durante uno de sus entrenamientos previos al partido contra la Argentina (Facebook/Federación Puertorriqueña de Fútbol)

Historial entre Puerto Rico y la Argentina

Como señaló ESPN, el partido del 14 de octubre será la primera vez que se enfrentarán las selecciones nacionales de Puerto Rico y la Argentina. Esto no había ocurrido en torneos internacionales ni en juegos amistosos.

En la clasificación mundial masculina de la FIFA, la Argentina ocupa la tercera posición con un puntaje de 1870,32 en el ranking compuesto por 210 equipos. Solo España y Francia lo superan en puntos.

En cambio, Puerto Rico se encuentra en el lugar 155 dentro del listado de la federación con un puntaje de 1020,44.